بررسی گزارشهای افشاشده درباره پایگاههای مخفی اسرائیل در غرب عراق، درگیریهای شدید در جنوب لبنان، مناقشات داخلی ایران بر سر مدیریت تنگه هرمز و تحلیلهای بینالمللی پیرامون آینده سیاسی جمهوری اسلامی.
گزارشهای اخیر رسانههای بینالمللی و تحلیلهای امنیتی نشاندهنده تغییرات استراتژیک در نحوه عملیات نظامی اسرائیل در منطقه است. بر اساس افشاگریهای روزنامه والاستریت ژورنال، ارتش اسرائیل پیش از آغاز حملات گسترده خود به جمهوری اسلامی ، اقدام به ایجاد یک پایگاه نظامی مخفی در مناطق غربی عراق کرده است تا از این طریق پشتیبانی لازم برای عملیاتهای هوایی پیچیده خود را فراهم کند.
این گزارش با یافتههای کارشناسان اوسینت تقویت شده است که با بررسی دقیق تصاویر ماهوارهای، محوطهای را شناسایی کردهاند که دارای یک باند پرواز به طول یک و نیم کیلومتر در بستر یک دریاچه خشک است. این منطقه که در حدود ۱۸۰ کیلومتری جنوب غربی شهرهای نجف و کربلا قرار دارد، احتمالاً به عنوان نقطهای برای بازتغذیه و پشتیبانی لجستیکی نیروهای هوایی اسرائیل در عملیاتهای منطقهای مورد استفاده قرار میگیرد.
همزمان با این تحرکات در عراق، جبهه جنوبی لبنان نیز شاهد تشدید درگیریهاست. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که نیروهای تیپ ۹۱ توانستهاند حدود ۴۰ زیرساخت حیاتی متعلق به حزبالله را در جنوب لبنان هدف قرار دهند که منجر به کشته شدن بیش از ۱۰ عضو این گروه شده است. این تشدید تنشها پس از نقض آتشبس توسط حزبالله در اواخر اردیبهشت ماه رخ داده و نشاندهنده عدم ثبات در توافقات پیشین است.
وزارت بهداشت لبنان نیز تایید کرده است که در حملات اخیر، دستکم ۳۹ نفر جان خود را از دست دادهاند که شمار غیرنظامیان در میان آنها چشمگیر است. در جبهه دریایی، بحث بر سر حاکمیت و حقوق عبور و مرور در تنگه هرمز به یک مناقشه سیاسی و حقوقی تبدیل شده است.
در حالی که گزارشهایی از شلیک پرتابه به سمت یک کشتی باری در نزدیکی سواحل قطر منتشر شده، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی بر حق اعمال حاکمیت کامل بر تنگه هرمز بر اساس قوانین بینالمللی تاکید کرده و هشدار داده است که کشورهای همسو با آمریکا در تحریمها، با مشکلاتی در عبور از این آبراه استراتژیک مواجه خواهند شد. با این حال، این رویکرد در داخل ایران مورد اتفاق نظر نیست.
عباس ملکی، معاون پیشین وزارت خارجه، با استناد به کنوانسیونهای بینالمللی دریاها، اشاره کرد که اگرچه ایران حقوق خاصی در این منطقه دارد، اما مالکیت مطلق بر تنگه هرمز را ندارد و مفاهیمی چون عبور بیضرر و ترانزیتی باید برای کشتیها به رسمیت شناخته شود. این تضاد دیدگاهها حتی به فضای رسانههای تندرو نیز کشیده شده است؛ روزنامه کیهان با انتقاد شدید از نیروی دریایی سپاه، اجازه عبور کشتیها و تامین نیازهای سوختی آنها را در شرایط محاصره دریایی آمریکا، یک امتیاز یکطرفه توصیف کرد.
این روزنامه معتقد است که بیانیههای صادر شده توسط سپاه پاسداران در واکنش به اقدامات ارتش آمریکا، به جای فشار بر دشمن، به عنوان یک عقبنشینی تلقی شده و باعث تقویت موضع ایالات متحده در تحریمهای تجاری ایران گشته است. در سطح دیپلماتیک و بینالمللی، حزبالله لبنان در وضعیتی متزلزل قرار دارد.
منابع امنیتی گزارش میدهند که این گروه به شدت نگران است که توافق احتمالی میان دولت لبنان و اسرائیل در مذاکرات واشینگتن، منجر به محدود شدن نفوذ سیاسی و نظامی آنها شود. با این حال، حزبالله همچنان بر حفظ سلاحهای خود به عنوان ابزار قدرت راهبردی تاکید دارد، در حالی که اسرائیل خلع سلاح این گروه را محور اصلی هرگونه توافق بلندمدت میداند.
در همین حال، اروپا نیز در حال بازنگری در توان دفاعی خود است و آلمان تلاش میکند با خرید موشکهای کروز تاماهاک و سامانههای تایفون از دولت ترامپ، جایگاه نظامی خود را تقویت کند. این تحرکات در حالی صورت میگیرد که اعتراضات ایرانیان در شهرهایی مانند هامبورگ علیه سرکوبهای داخلی و قطعی اینترنت شدت یافته است.
تحلیلهای منتشر شده در وبسایت واینت با مقایسه وضعیت فعلی رهبری جمهوری اسلامی با روزهای پایانی حکومت آلمان نازی در سال ۱۹۴۵، هشدار میدهد که شکاف عمیق میان واقعگرایان و افراطگرایان در ساختار قدرت ایران، و تسلط جریان تندرو سپاه بر تصمیمات کلان، ممکن است منجر به گسست کامل از واقعیت شود. به باور تحلیلگران، آمادگی برای قربانی کردن کشور در راه باورهای ایدئولوژیک، مشابه الگوی سقوط رژیمهای توتالیتر پیشین است و این وضعیت میتواند مسیر تقابل با آمریکا را به سمت یک شکست اجتنابناپذیر سوق دهد
