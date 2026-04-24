Head Topics

تحلیل وضعیت کنونی و چشم‌اندازهای پیش‌رو: آمادگی برای ادامه نبرد و اهمیت انسجام ملی

سیاسی - اقتصادی News

ایرانآمریکااسرائیل
📆4/24/2026 8:14 PM
📰SharghDaily
116 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 85% · Publisher: 68%

ابوالفضل فاتح در یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف وضعیت کنونی، موفقیت‌های اخیر در توقف بمباران‌ها، چالش‌های اقتصادی و ضرورت انسجام ملی پرداخته است. او بر آمادگی برای ادامه نبرد، بهره‌گیری از توان داخلی و مذاکره با شروط معقول تاکید می‌کند.

ابوالفضل فاتح در یادداشتی به تحلیل وضعیت کنونی و چشم‌اندازهای پیش‌رو پرداخته است. او با اشاره به پیچیدگی‌های موجود، توقف بمباران‌های بی‌وقفه آمریکا و حرکت به سمت آتش‌بس، محاصره و مذاکرات سیاسی را در جنگ ‌های اخیر، یک موفقیت و گام بسیار مهم ارزیابی می‌کند.

با این حال، تاکید می‌کند که بازی به پایان نرسیده و در دو سال و نیم آینده نباید از هرگونه تحرک و شبیخون غافل بود. آمریکا به سادگی از جنگی که به سرنوشت ابرقدرتی‌اش گره خورده و اعتبارش را خدشه‌دار کرده، دست نخواهد کشید. با وجود قدرت تخریبی آمریکا و اقدامات جنگی اسرائیل، فاتح معتقد است که با توجه به توان و ابتکار نظامی کشور، نگرانی چندانی از تاب‌آوری نظامی وجود ندارد، اما آمادگی و هوشیاری ضروری است.

او همچنین به تاب‌آوری بالای ساختار سیاسی در برابر ترورها و فشارها و تقویت تمامیت ملی اشاره می‌کند. در میان‌مدت و بلندمدت، اقتصاد به عنوان نقطه ضعف اصلی ایران شناخته می‌شود و محاصره جنوب تاثیرگذار است. با این وجود، فاتح بر نقش‌آفرینی مردم، نیروی انسانی مبتکر و تحصیل‌کرده و ابتکار بخش خصوصی تاکید دارد و معتقد است کشوری با این وسعت، مرزها و ظرفیت داخلی را نمی‌توان به راحتی خفه کرد.

او در عین حال، نسبت به نارضایتی و ناآرامی‌های ناشی از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها و مشکلات اقتصادی هشدار می‌دهد، اما یادآور می‌شود که مشکلات اقتصادی بدون خوراک سیاسی معمولا به بحران تبدیل نمی‌شوند. فاتح پیشنهاد می‌کند که حاکمیت، رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف، از جمله اصلاح‌طلبان و روشنفکران، برای مدتی مطالبات سیاسی و فرهنگی را کنار بگذارند و به سمت همکاری و انسجام حرکت کنند تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند.

او هشدار می‌دهد که سیاست خارجی نباید بستری برای تزریق شکاف‌های سیاسی داخلی باشد، زیرا این امر می‌تواند به چندپارگی اجتماعی و جنگ روانی بیگانه منجر شود. فاتح تاکید می‌کند که ایران مورد حمله یک ابرقدرت و یک اشغالگر ویرانگر قرار گرفته است و پیچیدگی‌ها و مصالح این وضعیت توسط مردم درک می‌شود.

او بر اهمیت افق‌گشایی نسبت به خطوط کلی و تعاریف پیروزی، توافق، آینده جنگ و مذاکرات تاکید می‌کند و معتقد است که مردم حق دارند بدانند به کجا می‌روند. انسجام در حاکمیت، شفافیت با مردم، ارزیابی واقعی از توان داخلی، استقبال از مذاکره با شروط معقول و بهره‌گیری از تمام ظرفیت دیپلماسی کشور، از ضروریات تاب‌آوری تا حصول نتیجه است. او اطمینان دارد که مردم برای سرفرازی میهن و نسل‌های آینده، کاستی‌ها را تحمل خواهند کرد.

در پایان، فاتح بر اهمیت عدالت به عنوان یک عامل باطل‌السحر در برابر کاستی‌های داخلی تاکید می‌کند و معتقد است که اگر بوی عدالت بلند شود، مردم تا ثریا همراهی خواهند کرد. او همچنین از تصمیم توقف موقت درگیری و پیگیری حقوق ایران از طریق مذاکره حمایت کرده و بر نقش نعمت ولایت و ملت در این مسیر تاکید می‌کند. در کنار این تحلیل، اخبار مربوط به قیمت ربع سکه و درهم امارات نیز گزارش شده است

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

ایران آمریکا اسرائیل جنگ مذاکره اقتصاد انسجام ملی تاب‌آوری دیپلماسی تحلیل سیاسی

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-24 23:14:34