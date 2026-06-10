بررسی تناقضات رفتاری علی حسین قاضیزاده، کارشناس شبکه اینترنشنال، و بازتاب توئیتهای جنجالی او در فضای مجازی که منجر به لقب علی اتمی برای وی شده است.
در فضای متلاطم سیاسی امروز که منطقه خاورمیانه شاهد تحولات شتابان و تنشهای شدید میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی است، نقش رسانهها و تحلیلگران در جهتدهی به افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده است.
در این میان، برخی چهرهها که در رسانههای خارج از کشور فعالیت میکنند، با اتخاذ مواضعی که در تضاد با منافع ملی است، سعی در ایجاد شکاف میان ملت و جبهه مقاومت دارند. علی حسین قاضیزاده، که به عنوان کارشناس در شبکه اینترنشنال فعالیت میکند، یکی از چهرههای جنجالی است که پس از آغاز حملات موشکی ایران به سرزمینهای اشغالی، واکنشهایی را در صفحه توئیتری خود به نمایش گذاشت که از نظر بسیاری از تحلیلگران و کاربران، در راستای پیشبرد اهداف دشمن است.
او در نوشتههای خود مدعی شده است که حمایت ایران از محور مقاومت و دفاع از برادران لبنانی و فلسطینی، کشور را به سوی یک جنگ ویرانگر میکشاند. این نوع تحلیلها در واقع بازنمایی شعارهای صهیونیستی است که سعی دارد با ایجاد ترس در دل مردم، مشروعیت اقدامات دفاعی ایران را زیر سوال ببرد و روایت را به گونهای تغییر دهد که گویی دفاع از حاکمیت و متحدان منطقهای، عاملی برای نابودی داخلی است.
اگر به پیشینه فعالیتهای علی حسین قاضیزاده نگاهی افکنیم، متوجه میشویم که مواضع فعلی او تنها یک اتفاق گذرا نیست، بلکه بخشی از یک الگوی رفتاری مستمر است. او در مقاطع مختلف، از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه، کودتای نافرجام هجده دی ماه و جنگهای ۴۰ روزه، همواره موضعی را اتخاذ کرده است که در راستای منافع ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.
این رویکرد باعث شده است تا وی در میان طیف گستردهای از کاربران ایرانی به چهرهای منفور تبدیل شود. اما نقطه عطف تبدیل شدن او به یک نماد از وطنفروشی، توئیتی بود که در روزهای پایانی جنگ ۴۰ روزه منتشر کرد. در حالی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، ایران را به نابودی تمدن تهدید میکرد و فضای منطقه در نهایت تنش بود، قاضیزاده در اقدامی تکاندهنده، خواستار بمباران اتمی ایران شد.
او در آن نوشته صریحاً خواستار پایان دادن به حیات و زندگی در این سرزمین شد؛ مطلبی که هر کسی با هر دیدگاه سیاسیای، آن را به عنوان یک خیانت آشکار به خاک وطن و مردم ایران تلقی میکند. فعالیت در شبکههایی مانند اینترنشنال که به جای تحلیل واقعبینانه، به دنبال اجرای دستورات مراکز بیگانه هستند، تنها باعث فاصله گرفتن این افراد از واقعیتهای اجتماعی و ملی میشود و در نهایت آنها را به حاشیه میراند.
در واکنش به توئیتهای اخیر او در مورد حملات موشکی، کاربران شبکههای اجتماعی با هوشمندی تمام، تناقضات رفتاری این فرد را به رخ او کشیدند. آنها با بازنشر توئیت قدیمی او در مورد حمله اتمی، نشان دادند که کسی که زمانی آرزوی نابودی کامل تمدن ایران را داشت، اکنون نمیتواند مدعی دلسوزی برای کشور یا هشدار درباره خطرات جنگ باشد.
کاربران فضای مجازی با استفاده از واژه علی اتمی، او را به چالش کشیدند و تاکید کردند که یک فرد جنگطلب و مزدور رسانهای نمیتواند معیار تحلیلهای سیاسی برای مردم باشد. این واکنشها نشاندهنده این است که افکار عمومی، تفاوت میان نقد سازنده و تخریب هدفمند را تشخیص میدهند. در واقع، تلاش قاضیزاده برای ایجاد دوقطبی در جبهه مقاومت و استفاده از بهانه حمایت از لبنان برای تخریب جایگاه ایران، با برخورد تند مردم مواجه شد.
این جریان نشان میدهد که هرگاه تلاش شود با استفاده از رسانههای بیگانه، حس ترس و ناامیدی در جامعه تزریق شود، حافظه جمعی مردم و تعهد به وطن، سدی در برابر این جریانها خواهد بود. در نهایت، این رویه نشان میدهد که تلاش برای مشروعیت بخشیدن به دشمن از طریق رسانههای مزدوری، تنها منجر به افشای چهره واقعی این افراد و افزایش انزجار عمومی از آنها میشود
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