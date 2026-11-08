دونالد ترامپ در مصاحبه با ۶۰ دقیقه، شکست جمهوری‌خواهان را ناشی از غیبت رای‌دهندگان می‌داند. او از سیاست‌های مهاجرتی انتقاد کرده و جنگ با ایران را توجیه می‌کند. جزئیات کامل را بخوانید.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری سابق و نامزد فعلی جمهوری‌خواهان، در مصاحبه‌ای صریح با برنامه تلویزیونی ۶۰ دقیقه، شکست سنگین حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای را به دلیل غیبت خود او از برگه‌های رأی توضیح داد. این گفتگو چند روز پس از انتخابات سه‌شنبه، ۱۲ آبان برگزار شد که در طی آن جمهوری‌خواهان بیش از ۴۰ کرسی در مجلس نمایندگان و دست‌کم هفت کرسی در سنا را از دست دادند. در این مصاحبه، ترامپ تأکید کرد که اگرچه جنگ با ایران و گرانی بنزین بر عملکرد حزبی‌اش تأثیر منفی گذاشته، اما حضور فیزیکی او در صدر لیست نامزدها کلید پیروزی بوده است.

تحلیل دلایل شکست انتخاباتی و نقش غیبت رای‌دهندگان

ترامپ با ابراز همسویی با بخش عمده تحلیل‌های جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، نسبت به تأثیر منفی مخالفت گسترده با جنگ ایران بر نتیجه انتخابات، دلیل اصلی شکست را متفاوت قلمداد کرد. او در گفتگو با راکی دوتت اشاره کرد که برخی از هواداران وفادارش در روز انتخابات پای صندوق‌های رأی نرفتند و برخی دیگر نیز از نامزدهای ارائه‌شده رضایت نداشتند. آمارها از شبکه سی‌بی‌اس نیوز نشان می‌دهد که حدود ۶۳ درصد از رأی‌دهندگان هنگام خروج از حوزه‌های رأی‌گیری، از عملکرد ترامپ ناراضی بودند و ۴۴ درصد آن‌ها مخالفت با او را به عنوان یکی از دلایل اصلی رأی دادنشان به رقبا بیان کردند.

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با این حال، ترامپ مدعی شد که حمایت‌های مستقیم انتخاباتی‌اش برای نامزدهای جمهوری‌خواه، تعدادی از آن‌ها را به مرز پیروزی نزدیک کرده است. این در حالی است که نتایج شماری از رقابت‌ها در زمان انجام این مصاحبه هنوز قطعی نشده بود. تحلیلگران سیاسی بر این باورند که شکست پارادوکسیکال ترامپ در توجیه اقدامات نظامی‌اش، زمانی رخ داد که او همزمان از سخت‌گیری‌های مهاجرتی خود دفاع می‌کرد و در عین حال آن‌ها را بیش از حد تهاجمی ارزیابی نمود.

موضع‌گیری درباره جنگ با ایران و حملات نظامی

ترامپ صراحتاً اعلام کرد که در حال حاضر به دنبال تشدید جنگ با ایران نیست، اما در پاسخ به پرسش مستقیم راکی دوتت مبنی بر اینکه آیا در صورت قرار گرفتن مجدد در موقعیت مشابه، به ایران حمله می‌کند یا خیر، پاسخ داد: "قطعا بله." او استدلال کرد که حملات نظامی انجام‌شده توسط آمریکا توان رزمی متعارف حکومت ایران را به شدت تضعیف کرده و برنامه هسته‌ای آن کشور را به عقب رانده است. ترامپ پیش‌بینی کرد که مورخان در آینده تصمیم او را مساعدتر از رأی‌دهندگان امروزی ارزیابی خواهند کرد.

این ادعاهای نظامی در شرایطی مطرح می‌شود که نتیجه انتخابات به تهران "کمی امید" داده است. قطر همچنان به عنوان میانجی بین دو طرف فعالیت می‌کند. بر اساس گزارش شبکه سی‌بی‌اس نیوز، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده از سپتامبر گذشته عمدتاً از انجام حملات گسترده نظامی خودداری کرده‌اند، هرچند آمریکا در اوایل همین هفته چند حمله محدود به اهدافی در داخل ایران انجام داد. این تنش‌ها مستقیماً بر فضای انتخاباتی تأثیر گذاشت و نگرانی‌های امنیتی را افزایش داد.

نقد سیاست‌های مهاجرتی و تأثیر بر نتایج رأی‌گیری

ترامپ سیاست مهاجرتی دولت خود را عاملی دانست که هم به نفع او عمل کرده و هم ضربه زده است. او از بستن مرزها دفاع کرد، اما ابراز نگرانی کرد که دولت افرادی را اخراج کرده که شغل داشتند و تنها تخلف آن‌ها ورود غیرقانونی به کشور بوده است. ترامپ گفت: "فکر می‌کنم سیاست اخراج بیش از حد سخت‌گیرانه بود" و تمایل خود را برای همکاری با دموکرات‌های کنگره در زمینه بازنگری قوانین مهاجرتی ابراز کرد. در نظرسنجی سی‌بی‌اس نیوز، ۵۸ درصد از رأی‌دهندگان معتقد بودند که دولت ترامپ در اجرای سیاست‌های مهاجرتی زیاده‌روی کرده است.

این گرایش در ایالت‌هایی مانند تگزاس مشهود بود، جایی که نگرانی رای‌دهندگان لاتین‌تبار از این سیاست‌های سخت‌گیرانه باعث شد بسیاری از آن‌ها که دو سال پیش به سمت ترامپ روی آورده بودند، در این انتخابات دوباره به نامزدهای دموکرات رأی دهند. این تغییر گفتمان نشان‌دهنده شکاف در میان پایه‌های رأی‌دهنده محافظه‌کار و نگرانی‌های اجتماعی ناشی از تغییرات جمعیتی و سیاست‌های اجرایی دولت است.

تحولات سیاسی داخلی و وعده‌های آینده

ترامپ در ادامه مصاحبه از تغییرات احتمالی در کابینه خود خبر داد و تأیید کرد که استیون میلر، از طراحان اصلی سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه، جایگزین پت وایلز در سمت وزیر جنگ خواهد شد. وایلز پنجشنبه شب استعفای خود را ارائه کرده بود. ترامپ همچنین اعلام کرد که وزیر جنگ فعلی باید در سمت خود باقی بماند و درخواست دموکرات‌ها برای استیضاح او را "بسیار ناعادلانه" خواند. او همچنین اشاره کرد که احتمالاً از یکی از نامزدهای انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۲۸ حمایت خواهد کرد، اما هنوز تصمیم قطعی نگرفته است.

در حوزه اقتصادی، ترامپ آمار اشتغال را "فوق‌العاده" خواند و به افزایش ارزش حساب‌های بازنشستگی اشاره کرد، اما اذعان داشت که دولت نتوانسته پیام خود را درباره بهبود اقتصاد به مردم منتقل کند. بر اساس نظرسنجی، سه‌چهارم رأی‌دهندگان وضعیت اقتصاد را بد ارزیابی کردند و ۷۰ درصد از این گروه به نامزدهای دموکرات مجلس نمایندگان رأی دادند. قیمت بنزین، مواد غذایی و تعرفه‌های ترامپ از مهم‌ترین دلایل نارضایتی بود. در پایان، ترامپ به وعده استفاده گسترده از اختیار عفو برای مرتبطان با حمله ششم ژانویه ابراز تمایل کرد و گفت که بعید می‌داند بتواند دشمنان سیاسی‌اش را ببخشد.