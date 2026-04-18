روزنامه اسرائیل ی معاریو در تحلیلی که گویای پیچیدگی‌های پیش روی توافقات احتمالی با ایران است، بر این نکته تأکید کرده که هرگونه نتیجه‌ای از این مذاکرات، فارغ از ماهیت آن، در نهایت به تقویت موقعیت ایران منجر خواهد شد.

این تحلیل در حالی منتشر می‌شود که از نخستین لحظات آغاز آتش‌بس و ورود به عرصه مذاکرات، تل‌آویو تلاش‌های مستمر و همه‌جانبه‌ای را برای ایجاد اختلال در مسیر دیپلماسی و شکست روند مذاکرات، با استفاده از تمامی ابزارهای موجود، آغاز کرده است.

معاریو با اشاره به عدم تحقق اهداف اعلام‌شده آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال حمله به ایران، خاطرنشان می‌سازد که نتیجه هرگونه توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران، فاصله قابل توجهی با خواسته‌های اولیه و بلندپروازانه آمریکا و اسرائیل خواهد داشت.

این روزنامه صهیونیستی تصریح می‌کند که هدف اعلامی هر دو کشور، سرنگونی یا تضعیف جدی نظام سیاسی ایران بوده است؛ با این حال، شاهد آن هستیم که تهران با اقتداری بیش از گذشته در میز مذاکره حاضر شده و همچنان از توان هسته‌ای و موشکی قابل توجهی برخوردار است که این امر، پیامدهای اعلام‌شده را به چالش می‌کشد.

معاریو در ادامه تحلیل خود، اظهار می‌دارد که واشنگتن تنها در صورتی می‌تواند توافق حاصله را به عنوان یک دستاورد موفقیت‌آمیز معرفی کند که شاهد خروج اورانیوم غنی‌شده از خاک ایران باشیم. این در حالی است که اختلافات بنیادین پیرامون سطوح غنی‌سازی، دامنه بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای و فعالیت‌های زیرزمینی همچنان پابرجا بوده و به قوت خود باقی است، و این مسائل، موانع جدی در مسیر دستیابی به توافقی جامع و مورد رضایت طرفین ایجاد می‌کنند.

این روزنامه اسرائیلی همچنین یادآور می‌شود که برنامه موشکی ایران به طور کامل از دستور کار مذاکرات کنار گذاشته شده است و محور مقاومت نیز همچنان پابرجا و قدرتمند باقی مانده است.

معاریو در پایان تحلیل خود، قاطعانه تأکید می‌کند که همان‌گونه که آمریکا و اسرائیل در رویارویی نظامی نتوانستند به اهداف اعلام‌شده خود دست یابند، در عرصه مذاکرات نیز انتظار دستیابی به این اهداف دور از دسترس خواهد بود و تلاش‌های آنها برای اعمال فشار و کسب امتیازات بیشتر، با شکست مواجه خواهد شد. این ارزیابی نشان‌دهنده اذعان ضمنی به توانمندی و موقعیت منطقه‌ای ایران است که حتی در صورت دستیابی به توافق، قادر به حفظ و حتی تقویت جایگاه خود خواهد بود.





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

معاریو ایران اسرائیل مذاکرات هسته‌ای تقویت ایران

United States Latest News, United States Headlines