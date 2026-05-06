بررسی اظهارات سخنگوی مجلس اعلای اسلامی عراق در مورد تقسیم وزارتخانه‌ها میان شیعیان، اهل تسنن، کردها و اقلیت‌ها بر اساس تعداد کرسی‌های پارلمانی و تحلیل اثرات آن بر ثبات سیاسی.

در جریان تحولات جاری در فضای سیاسی عراق ، علی الدفاعی، سخنگوی مجلس اعلای اسلامی عراق ، در گفتگو با خبرگزاری روداو جزئیات مهمی را در خصوص نحوه توزیع کرسی‌های وزارتی و سهمیه گروه‌های مختلف سیاسی در دولت آتی این کشور ارائه کرد.

بر اساس اظهارات وی، با توجه به ترکیب فعلی پارلمان و تعداد کرسی‌های به دست آمده، چارچوب هماهنگی شیعیان که در مجموع ۱۸۹ کرسی را در اختیار دارد، بر اساس تناسبات عددی و سیاسی، موفق خواهد شد ۱۳ وزارتخانه را در اختیار بگیرد. این حجم از تسلط در بدنه اجرایی دولت، نشان‌دهنده نقش محوری و تعیین‌کننده جریان‌های شیعی در هدایت سیاست‌های داخلی و خارجی عراق در دوره پیش رو است و این موضوع می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر نحوه مدیریت منابع ملی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشد.

در سوی دیگر، وضعیت اهل تسنن و کردها نیز در این مذاکرات به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. طبق گفته‌های الدفاعی، اهل تسنن با داشتن ۷۶ کرسی در مجلس، به پنج یا شش وزارتخانه دست خواهند یافت. در این میان، حیدر الاسدی، عضو ائتلاف العزم، با تاکید بر این موضوع اشاره کرد که سهمیه اهل تسنن باید دقیقا ۶ پست وزارتی باشد.

وی تصریح کرد که ائتلاف العزم به دنبال تصاحب یک وزارتخانه اصلی و همچنین یکی از وزارتخانه‌های استراتژیک نظیر تجارت، برنامه‌ریزی، صنعت یا فرهنگ است. علاوه بر این، ائتلاف العزم به طور مشخص خواستار پست معاون نخست وزیر و دو وزارتخانه است که احتمال می‌رود یکی از آن‌ها وزارت برنامه‌ریزی باشد تا بتوانند بر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور اثرگذار باشند.

در مورد سهمیه اقلیت‌ها و کردها نیز توافقات اولیه صورت گرفته است، هرچند که هنوز جنبه قطعی و نهایی پیدا نکرده است. بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته، کردها چهار پست وزارتی را در اختیار خواهند گرفت. مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرده است که در مذاکرات اخیر، وزارتخانه‌های خارجه، بازسازی و مسکن، دادگستری و محیط زیست به عنوان گزینه‌های احتمالی برای مدیریت کردها مطرح شده‌اند.

این انتخاب‌ها نشان‌دهنده تمایل کردها برای حضور در پست‌های حساس دیپلماتیک و اداری است تا بتوانند منافع اقلیم کردستان را در سطح ملی و بین‌المللی بهتر نمایندگی کنند. همچنین برای اقلیت‌های دیگر، یک پست وزارتی در نظر گرفته شده است تا حضور حداقلی آن‌ها در ساختار قدرت تامین گردد. تحلیل کلی از این تقسیم‌بندی‌ها نشان می‌دهد که عراق همچنان در چارچوب سیستم محاصصه یا همان سهمیه‌بندی طایفه‌ای پیش می‌رود.

این سیستم که از سال ۲۰۰۳ به طور گسترده در عراق رواج یافته، اگرچه به نوعی مانع از حذف کامل گروه‌های اقلیت از چرخه قدرت می‌شود، اما همواره مورد انتقاد فعالان سیاسی به دلیل ایجاد ناکارآمدی در دولت و افزایش فساد اداری بوده است. توزیع وزارتخانه‌ها بر اساس تعداد کرسی‌ها به جای تخصص، می‌تواند منجر به تضاد منافع در درون کابینه شود، زیرا هر وزارتخانه عملاً به عنوان قلمرو یکی از احزاب عمل می‌کند.

با این حال، دستیابی به یک توافق جامع میان چارچوب هماهنگی، بلوک سنی و احزاب کردی، برای خروج عراق از بن‌بست سیاسی و تشکیل دولتی پایدار ضروری است. در نهایت، باید توجه داشت که تا زمان اعلام رسمی لیست وزرا، تمامی این رایزنی‌ها در معرض تغییر هستند و نوسانات سیاسی در بغداد می‌تواند ترکیب نهایی وزارتخانه‌ها را دگرگون کند





