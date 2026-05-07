بررسی اثرات تخریبی حملات بر فولاد مبارکه، جزئیات سخت‌گیرانه پیشنهاد هسته‌ای آمریکا، بحران قیمت‌ها در داخل و فشارهای مالی چین و کشورهای منطقه بر ایران.

بحران‌های جاری در جمهوری اسلامی ایران اکنون ابعادی گسترده یافته است که همزمان لایه‌های صنعتی، اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک را در بر می‌گیرد. یکی از تکان‌دهنده‌ترین ابعاد این بحران در بخش صنعت، وضعیت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به این مرکز استراتژیک، فلج گسترده‌ای در خطوط تولید رخ داده است. از میان بیش از ۲۷ هزار نیروی متخصص و کارگر، تنها تعداد اندکی که عمدتا در سطوح مدیریتی و اداری هستند توانسته‌اند به محل کار خود بازگردند و بخش تولید عملا متوقف شده است.

این وضعیت منجر به پدیده‌ای تلخ شده است که در آن نیروهای فنی و کارگران متخصص این مجتمع عظیم، برای تامین معاش خود به مشاغلی نظیر رانندگی در اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی روی آورده‌اند. در حالی که مقام‌های دولتی مدعی هستند هیچ نیرویی اخراج نشده و حقوق‌ها پرداخت شده است، اما واقعیت‌های میدانی و اظهارات کارکنان سابق نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها به دلیل کاهش شدید دستمزدها به حداقل‌های قانونی یا عدم قطعیت در بازسازی کارخانه، راه مهاجرت به واحدهای فولادی در استان‌های یزد و خراسان را در پیش گرفته‌اند.

این فروپاشی صنعتی در یکی از بزرگ‌ترین نمادهای تولید ملی، پیامدهای گسترده‌ای بر بازار فولاد و اشتغال در منطقه اصفهان خواهد داشت. در کنار بحران‌های صنعتی، فشارها در سطح داخلی به حوزه خدمات عمومی و زیرساخت‌های ارتباطی نیز سرایت کرده است. گزارش‌های منتشر شده درباره اجرای طرح اینترنت پرو نشان‌دهنده تخلفات گسترده‌ای است که منجر به احضار مدیرعامل یکی از اپراتورهای تلفن همراه به سازمان بازرسی شده است.

افزایش غیرمنطقی قیمت هر گیگابایت اینترنت تا ۴۰ هزار تومان و توزیع ناعادلانه اینترنت اضطراری، خشم عمومی را برانگیخته و نشان‌دهنده ناکارآمدی در مدیریت منابع ارتباطی است. این فشارها در حالی تشدید می‌شود که هزینه‌های پایه زندگی از جمله آب، برق و گاز به شدت افزایش یافته و حتی تجهیزات ساده‌ای مانند کنتورها قیمت‌هایی چندین برابر پیدا کرده‌اند که طبق گفته نمایندگان مجلس، فشار مضاعفی را بر معیشت مردم وارد کرده است.

این زنجیره از مشکلات داخلی در واقع بازتابی از وضعیت متزلزل اقتصادی است که با تحریم‌های بین‌المللی گره خورده و منجر به کاهش شدید قدرت خرید و کیفیت زندگی شهروندان شده است. در سطح بین‌المللی، جمهوری اسلامی با پیشنهادات سخت‌گیرانه‌ای از سوی واشینگتن مواجه است که اساساً به معنای پذیرش تسلیم در حوزه هسته‌ای است. بر اساس گزارش‌های وال‌استریت ژورنال، آمریکا خواهان برچیدن کامل تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان و ممنوعیت مطلق هرگونه فعالیت زیرزمینی است.

علاوه بر این، تقاضای توقف ۲۰ ساله غنی‌سازی اورانیوم و تحویل تمامی ذخایر موجود، نشان می‌دهد که هدف ایالات متحده تنها متوقف کردن برنامه هسته‌ای نیست، بلکه نابودی کامل زیرساخت‌ها و توانمندی‌های فنی ایران است تا امکان بازسازی مجدد در آینده وجود نداشته باشد. در این چارچوب، موضوع تنگه هرمز نیز به عنوان یک ابزار فشار وارد شده است و بازگشایی کامل آن مشروط به دستیابی به توافق نهایی شده است.

لغو تحریم‌ها نیز دیگر با امضای یک کاغذ ساده اتفاق نمی‌افتد، بلکه منوط به اجرای واقعی و عینی تعهدات است. این رویکرد سخت‌گیرانه که احتمالاً در دوران دولت ترامپ تشدید خواهد شد، ایران را در موقعیت دشواری قرار داده است. در نهایت، انزوای منطقه‌ای و فشار مالی بین‌المللی حلقه آخر این زنجیره است.

دستور نهاد ناظر مالی چین به بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور برای تعلیق وام‌ها به پالایشگاه‌های مرتبط با نفت ایران، ضربه‌ای سخت به شریان‌های مالی تهران است و نشان می‌دهد که حتی شرکای تجاری نزدیک نیز تحت تاثیر فشارهای آمریکا قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، بیانیه‌های تند بحرین در حمایت از امارات و رد ادعاهای ایران، نشان‌دهنده عدم پذیرش نفوذ جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه و تاکید بر حاکمیت ملی کشورهای منطقه است.

در حالی که جهان منتظر پاسخ ایران به پیشنهادات آمریکا از طریق میانجی‌ها است، تحلیل‌گرانی نظیر نیوت گینگریچ معتقدند که ترکیب فشارهای اقتصادی شدید و بن‌بست‌های دیپلماتیک، جمهوری اسلامی را به لبه پرتگاه کشانده است و احتمال وقوع تغییرات ساختاری یا فروپاشی‌های داخلی بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است





