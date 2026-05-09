بررسی جامع دیدگاههای مهدی زارع، استاد پژوهشکده بینالمللی زلزلهشناسی، در مورد رد نظریات توطئه دزدی باران و تحلیل دلایل پذیرش باورهای شبهعلمی در جامعه ایران.
در سالهای اخیر، همزمان با وقوع بارشهای قابلتوجه و ناگهانی پس از دورههای طولانی خشکسالی در ایران، موجی از ادعاهای عجیب در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی شکل گرفت.
بسیاری از کاربران و حتی برخی منابع غیررسمی، این تغییرات آبوهوایی را نه نتیجه فرآیندهای طبیعی جوی، بلکه حاصل مداخله نظامی و نابودی سامانههایی دانستند که به اصطلاح دزدی باران نامیده میشدند. مهدی زارع، استاد پژوهشکده بینالمللی زلزلهشناسی، در تحلیل این پدیده، چنین ادعاهایی را نمونهای بارز از تلاقی شبهعلم با نظریههای توطئه توصیف میکند. او معتقد است که این روایتها بر پایه دادههای علمی بنا نشدهاند، بلکه نتیجه تفسیر نادرست از رخدادهای سیاسی و طبیعی هستند.
زارع اشاره میکند که این باورها بهویژه در زمانهایی تشدید میشوند که تنشهای سیاسی منطقهای به اوج میرسد و مردم به دنبال تبیینهای سادهای برای پدیدههای پیچیده محیطی میگردند. از منظر فنی و علمی، این نظریه توطئه ادعا میکند که ایالات متحده و متحدانش از طریق تأسیسات راداری پیشرفته مانند سامانههای THAAD و رادارهای هشدار اولیه، قادرند ابرهای بارانزا را هدایت کرده یا از ورود آنها به خاک ایران جلوگیری کنند.
حتی ادعاهایی مطرح شد که مرکزی مخفی برای تغییرات اقلیمی در امارات متحده عربی وجود دارد که با نابودی آن، بارشها به ایران بازگشت. اما زارع با استناد به اصول هواشناسی تأکید میکند که هیچ فناوریای در جهان قادر به دزدیدن ابرها یا هدایت آنها در مقیاس منطقهای نیست.
او توضیح میدهد که برنامه باروری ابرها در امارات یک پروژه تحقیقاتی عمومی و شناختهشده از دهه نود میلادی است که هرگز مخفی نبوده و در جریان درگیریها نیز به فعالیت خود ادامه داده است. بارورسازی ابرها تنها میتواند میزان بارش را در یک محدوده بسیار محلی و به مقدار اندکی، حدود پنج تا هفت درصد، افزایش دهد و هرگز نمیتواند باعث خشکسالی گسترده در یک کشور دیگر شود.
در واقع، بارشهای شدید رخ داده در سالهای اخیر، ماهها قبل توسط مدلهای پیشبینی وضع هوا و بر اساس دینامیک طبیعی جو پیشبینی شده بود. در ادامه این تحلیل، زارع به ریشههای روانشناختی این باورها میپردازد و توضیح میدهد که چرا برخی افراد تمایل دارند چنین روایتهای غیرعلمی را بپذیرند. او مفهوم آپوفنیا یا دیدن الگوهای معنادار در دادههای تصادفی را مطرح میکند.
مغز انسان به طور تکاملی طراحی شده تا برای بقا، الگوها را شناسایی کند، اما گاهی این مکانیسم باعث میشود ارتباطاتی بین دو اتفاق بیربط ایجاد شود؛ مثلاً همزمانی یک حمله نظامی با بارش باران، به اشتباه به عنوان رابطه علت و معلولی تفسیر شود. همچنین، خشکسالی به عنوان یک فاجعه طبیعی، پیچیده و غیرقابل کنترل است و پذیرش آن باعث احساس درماندگی میشود.
در مقابل، جایگزین کردن طبیعت بیتفاوت با یک دشمن انسانی بدخواه اما قابل درک، نوعی تسکین روانشناختی ایجاد میکند، زیرا در این حالت مشکل دارای یک مقصر مشخص است و راه حل آن نیز ساده به نظر میرسد: متوقف کردن شرور. این روند منجر به نادیده گرفتن عوامل واقعی و سیستماتیک مانند تخلیه شدید آبهای زیرزمینی و گرمایش جهانی میشود.
در نهایت، باید اشاره کرد که این دست ادعاها در تمامی آزمونهای روش علمی شکست میخورند، زیرا ابطالناپذیر هستند و هرگونه شواهد متضاد را به عنوان بخشی از توطئه بزرگتر تفسیر میکنند. زارع تأکید میکند که تکیه بر احساسات ضدآمریکایی یا ضداسرائیلی برای تحلیل مسائل اقلیمی، نه تنها به حل بحران آب کمک نمیکند، بلکه باعث ترویج جهل علمی در جامعه میشود.
مسائل اصلی آب در ایران ریشه در مدیریت نادرست منابع، تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی جهانی دارد و گریز از این واقعیتها به سمت نظریات توطئه، تنها باعث اتلاف وقت و انرژی میشود. برای مقابله با این جریانها، ضروری است که سواد علمی جامعه ارتقا یابد تا مردم بتوانند تفاوت بین دادههای واقعی هواشناسی و روایتهای تخیلی شبکههای اجتماعی را تشخیص دهند و به جای جستجوی مقصران خیالی، به دنبال راهکارهای علمی برای مدیریت بحرانهای زیستمحیطی باشند
دزدی باران نظریه توطئه تغییرات اقلیمی بارورسازی ابرها روانشناسی اجتماعی