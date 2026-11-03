بر اساس گزارش‌های تلویزیون عبری و تحلیل‌های امنیتی، احتمال درگیری جدید با ایران مطرح است. بررسی هدف‌های نظامی، زمان‌بندی ترامپ و تأثیر آن بر برنامه هسته‌ای.

تلویزیون شبکه ۱۲ اسرائیل در گزارشی جدید، احتمال آغاز دور جدیدی از درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل را با جزئیات دقیق بررسی کرده است. این گزارش بر این نکته تأکید دارد که هرگونه اقدام نظامی جدید، پرسش‌های متعددی را درباره اهداف نهایی و توانایی ناتو و آمریکا برای دستیابی به نتایجی فراتر از عملیات‌های گذشته مطرح می‌کند. محور اصلی این دغدغه‌ها، بررسی این موضوع است که آیا یک رویارویی نظامی جدید می‌تواند تغییر محسوس و پایداری در وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کند یا خیر. کارشناسان امنیتی و نظامی در تلویزیون عبری با استناد به تحلیل‌های راهبردی، به بررسی دقیق زمان‌بندی و انگیزه‌های پشت پرده این تهدیدات می‌پردازند.

تحلیل زیمت درباره زمان‌بندی ترامپ و نتانیاهو

در همین راستا، راز زیمت، از رؤسای پیشین برنامه ایران در مؤسسه مطالعات امنیت داخلی اسرائیل، پیش‌بینی‌های مهمی را درباره روند تصمیم‌گیری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ارائه کرده است. زیمت اظهار داشته است که ترامپ ممکن است طی چند روز آینده یا حداکثر چند هفته دیگر به این جمع‌بندی برسد که انتظار بیشتر برای دریافت پاسخ ایران از جانب تهران، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. این تحلیل نشان‌دهنده یک تغییر استراتژیک در محاسبات واشنگتن و تل‌آویو است که بر اساس آن، زمان‌بندی برای اقدامات قاطع در نظر گرفته شده است. زیمت همچنین احتمال داده است که ترامپ پیش از ژانویه سال آینده، تصمیم نهایی به اقدام نظامی بگیرد. این زمان‌بندی با شروع فعالیت کنگره جدید آمریکا پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای همزمان است و این رویداد سیاسی می‌تواند تأثیر بسزایی در محاسبات دولت آمریکا درباره تحولات پیش رو داشته باشد.

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تأثیر تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو بر تنش‌ها

این ارزیابی‌های تهاجمی و هشدارهای منتشر شده، دقیقاً پس از تماس تلفنی روز شنبه میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مطرح شده‌اند. این گفت‌وگوی تلفنی در شرایطی انجام شد که تنش‌های میان تهران و تل‌آویو به شدت افزایش یافته و هر دو طرف در حال آماده‌سازی برای سناریوهای مختلف نظامی هستند. بر اساس گزارش این تلویزیون، با وجود حملات نظامی پیشین و محدودیت‌های اعمال شده، نگرانی‌های عمیقی در اسرائیل درباره حفظ بخش قابل‌توجهی از توانمندی‌های نظامی ایران وجود دارد. مقامات اسرائیلی معتقدند که ایران هنوز ظرفیت‌های دفاعی و تهاجمی گسترده‌ای را حفظ کرده است که می‌تواند پایداری امنیتی منطقه را به چالش بکشد. همچنین نگرانی از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و احتمال نزدیک شدن این کشور به انجام آزمایش هسته‌ای، از دیگر عوامل کلیدی است که در ارزیابی‌های مطرح‌شده درباره احتمال ازسرگیری جنگ مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

بررسی هشدارهای منطقه‌ای و آمادگی چندجبهه‌ای

گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که اسرائیل خود را برای جنگ چندجبهه‌ای با ایران آماده می‌کند و همزمان، هشدارهای منطقه‌ای به ایران درباره حمله احتمالی و ویرانگر آمریکا مطرح شده است. برخی رسانه‌ها با استناد به منابع محلی، از احتمال حمله آمریکا به ایران در اواسط تابستان خبر داده‌اند. در این میان، سی‌ان‌ان نیز با انتشار گزارشی اعلام کرده است که ایران از اهداف جدیدی برای خود در صورت ازسرگیری جنگ پرده برداشته است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی به آمریکا و اسرائیل، از سوی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای اعلام شده و ابعاد متفاوتی را در بر می‌گیرد. همچنین لغو ناگهانی برنامه‌های ترامپ و ونس، گمانه‌زنی‌ها درباره آمادگی نظامی علیه ایران را تشدید کرده است. همه این موارد نشان می‌دهد که منطقه در آستانه یک تغییر بزرگ امنیتی قرار دارد و بازیگران اصلی در حال تعیین استراتژی‌های جدید برای مواجهه با تهدیدات متقابل هستند.