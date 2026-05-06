بررسی جامع اظهارات جانی اینفانتینو درباره قیمت‌گذاری بلیت‌های جام جهانی بر اساس بازار سرگرمی، بررسی تقاضای ۵۰۰ میلیونی و مقایسه قیمت‌ها با دوره‌های گذشته.

جام جهانی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ورزش ی جهان، همواره با جنجال‌های متعددی همراه بوده است، اما در دوره‌های اخیر، بحث درباره قیمت بلیت ‌ها به یکی از داغ‌ترین موضوعات تبدیل شده است.

جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در کنفرانسی خبری در منطقه بورلی هیلز به این موضوع پرداخت و استدلال کرد که قیمت‌گذاری‌ها باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و منطق بازار صورت گیرد. او با اشاره به رشد سریع صنعت سرگرمی در سطح جهانی بیان کرد که ما در عصری زندگی می‌کنیم که این صنعت بیش از هر بخش دیگری از اقتصاد رشد کرده است و بنابراین فیفا ناچار است قیمت‌هایی را اعمال کند که با استانداردهای فعلی بازار همخوانی داشته باشد.

این رویکرد نشان‌دهنده تغییر دیدگاه فیفا از یک سازمان صرفاً ورزشی به یک نهاد تجاری است که می‌کوشد از پتانسیل‌های اقتصادی رویدادهای خود بیشترین بهره را ببرد. یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های این جنجال، بازار فروش مجدد بلیت‌هاست که به ویژه در ایالات متحده آمریکا به دلیل قوانین خاص این کشور، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.

قوانین جاری در آمریکا اجازه می‌دهد که بلیت‌ها در بازارهای ثانویه با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از نرخ اولیه فروخته شوند و فیفا در این زمینه کنترل محدودی دارد. برای مثال، در پلتفرم رسمی فروش مجدد فیفا، پیش از این شاهد بودیم که چهار بلیت برای بازی فینال با قیمت خیره‌کننده بیش از دو میلیون یورو برای هر بلیت عرضه شده بود.

اینفانتینو در واکنش به این قیمت‌های نجومی با لحنی طنزآمیز اشاره کرد که اگر شخصی واقعاً تصمیم بگیرد بلیت فینال را به قیمت دو میلیون دلار بخرد، او شخصاً برای آن فرد هات‌داگ و نوشابه خواهد برد تا اطمینان حاصل کند که این خریدار تجربه‌ای فوق‌العاده و متناسب با هزینه پرداخت شده خواهد داشت. با این حال، او تاکید کرد که این قیمت‌های عجیب لزوماً به معنای ارزش واقعی بلیت نیست و احتمالا کسی چنین مبلغی را پرداخت نخواهد کرد.

علاوه بر بحث بازار سیاه و فروش مجدد، نحوه قیمت‌گذاری اولیه بلیت‌ها نیز با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شده است. بسیاری از هواداران از این موضوع شکایت دارند که اختلاف قیمت بین صندلی‌های بسیار نزدیک به هم در استادیوم‌ها به طور غیرمنطقی زیاد است.

در پاسخ به این انتقادات، رئیس فیفا اعلام کرد که حدود بیست و پنج درصد از بلیت‌های مرحله گروهی با قیمتی کمتر از سیصد دلار یا حدود دویست و پنجاه یورو عرضه شده‌اند تا دسترسی لایه‌های مختلف جامعه به مسابقات ممکن شود. او همچنین با مقایسه این قیمت‌ها با ورزش‌های دانشگاهی در آمریکا استدلال کرد که حتی برای تماشای یک مسابقه سطح پایین دانشگاهی در ایالات متحده، بلیت‌ها کمتر از سیصد دلار نیستند، بنابراین برای یک رویداد عظیم در سطح جام جهانی، این قیمت‌ها کاملاً عادی و پذیرفتنی تلقی می‌شوند.

در نهایت، حجم تقاضای بی‌سابقه برای این دوره از مسابقات، فشار بر قیمت‌ها را دوچندان کرده است. فیفا اعلام کرده که بیش از پانصد میلیون درخواست برای خرید بلیت دریافت کرده که این رقم در مقایسه با پنجاه میلیون درخواست در دو دوره قبلی، جهشی ده برابری را نشان می‌دهد.

این تقاضای عظیم منجر به افزایش چشمگیر قیمت‌ها شده است؛ به گونه‌ای که گران‌ترین بلیت فینال در جام جهانی قطر سال دو هزار و بیست و دو حدود هزار و سیصد یورو بود، اما برای فینال جام جهانی آینده در نوزدهم ژوئیه، این رقم به حدود یازده هزار یورو رسیده است. این افزایش قیمت‌های نجومی نشان‌دهنده تبدیل شدن جام جهانی به یک کالای لوکس برای بسیاری از مردم جهان است و در عین حال بازتاب‌دهنده قدرت اقتصادی عظیم بازار آمریکای شمالی در صنعت ورزش است





