مسعود شمس‌الواعظین معتقد است تغییر دولت در اسرائیل راهبرد کلان نسبت به ایران را دگرگون نمی‌کند و هیچ‌یک از طرفین در حال حاضر برنامه جنگی ندارند.

مسعود شمس‌الواعظین ، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با روزنامه شرق به بررسی پیامدهای انتخابات کنست اسرائیل و تأثیر آن بر روابط تل‌آویو با تهران پرداخت. او با تأکید بر ثبات راهبردهای کلان، معتقد است جابه‌جایی شخصیت‌های سیاسی در اسرائیل تأثیر معناداری در رویکرد این کشور نسبت به ایران ایجاد نخواهد کرد.

ثبات راهبرد اسرائیل نسبت به ایران

شمس‌الواعظین اظهار داشت که پیروزی احتمالی بنیامین نتانیاهو یا رائول آیزنکوت در رقابت برای تشکیل دولت ائتلافی، تفاوت قابل‌توجهی در استراتژی تل‌آویو ایجاد نمی‌کند. راهبرد کلان اسرائیل نسبت به ایران، فراتر از جابه‌جایی چهره‌ها و تغییر ترکیب دولت‌ها، از منطق و مؤلفه‌های راهبردی نسبتاً ثابتی پیروی می‌کند. بنابراین، تغییرات داخلی در ساختار سیاسی اسرائیل لزوماً به معنای تغییر در نگرش کلی این کشور نیست.

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این تحلیلگر مسائل بین‌الملل افزود که در شرایط کنونی، نه اسرائیل و نه ایالات متحده آمریکا، راهبرد جنگ مجدد با ایران را در دستور کار خود ندارند. از همین رو، تحولات پس از انتخابات کنست و نیز نتایج انتخابات کنگره آمریکا، دست‌کم به‌خودی‌خود، معادلات منطقه را به سمت آغاز جنگ سوق نخواهد داد. با این حال، وی تأکید کرد که این ارزیابی به معنای منتفی‌بودن کامل احتمال جنگ نیست. در صورت دسترسی به اهداف کلیدی و فراهم‌شدن الزامات راهبردی، امکان تغییر معادلات و حرکت به سمت تقابل نظامی همچنان وجود دارد.

پیچیدگی‌های سیاسی پس از انتخابات کنست

انتخابات کنست در شرایطی برگزار شد که آرایش سیاسی اسرائیل را پیچیده‌تر از گذشته کرده و آینده دولت این کشور را با ابهام‌هایی جدی روبه‌رو ساخت. پیش از برگزاری انتخابات، سناریوهایی مطرح بود مبنی بر اینکه نتانیاهو برای تأثیرگذاری بر معادلات داخلی و منطقه‌ای، پیش از انتخابات حمله‌ای علیه ایران آغاز کند. این سناریو اکنون با برگزاری انتخابات و شکل‌گیری آرایش تازه سیاسی، وارد مرحله متفاوتی شده است. نتانیاهو تلاش می‌کند زمینه‌هایی برای زیر سؤال بردن نتیجه انتخابات و حتی غیرقانونی اعلام‌کردن آرای شهروندان عرب فلسطین اشغالی فراهم کند.

او مدعی است در روند رأی‌گیری تخلف‌هایی صورت گرفته و رسانه‌های همسو با لیکود نیز این ادعاها را مطرح می‌کنند. درخواست ایتامار بن‌گویر از شین‌بت برای بازداشت منصور عباس و دیگر رهبران ائتلاف عربی، در کنار انتشار ادعاهایی درباره تزریق دلارهای قطر برای افزایش آرای شهروندان عرب، می‌تواند معادلات پس از انتخابات را پیچیده‌تر کند. با این حال، شمس‌الواعظین معتقد است چنین تلاش‌هایی به نتیجه نخواهد رسید و بیشتر نوعی واکنش جریان شکست‌خورده است.

فاصله نزدیک لیکود و بلوک عربی

تحولات در اسرائیل زنگ خطر را به صدا درآورده است. فاصله میان دو جریان عربی و حزب لیکود از نظر تعداد کرسی‌ها چندان زیاد نیست و همین موضوع حساسیت‌ها را افزایش داده است. الان فاصله تنها هشت کرسی است؛ یعنی منصور عباس و ائتلاف عربی با نوزده کرسی، تنها هشت کرسی با حزب لیکود که بیست‌وهفت کرسی به دست آورده است. این رقابت نزدیک، تنش‌های سیاسی را به شدت بالا برده است.

مسئله مهم‌تر، تحولات جمعیتی و پیامدهای سیاسی آن در اسرائیل است. تغییرات جمعیتی می‌تواند در آینده به دگرگونی بزرگی در ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور منجر شود. افزایش جمعیت عرب و فلسطینی ممکن است روایت تاریخی صهیونیسم را با چالش روبه‌رو کند و اسرائیل را در معرض یک بحران جدی هویتی قرار دهد. این مسأله فراتر از ائتلاف‌سازی و رقابت بر سر تصاحب قدرت سیاسی است.

امیدواری به کانال‌های دیپلماتیک

شمس‌الواعظین با اشاره به گزارش‌ها درباره ارسال نامه جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نسبت به شکل‌گیری یک کانال دیپلماتیک و گشایش مسیری برای گفت‌وگو ابراز امیدواری کرد. این تحلیلگر معتقد است با وجود تنش‌های موجود، ایجاد بسترهای ارتباطی می‌تواند به کاهش خطرات و مدیریت بحران‌های احتمالی کمک کند. وی تأکید کرد که در حال حاضر هیچ‌یک از طرفین خواستار جنگ نیستند و تمرکز بر منافع استراتژیک هر یک از کشورهاست. بررسی دقیق‌تر این تحولات و تأثیر آن‌ها بر معادلات منطقه‌ای، نیازمند رصد مستمر تحولات سیاسی در تهران و تل‌آویو است. ادامه گفت‌وگوی این تحلیلگر در منابع خبری قابل دسترسی است.