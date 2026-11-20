بررسی جامع ساختار سه‌لایه دفاع هوایی اسرائیل، ارتقای سامانه فلاخن داوود و کاهش هزینه‌های رهگیری موشکی. همچنین هشدار حوثی‌ها به عربستان و پرونده‌های حقوقی ترکیه و بریتانیا.

ساختار دفاع هوایی اسرائیل بر پایه یک معماری سه‌لایه استوار شده است که شامل سامانه گنبد آهنین و سامانه فلاخن داوود می‌شود. این چینش استراتژیک تلاش می‌کند تا در برابر طیف گسترده‌ای از تهدیدات هوایی از موشک‌های کروز تا بالستیک‌های دوربرد، پاسخگوی نیروهای مسلح این کشور باشد. با توجه به تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، ارتقای کارایی این سامانه‌ها به یک اولویت حیاتی برای حفظ امنیت جانی شهروندان و زیرساخت‌های کلیدی تبدیل شده است.

ارتقای سامانه فلاخن داوود و کاهش هزینه‌ها

گزارش‌های منتشر شده از سوی بلومبرگ حاکی از آن است که اسرائیل توانایی‌های سامانه فلاخن داوود را با بهره‌گیری از داده‌های عملیاتی به دست آمده در درگیری‌های اخیر با ایران بهبود بخشیده است. این ارتقا منجر به افزایش برد رهگیری شده و به نیروهای این کشور اجازه می‌دهد تا در برابر حملات موشکی پیاپی برای چندین هفته مقاومت کنند. هدف اصلی این تغییرات، کاهش وابستگی به موشک‌های رهگیر گران‌قیمت نظیر پیکان ۳ است. بر این اساس، هزینه هر موشک رهگیر استانر که در سامانه فلاخن داوود استفاده می‌شود، حدود یک میلیون دلار برآورد شده که تنها یک‌سوم هزینه موشک پیکان ۳ محسوب می‌گردد.

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این سامانه پیشرفته که با همکاری شرکت اسرائیلی رافائل و شرکت آمریکایی آر‌تی‌ایکس توسعه یافته، در مقایسه با سایر گزینه‌های موجود نیز از مزیت هزینه‌ای برخوردار است. برای مثال، هزینه هر موشک رهگیر پاتریوت PAC-3 ممکن است از چهار میلیون دلار فراتر رود. برخی نقاط ضعف سامانه دفاعی اسرائیل در ماه‌های گذشته آشکار شد، اما هم‌زمان اطلاعات ارزشمندی برای بهینه‌سازی سیستم‌های رهگیری در اختیار ارتش این کشور قرار گرفت.

تهدیدات حوثی‌ها علیه بنادر عربستان سعودی

در سمت دیگر تنش‌های منطقه‌ای، یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، تهدید کرد که در صورت حمله نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به بندر حدیده در دریای سرخ، به بنادر عربستان حمله خواهند کرد. این گروه همچنین به همه کارمندان و کارگران مقیم در اطراف این بنادر هشدار داد که فوراً آنها را تخلیه کرده و فاصله بگیرند. حوثی‌ها از شرکت‌های کشتیرانی خواسته‌اند تا کشتی‌های خود را از این بنادر خارج کنند و خطوط هوایی را نیز از حریم هوایی عربستان سعودی دور نگه دارند.

این تحولات در بستر درگیری‌های بین ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که از دولت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی یمن حمایت می‌کند و حوثی‌ها که توسط جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند، رخ داده است. این گروه کنترل پایتخت یمن یعنی صنعا را در دست دارند و درگیری‌های میان این دو طرف در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تشدید شده و جبهه دیگری را در این درگیری گشوده است. پیش‌تر ائتلاف به رهبری عربستان نیز از غیرنظامیان خواسته بود برای امنیت خود مناطق بندر حدیده را تخلیه کنند.

پرونده‌های حقوقی در ترکیه و بریتانیا

در حوزه سیاسی، لغو مدرک دانشگاهی اکرم امام‌اوغلو، شهردار زندانی استانبول، توسط مقامات ترکیه تأیید شد. بر اساس قوانین ترکیه، داشتن مدرک دانشگاهی یکی از شرایط قانونی نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری است و از همین رو این تصمیم، مانع نامزدی امام‌اوغلو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ خواهد شد. اکرم امام‌اوغلو در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۵ و اندکی پیش از معرفی رسمی به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق توسط این حزب، به اتهاماتی از جمله حمایت از تروریسم و فساد بازداشت شد.

کیفرخواستی حدوداً چهار هزار صفحه‌ای حاوی بیش از ۱۴۰ اتهام جداگانه علیه اکرم امام‌اوغلو مطرح شده است که از جمله رشوه‌خواری، پول‌شویی، خیانت در امانت و دستکاری در مناقصات شهرداری استانبول و شرکت‌های وابسته به آن است. ادعا می‌شود که این اقدامات خسارتی حدود ۳.۸ میلیارد دلار به شهر استانبول وارد کرده است. امام‌اوغلو در ماه مارس امسال گفته بود که این دوره انتخابات اعتماد جامعه را خدشه‌دار کرده و رابطه شهروندان با دستگاه قضایی را متزلزل ساخته است.

اتهامات جاسوسی در پایگاه فرفورد بریتانیا

در بریتانیا، دادگاه ماه سپتامبر در پایگاه نظامی فرفورد نیروی هوایی سلطنتی که به گفته دادستان‌های بریتانیایی و آمریکایی سازمان‌دهی شده بود، در نوامبر سال آینده در لندن برگزار خواهد شد. آمریکا از پایگاه هوایی فرفورد برای انجام حملات علیه ایران استفاده می‌کرد اما اندکی پس از بازداشت پنج مرد بریتانیایی در خارج از این پایگاه در جنوب غربی انگلستان در ساعات اولیه بامداد ۲۷ سپتامبر، بمب‌افکن‌های بی-۱ را به دلایل امنیتی از این پایگاه خارج کرد. آمریکا هفته گذشته نیز به دلیل مسائل امنیتی هواپیماهای آمریکایی را از دومین پایگاه هوایی در بریتانیا خارج کرد.

دادستان‌های بریتانیایی می‌گویند محمد عبدالکریم که تابعیت بریتانیا را دارد، به درخواست مردی به نام علی ترتیبی داده بود که پنج مرد با خودرو به پایگاه هوایی فرفورد بروند. عبدالکریم به انجام اقداماتی در فاصله ۳۱ اوت تا ۲۸ سپتامبر متهم شده که احتمالا کمک قابل‌توجهی به یک سرویس اطلاعاتی خارجی می‌کرده است. متهم دیگر پرونده نعمان الصغیر با تابعیت دوگانه بریتانیایی و ایرانی، تنها فردی است که در خارج از پایگاه هوایی فرفورد بازداشت شد و اتهام او به عملیات شناسایی ادعایی این پایگاه در ۲۲ اوت مربوط می‌شود.