بررسی مفصلی پیرامون دیدار احتمالی ترامپ و شی، تنش‌های نظامی در تنگه هرمز، وضعیت بحرانی نرگس محمدی و سیاست‌های ریاضتی هند برای مقابله با بحران انرژی.

در فضای پرتنش کنونی جهان، گزارش‌های جدید از احتمال دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ، رهبران ایالات متحده و چین، نشان می‌دهد که محورهای اصلی گفتگوهای آن‌ها احتمالاً پیرامون حمایت‌های استراتژیک پکن از جمهوری اسلامی ایران و روسیه خواهد بود.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در اظهاراتی تند در شبکه اجتماعی تروث سوشال، تاریخچه روابط ایالات متحده با ایران در چهار دهه اخیر را به شدت مورد انتقاد قرار داده و مدعی شده است که تهران برای ۴۷ سال با جامعه جهانی بازی کرده و آمریکا را معطل نگه داشته است. او با اشاره به تلفات انسانی ناشی از بمب‌های کنار جاده‌ای و سرکوب گسترده معترصان، از جمله مرگ هزاران نفر، تأکید کرد که دوران خندیدن به قدرت ایالات متحده به پایان رسیده و توافقات پیشین، به ویژه توافق هسته‌ای دوران اوباما، را ناکارآمد توصیف کرد.

این رویکرد سخت‌گیرانه ترامپ می‌تواند مسیر دیپلماسی بین این دو قدرت بزرگ را در مواجهه با ایران تغییر دهد. همزمان با این تنش‌های سیاسی، وضعیت حقوق بشری در داخل ایران با بحران جدیدی روبروست. نرگس محمدی، فعال برجسته حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، پس از مقاومت مقام‌های قضایی و تأخیر در اجرای دستورات پزشکی قانونی، سرانجام از بیمارستان زنجان خارج و برای درمان بیماری‌های متعدد به بیمارستان پارس در تهران منتقل شد.

خانواده وی پیش از این وضعیت او را مرگ و زندگی توصیف کرده بودند و از جلوگیری مقام‌های قضایی از انتقال او برای درمان تخصصی انتقاد کرده بودند. در کنار این مسائل، بحث‌های داخلی پیرامون قانون عفاف و حجاب و اتهامات مربوط به نفوذ سازمان موساد در زیرساخت‌های کشور، نشان‌دهنده فضای امنیتی متشنج در داخل است که در آن هرگونه اعتراض یا نقد با دیدگاه‌های امنیتی و اتهامات جاسوسی تحلیل می‌شود.

در سطح منطقه‌ای، تنگه هرمز بار دیگر به کانون تقابل تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران با اعزام ناوهای جنگی فرانسه و بریتانیا به این منطقه به شدت واکنش نشان داده و تأکید کرده است که امنیت این آبراه حیاتی صرفاً در اختیار ایران است و هرگونه حضور نظامی خارجی برای همراهی با اقدامات آمریکا، با پاسخ قاطع و فوری روبرو خواهد شد.

در مقابل، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، هرگونه برنامه برای استقرار ناوها در تنگه هرمز را تکذیب کرد اما بر حالت آماده‌باش نیروهایش و پایبندی به اصل آزادی کشتیرانی تأکید نمود. این تنش‌ها با گزارش‌های امنیتی بریتانیا در دریای سرخ و خلیج عدن دوچندان شده است که کشتی‌های تجاری را به رعایت نهایت احتیاط فراخوانده است. از سوی دیگر، بحران‌های اقتصادی جهانی حتی کشورهای بزرگی چون هند را به سوی سیاست‌های ریاضتی سوق داده است.

نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، به دلیل فشار شدید قیمت‌های جهانی انرژی بر ذخایر ارزی کشور، از شهروندان خواست تا اقداماتی میهن‌پرستانه انجام دهند. او از بازگشت به دورکاری، استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، کاهش مصرف سوخت و حتی کاهش خرید طلا در مراسم عروسی و سفرهای خارجی غیرضروری خواستار شد. مودی مصرف روغن خوراکی را نیز به دلیل مسائل سلامتی و اقتصادی کاهش دهد. این اقدامات نشان‌دهنده تأثیر عمیق نوسانات انرژی بر اقتصادهای نوظهور است.

در نهایت، دیپلماسی ایران در چین تلاش می‌کند تا راهکاری برای تضمین توافقات احتمالی بیابد. عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در پکن، معتقد است که هرگونه توافق باید با ضمانت قدرت‌های بزرگی چون چین و روسیه و در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. او تأکید کرد که جایگاه چین در منطقه خلیج فارس می‌تواند آن را به ضامنی معتبر تبدیل کند.

همچنین وی به پیامدهای اجتماعی تخریب معیشت مردم و کوچک شدن سفره‌ها اشاره کرد و هشدار داد که ایجاد نسلی با مشکلات سلامت جسمی و روحی به دلیل فقر، تهدیدی جدی برای آینده ایران خواهد بود





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تنگه هرمز دونالد ترامپ نرگس محمدی اقتصاد هند دیپلماسی چین

United States Latest News, United States Headlines