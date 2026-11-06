نشست تخصصی هم‌بانکی در دوازدهمین رویداد تراکنش ایران با حضور مدیران هلدینگ ارتباط فردا و اساتید دانشگاه برگزار شد و راهکارهای نوین همکاری بانکی بررسی شد.

نشست تخصصی با عنوان " هم‌بانکی ؛ قاب‌بندی مجدد مرزهای بانکداری بر مبنای اتحادهای راهبردی و شایستگی‌محوری" در دومین روز از دوازدهمین رویداد تراکنش ایران برگزار شد. این رویداد با حمایت شرکت ارتباط فردا و حضور جمعی از مدیران ارشد، استادان دانشگاه و متخصصان صنعت مالی و بانکی برگزار گردید تا ابعاد مختلف مفهوم هم‌بانکی و نقش آن در تحول الگوهای تعامل بین بازیگران این صنعت را مورد بررسی قرار دهد.

تعریف هم‌بانکی و تفاوت با برون‌سپاری

محمد باستان، مدیرعامل هلدینگ ارتباط فردا و استاد دانشگاه صنعتی شریف، در آغاز این نشست به تشریح تفاوت‌های بنیادین میان برون‌سپاری و اتحادهای راهبردی پرداخت. وی با اشاره به اینکه برون‌سپاری عمدتاً با اهدافی نظیر کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری و تسریع فرایندها انجام می‌شود، تأکید کرد که در اتحادهای راهبردی، سازمان‌ها با ترکیب توانمندی‌ها و ظرفیت‌های متمایز خود، به دنبال دستیابی به اهدافی هستند که تحقق آن‌ها به‌صورت مستقل دشوار یا پرهزینه است.

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باستان در ادامه بیان داشت که شناسایی شایستگی‌های متمایز شرکا، هم‌سویی منافع، تعریف اهداف مشترک، تعیین مسئولیت‌ها و استقرار سازوکار حکمرانی مشخص، از الزامات شکل‌گیری اتحادهای اثربخش و پایدار محسوب می‌شود. وی خاطرنشان کرد که موفقیت این همکاری‌ها صرفاً به انعقاد توافق‌نامه محدود نمی‌شود، بلکه به مدیریت هدفمند و پایدار روابط میان شرکا وابسته است.

فازبندی استراتژی‌های همکاری در صنعت

دکتر محمد باستان افزود که در فاز نخست هم‌بانکی، بر اتحاد راهبردی یک بانک با بازیگران زنجیره ارزش خدمات بانک تأکید خواهد شد. وی ادامه داد که در فازهای بعدی، این اتحاد می‌تواند شامل اتحاد راهبردی دو بانک فراتر از زنجیره و در طول شبکه ارزش باشد. این مدل که می‌تواند به مفهوم هم‌رقابتی نزدیک شود، نشان‌دهنده عمق بخشیدن به همکاری‌های بانکی است.

در پایان سخنرانی خود، دکتر باستان اجرای موفق رویکرد هم‌بانکی را در گرو حرکت در مسیر یک نظام مدیریت تغییر دانستند. وی تأکید کردند که این نظام باید با رعایت محدودیت‌های مطرح شده، بر مزایای اتحادهای راهبردی تمرکز کند و به‌صورت نرم و مرحله‌بندی شده بر مضامین اتحاد و کار اشتراکی با حساسیت کمتر تأکید نماید. همچنین از اصرار بر زمینه‌های پرریسک و حساس فعالیت مشترک اجتناب کرد.

رویکرد هم‌رقابتی بانک اقتصاد نوین

محمدعلی رستگار، عضو هیئت‌مدیره بانک اقتصاد نوین و استاد دانشگاه تربیت مدرس، با طرح مفهوم هم‌رقابتی به امکان هم‌زمانی رقابت و همکاری در صنعت بانکداری پرداخت. وی با اشاره به تجربه سایر صنایع، اظهار داشت که بانک‌ها می‌توانند ضمن حفظ استقلال سازمانی و مزیت‌های رقابتی خود، در حوزه‌هایی که اشتراک منابع و توانمندی‌ها موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها می‌شود، از ظرفیت‌های یکدیگر بهره‌مند شوند.

رستگار محدود ماندن همکاری‌های بانکی در الگوهای سنتی به حوزه‌هایی نظیر تشکیل کنسرسیوم و تأمین مالی مشترک را یکی از ویژگی‌های تعاملات گذشته دانست. وی افزود که هم‌بانکی می‌تواند با عبور از این چارچوب، زمینه توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های عملیاتی، خدماتی و مالی را فراهم کند و ضمن کاهش موازی‌کاری، امکان استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود را به وجود آورد.

تحولات ساختاری و زیست‌بوم مالی جدید

پیام حنفی‌زاده، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی، در بخش پایانی نشست با بررسی ابعاد سازمانی و ساختاری هم‌بانکی، اتحادهای راهبردی را نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح عالی مدیریتی دانست. وی بر ضرورت تغییر نگرش بانک‌ها نسبت به مالکیت مستقل زیرساخت‌ها تأکید کرد و با اشاره به تحولات فناوری و تغییر انتظارات مشتریان، اظهار داشت که بانک‌ها برای توسعه خدمات و قابلیت‌های جدید، الزاماً نباید تمامی زیرساخت‌ها و امکانات تخصصی را به‌صورت مستقل تأمین کنند.

حنفی‌زاده با اشاره به مفهوم "هم‌شکلی نهادی"، مشابهت ساختاری بانک‌ها در نتیجه فعالیت تحت قوانین و الزامات نظارتی مشترک را تشریح کرد. وی افزود که در کنار این شباهت‌ها، هر بانک از دانش و قابلیت‌های تخصصی متفاوتی برخوردار است که می‌تواند مبنای شکل‌گیری همکاری‌های مکمل و اتحادهای راهبردی قرار گیرد. گسترش زیست‌بوم مالی و توسعه همکاری میان بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، کارگزاری‌ها، واسطه‌های مالی و مجموعه‌های فناوری اطلاعات را از الزامات الگوهای جدید کسب‌وکار دانست.

مجموع مباحث مطرح‌شده در این نشست نشان داد که تحول در صنعت بانکداری، بیش از گذشته به بازنگری در الگوهای سنتی تعامل، شناسایی شایستگی‌های مکمل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک وابسته است. در این چارچوب، هم‌بانکی می‌تواند به‌عنوان الگویی نوین برای هم‌افزایی میان بازیگران صنعت مالی، توسعه نوآوری، ارتقای بهره‌وری و خلق ارزش پایدار مورد توجه قرار گیرد.