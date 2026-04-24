ابوالفضل فاتح در یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف وضعیت کنونی، موفقیت‌های اخیر در توقف بمباران‌ها، چالش‌های اقتصادی و ضرورت انسجام ملی پرداخته است. او بر آمادگی برای ادامه نبرد، بهره‌گیری از توان داخلی و مذاکره با شروط معقول تاکید می‌کند.

ابوالفضل فاتح در یادداشتی به تحلیل وضعیت کنونی و چشم‌اندازهای پیش‌رو پرداخته است. او با اشاره به پیچیدگی‌های موجود، توقف بمباران‌های بی‌وقفه آمریکا و حرکت به سمت آتش‌بس، محاصره و مذاکرات سیاسی را در جنگ ‌های اخیر، یک موفقیت و گام بسیار مهم ارزیابی می‌کند.

با این حال، تاکید می‌کند که بازی به پایان نرسیده و در دو سال و نیم آینده نباید از هرگونه تحرک و شبیخون غافل بود. آمریکا به سادگی از جنگی که به سرنوشت ابرقدرتی‌اش گره خورده و اعتبارش را خدشه‌دار کرده، دست نخواهد کشید. با وجود قدرت تخریبی آمریکا و اقدامات جنگی اسرائیل، فاتح معتقد است که با توجه به توان و ابتکار نظامی کشور، نگرانی چندانی از تاب‌آوری نظامی وجود ندارد، اما آمادگی و هوشیاری ضروری است.

او همچنین به تاب‌آوری بالای ساختار سیاسی در برابر ترورها و فشارها و تقویت تمامیت ملی اشاره می‌کند. در میان‌مدت و بلندمدت، اقتصاد به عنوان نقطه ضعف اصلی ایران شناخته می‌شود و محاصره جنوب تاثیرگذار است. با این وجود، فاتح بر نقش‌آفرینی مردم، نیروی انسانی مبتکر و تحصیل‌کرده و ابتکار بخش خصوصی تاکید دارد و معتقد است کشوری با این وسعت، مرزها و ظرفیت داخلی را نمی‌توان به راحتی خفه کرد.

او در عین حال، نسبت به نارضایتی و ناآرامی‌های ناشی از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها و مشکلات اقتصادی هشدار می‌دهد، اما یادآور می‌شود که مشکلات اقتصادی بدون خوراک سیاسی معمولا به بحران تبدیل نمی‌شوند. فاتح پیشنهاد می‌کند که حاکمیت، رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف، از جمله اصلاح‌طلبان و روشنفکران، برای مدتی مطالبات سیاسی و فرهنگی را کنار بگذارند و به سمت همکاری و انسجام حرکت کنند تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند.

او هشدار می‌دهد که سیاست خارجی نباید بستری برای تزریق شکاف‌های سیاسی داخلی باشد، زیرا این امر می‌تواند به چندپارگی اجتماعی و جنگ روانی بیگانه منجر شود. فاتح تاکید می‌کند که ایران مورد حمله یک ابرقدرت و یک اشغالگر ویرانگر قرار گرفته است و پیچیدگی‌ها و مصالح این وضعیت توسط مردم درک می‌شود.

او بر اهمیت افق‌گشایی نسبت به خطوط کلی و تعاریف پیروزی، توافق، آینده جنگ و مذاکرات تاکید می‌کند و معتقد است که مردم حق دارند بدانند به کجا می‌روند. انسجام در حاکمیت، شفافیت با مردم، ارزیابی واقعی از توان داخلی، استقبال از مذاکره با شروط معقول و بهره‌گیری از تمام ظرفیت دیپلماسی کشور، از ضروریات تاب‌آوری تا حصول نتیجه است. او اطمینان دارد که مردم برای سرفرازی میهن و نسل‌های آینده، کاستی‌ها را تحمل خواهند کرد.

در پایان، فاتح بر اهمیت عدالت به عنوان یک عامل باطل‌السحر در برابر کاستی‌های داخلی تاکید می‌کند و معتقد است که اگر بوی عدالت بلند شود، مردم تا ثریا همراهی خواهند کرد. او همچنین از تصمیم توقف موقت درگیری و پیگیری حقوق ایران از طریق مذاکره حمایت کرده و بر نقش نعمت ولایت و ملت در این مسیر تاکید می‌کند.





