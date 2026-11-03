محبسن کاوه با اشاره به کسب ۶ مدال جهانی توسط تیم ملی کشتی آزاد، چالش‌های رقبا و نقاط ضعف کشتی‌گیران ایرانی را پیش از المپیک ۲۰۲۸ تحلیل می‌کند.

محسن کاوه ، پیشکسوت بزرگ رشته کشتی آزاد، با بررسی عملکرد تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان ، از کسب شش مدال و مقام سومی تیمی به عنوان نتیجه‌ای قابل قبول یاد کرد. او معتقد است که اگرچه این موفقیت‌ها ارزشمند است، اما کیفیت فنی مسابقات در چند دوره اخیر روندی نگران‌کننده را طی کرده است و رقبای اصلی ایران یعنی تیم‌های آمریکا و روسیه در حال تقویت شدید جایگاه خود هستند.

کاوه بر این نکته تأکید داشت که رقابت‌های امسال در سطح بسیار بالایی برگزار شد و تراکم کشتی‌گیران تکنیک‌دان در هر وزن باعث شد تا دیدنی‌های بیشتری به نمایش گذاشته شود. از این رو، تیم ملی باید بدون غرور زائد، واقع‌بینانه به عملکرد خود بنگرد و نقاط ضعف را برطرف کند تا برای رقابت‌های سال آینده که در لس‌آنجلس آمریکا برگزار می‌شود، آماده‌تری باشد.

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عملکردهای فراتر از انتظار و هشدارهای رقبا

در بخش عملکرد کشتی‌گیران، محسن کاوه اشاره کرد که همواره آمریکا و روسیه به عنوان رقبای اصلی شناخته می‌شوند و هشدارهای امسال نشان می‌دهد که روس‌ها در حال جمع‌بندی و تقویت نیروهای خود هستند در حالی که آمریکایی‌ها صلابت خود را در کشتی جهان دیکته می‌کنند. با توجه به اینکه حدود دو سال تا زمان برگزاری المپیک باقی مانده است، این تحولات اهمیت استراتژیکی بالایی برای فدراسیون و کادر فنی ایران دارد.

در میان کشتی‌گیران ایرانی، برخی نتوانستند انتظارات را برآورده سازند اما دو یا سه نفر عملکردی فراتر از انتظار داشتند. احمد محمدنژاد جوان و امیرمحمد یزدانی از جمله کسانی بودند که بهتر از تصور پیش‌بینی شده کشتی گرفتند. کسب مدال در وزن ۷۴ کیلوگرم که سال‌ها خلأ مدال در آن وجود داشت، اتفاق مثبتی بود و حسن یزدانی نیز پس از دو سال دوری و تغییر دو وزن، کشتی‌های خوبی به نمایش گذاشت.

نقاط ضعف ساختاری و افت فنی کشتی‌گیران

علی‌رغم موفقیت‌های به دست آمده، محسن کاوه بر خلأهای جدی در برخی اوزان تأکید کرد و وزن ۵۷ کیلوگرم را یکی از نقاط ضعیف تیم دانست که دوباره در همین مسابقات خود را نشان داد. میلاد والیزاده در این وزن مقابل حریف روسی ضربه فنی شد و این موضوع نشان‌دهنده شکاف کیفی با رقبا است. همچنین عدم صعود کامران قاسم‌پور از گروه خود، به عنوان یکی از نقاط ضعف تیم ارزیابی شد.

در مورد کامران قاسم‌پور، کاوه اظهار داشت که شاید کاهش وزن برای کشتی‌گیری مانند او مضر باشد و این افت کیفیت روی نتایج او تأثیر گذاشته است. مدال نگرفتن امیرحسین فیروزپور نیز برای وی قابل انتظار نبود زیرا پیش‌بینی می‌شد او حداقل جزو سه نفر برتر وزن خود باشد. این نوسانات نشان می‌دهد که تیم ملی در انتخاب وزن‌های مناسب و آمادگی جسمانی دچار چالش‌هایی است.

بررسی تاثیر کاهش وزن بر رحمان عموزاد

یکی دیگر از مباحث مورد بررسی محسن کاوه، عملکرد رحمان عموزاد و تاثیر کاهش وزن بر کیفیت کشتی اوست. وی پذیرفت که تخصص داوری ندارد اما از منظر فنی معتقد است کیفیت کشتی رحمان امسال نسبت به سال گذشته پایین‌تر بوده است. کاوه با اشاره به شناخت کافی از این کشتی‌گیر، کاهش وزن را عامل تاثیرگذاری بر افت فنی او دانست و گفت که رحمان از کشتی اول تا آخر آن صلابت همیشگی را از دست داد.

با مقایسه دوره‌های اخیر، کاوه نتیجه گرفت که رحمان در سال گذشته از نظر کیفی شرایط بهتری داشت و نباید همه مسائل را صرفاً به موضوع داوری محدود کرد. او معتقد است که باید عملکرد خود رحمان و شرایط بدنی او را دقیق‌تر بررسی کرد و کاهش وزن مستقیماً بر کیفیت کشتی او در مسابقات امسال تاثیر داشته است. این دیدگاه نشان‌دهنده اهمیت فیزیولوژی در سطح بالای کشتی جهانی است.

تصمیم‌گیری فدراسیون برای المپیک ۲۰۲۸

پیشکسوت کشتی آزاد در پایان توصیه کرد که نباید عنوان سومی تیم را تحت‌الشعاع قرار داد یا همه مسائل را به این نتیجه گره زد. او خواستار نشست و تصمیم‌گیری جدی دوستان در فدراسیون برای انجام اقدامات بهتر در آینده شد. سال آینده سال قبل از المپیک است و تیم‌ها با آمادگی و تجهیزات بهتری وارد مسابقات می‌شوند، بنابراین ایران نیز باید همین کار را انجام دهد.

کاوه تأکید کرد که کار تیم ما در مسابقات سال آینده که در لس‌آنجلس برگزار می‌شود سخت‌تر خواهد بود زیرا رقابت‌ها در سال قبل از المپیک هستند. ما نباید همه چیز را به محدودیت‌های فعلی ببندیم و باید با پذیرش واقعیت‌ها و تفاوت فنی با کشتی‌گیران آمریکایی و روسی، تلاش کنیم تا نقاط ضعف خود را برطرف سازیم و نتایج بهتری کسب کنیم. کاهش وزن باید به دقت و با توجه به فیزیک بدنی هر کشتی‌گیر برنامه‌ریزی شود.