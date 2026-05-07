بررسی اثرات انتصابات سیاسی آمریکا در عراق، اعتراضات دانشجویان در افغانستان، تحلیل مذاکرات ایران و آمریکا با میانجی‌گری چین و بررسی وضعیت سیاسی شهرداری تهران و بازار طلا.

انتصاب پل برمر به عنوان حاکم عراق توسط جرج بوش، در فضای سیاسی جهان به عنوان نمادی از سردرگمی و فقدان یک استراتژی جامع و برنامه‌ریزی شده از سوی ایالات متحده در قبال تحولات عراق تعبیر شده است.

تحلیل‌گران بر این باورند که این تصمیم بیش از آنکه نشان‌دهنده یک برنامه دقیق برای بازسازی عراق باشد، بازتابی از بی‌نظمی در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای آمریکا است. در همین راستا، جرج گالووی، نماینده مجلس بریتانیا، با اتخاذ موضعی تند در برابر جنگ، از تعابیر کنایه‌آمیزی همچون سگ و دم سگ برای توصیف رابطه میان جرج بوش و تونی بلر استفاده کرده است تا نشان دهد چگونه تصمیمات تکانه‌ای واشینگتن، لندن را نیز به دنبال خود می‌کشاند.

این فضای متشنج سیاسی در سطح بین‌المللی، با اعتراضات گسترده در کابل پیوند خورده است؛ جایی که روشنفکران و دانشجویان افغان در تظاهراتی گسترده، نسبت به عدم پیشرفت جدی در بازسازی زیرساخت‌های کشور و نبود امنیت پایدار هشدار دادند. این معترضان تأکید دارند که تداوم حضور نظامیان بیگانه در خاک افغانستان، به جای ایجاد ثبات، تنها باعث افزایش تنش‌ها و کند شدن روند توسعه ملی شده است و دولت باید اقدامات عملی‌تری برای تامین امنیت شهروندان اتخاذ کند.

در جبهه دیگر تحولات خاورمیانه، شایعات و تحلیل‌های متناقضی پیرامون شخصیت محمود عباس، معروف به ابومازن، نخست‌وزیر فلسطین منتشر شده است. برخی منابع مدعی هستند که وی تحت فشارهای شدید اسرائیل و ایالات متحده به این مقام رسیده و پیشینه‌ای متفاوت از آنچه در رسانه‌ها به تصویر کشیده شده دارد.

همزمان با این تنش‌ها، فضای دیپلماتیک منطقه شاهد تغییراتی است؛ به طوری که اسلام‌آباد و دوحه هر دو نسبت به احتمال دستیابی به یک توافق میان تهران و واشینگتن ابراز خوش‌بینی کرده‌اند. پاکستان آمادگی خود را برای میزبانی از مذاکرات احتمالی اعلام نموده و قطر نیز معتقد است که علی‌رغم وجود اختلافات عمیق و دیرینه، احتمال توافق میان ایران و آمریکا به دلیل منافع متقابل هر دو طرف بالاست.

روزنامه شرق نیز در گزارش‌های تحلیلی خود به این نکته اشاره کرده است که کفه تحولات به شدت به سمت مذاکره سنگین شده و در این میان، نقش‌آفرینی چین به عنوان یک قدرت جهانی و میانجی اثرگذار، می‌تواند شانس موفقیت این گفتگوها را افزایش دهد و منجر به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه شود. در داخل ایران، مسائل سیاسی و اداری نیز با چالش‌های جدیدی روبرو شده است.

یکی از موضوعات مورد بحث، حضور شهردار جدید تهران در جلسات هیئت دولت است. در دوران دولت سازندگی، به دلیل اهمیت استراتژیک شهر تهران و نیاز به هماهنگی سریع میان مدیریت شهری و سیاست‌های کلان دولت، حضور شهردار در جلسات کابینه تصویب شده و به عنوان یک رویه جاری پذیرفته شده بود.

اما با روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد که از چهره‌های شاخص جریان راست محسوب می‌شود، رویکرد دولت تغییر کرد و اعلام شد که شهردار تهران دیگر نمی‌تواند در این جلسات شرکت کند، موضوعی که بحث‌های زیادی را درباره تغییر در ساختار مدیریتی و سیاسی میان دولت و شهرداری برانگیخته است. در کنار این تنش‌های سیاسی، بازار اقتصاد نیز متلاطم است.

بر اساس گزارش‌های مالی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، قیمت طلای ۱۸ عیار روند افزایشی گرفته و بازار طلا و سکه به دلیل فشار شدید نرخ دلار در وضعیت بی‌ثباتی قرار دارد. همچنین قیمت نقره و مسیر شمش نقره از گرم نقره جدا شده است که نشان‌دهنده نوسانات شدید در بازار فلزات گران‌بها و نگرانی سرمایه‌گذاران از آینده اقتصادی است





مذاکرات ایران و آمریکا بحران عراق و افغانستان شهردار تهران بازار طلا و سکه سیاست خارجی آمریکا

