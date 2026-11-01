تحلیلگران امنیتی اسرائیل هشدار می‌دهند که احتمال ازسرگیری جنگ با ایران در هفته‌های آتی افزایش یافته و ترامپ پیش از آغاز کنگره جدید اقدام نظامی خواهد کرد.

شبکه تلویزیونی کانال ۱۲ اسرائیل در گزارشی تحلیلی هشدار داد که نشانه‌های احتمال ازسرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی رو به افزایش است و این رویارویی جدید ممکن است ظرف چند روز یا چند هفته آینده رخ دهد. این گزارش در تاریخ یکشنبه ۱۰ آبان منتشر شد و به بررسی چشم‌انداز درگیری با حکومت ایران پس از انتخابات اسرائیل و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده پرداخت. تحلیلگران این شبکه درباره زمان احتمالی حملات، توانمندی‌های باقی‌مانده تهران و آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت کردند.

برنامه نظامی ترامپ و آماده‌سازی اسرائیل

میر زیمت، مدیر برنامه ایران در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، اظهار داشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، به زودی به این نتیجه خواهد رسید که انتظار برای پاسخ ایران بی‌فایده است. زیمت پیش‌بینی کرد که ترامپ تلاش خواهد کرد پیش از آغاز به کار کنگره جدید ایالات متحده در ژانویه، دست به اقدام نظامی بزند. در همین راستا، ارتش اسرائیل آماده‌سازی‌های خود را برای دور تازه‌ای از درگیری با جمهوری اسلامی تکمیل کرده و هم‌اکنون در انتظار تصمیم نهایی ترامپ درباره زمان آغاز حملات و اهداف جنگی است.

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زنگ خطر برنامه هسته‌ای ایران

آونر ویلان، مقام پیشین دستگاه امنیتی اسرائیل، رویارویی با جمهوری اسلامی را ظاهرا اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود شکاف مواضع آن‌قدر عمیق است که برای وادار کردن ایرانی‌ها به تغییر موضع، احتمالا باید دور دیگری از حملات آغاز شود. ویلان همچنین به تغییر گفتمان علنی در جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای اشاره کرد و آن را زنگ خطر توصیف نمود. او با اشاره به خطبه‌های نماز جمعه اخیر تهران گفت که دیگر از تغییر راهبرد کشور و ساخت سلاح هسته‌ای با هدف بازدارندگی صحبت می‌شود، گفتمانی که پیش از جنگ اخیر وجود نداشت.

این مقام پیشین امنیتی هشدار داد که وقتی چنین موضوعاتی علنی مطرح می‌شود، احتمالا کارها در پشت درهای بسته نیز در حال پیشرفت است. محسن اراکی، عضو هیات ریئسه مجلس خبرگان رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ ۱۰ آبان بازنگری در عضویت تهران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را ضروری دانست. پیش‌تر نیز محمود نبویان، نماینده مجلس، از مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواسته بود مجوز ساخت بمب اتم را صادر کند.

توان موشکی و استراتژی بقای حکومت

رافی میرون، معاون پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل در امور هسته‌ای، موقعیت کنونی حکومت ایران را بسیار دشوار توصیف کرد و کاهش کنترل تهران بر تنگه هرمز را عاملی دانست که تهران را به سوی دستیابی شتابان به سلاح هسته‌ای می‌کشاند. ویلان تاکید کرد که باید احتمال دستیابی غافلگیرانه تهران به سلاح هسته‌ای را مبنای ارزیابی‌ها قرار داد و احتمال این موضوع که ایران روزی ناگهان در بیابان آزمایش هسته‌ای انجام دهد را قطعی دانست. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی نیز ۱۹ شهریور با استناد به تصاویر ماهواره‌ای، از افزایش بی‌سابقه فعالیت‌های عمرانی در کوه کلنگ‌گزل خبر داده بود.

زیمت درباره تهدید موشکی ایران در صورت ازسرگیری جنگ گفت که جمهوری اسلامی اکنون حدود ۱۵۰۰ فروند موشک بالستیک با قابلیت هدف قرار دادن شهرهای اسرائیل در اختیار دارد. او اضافه کرد که ایرانی‌ها حدود نیمی از زرادخانه موشک‌های بالستیک دوربرد خود را در تونل‌های زیرزمینی ذخیره کرده‌اند. ویلان افزود که مقام‌های جمهوری اسلامی معتقدند حکومت با وجود ضربات احتمالی پابرجا خواهد ماند و حتی اگر رهبران کشته شوند، حکومت سرنگون نخواهد شد.

دیپلماسی و تماس‌های دیپلماتیک فعال

روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که رئیس‌جمهوری آمریکا و نخست‌وزیر اسرائیل روز شنبه ۳۱ اکتبر، برابر با ۹ آبان، در بحبوحه تنش‌ها با حکومت ایران تماس تلفنی داشتند. این تماس دو روز پس از دیدار دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، با ترامپ در کاخ سفید انجام شد. در این نشست، گزینه‌های نظامی درباره ایران تشریح شد و پیت هگست، وزیر جنگ، و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز حضور داشتند.

ترامپ هنوز درباره حملات تازه به ایران تصمیم نهایی نگرفته و ترجیح می‌دهد اختلاف‌ها از راه دیپلماتیک حل شود. او از تعیین مهلت برای مذاکرات خودداری کرد و گفت تماس‌های مستقیم و غیرمستقیم با تهران ادامه دارد. ترامپ روز جمعه هشتم آبان گفته بود مشکلات مالی فزاینده، تهران را به مذاکره علاقه‌مند کرده است. در کنار گزینه‌های نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک در قطر نیز ادامه دارد و نمایندگان حکومت ایران پس از بیش از ۱۲ ساعت گفت‌وگو با نمایندگان قطر در تهران، مذاکرات را در دوحه دنبال کرده‌اند.