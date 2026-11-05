بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، تهران پیشنهادهای میانجیگران برای برنامه هسته‌ای را بررسی می‌کند. جزئیات مذاکرات غیرمستقیم با قطر و واکنش‌های دونالد ترامپ به سرنوشت ذخایر اورانیوم ایران.

نیویورک‌تایمز به‌نقل از پنج مقام آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی پیشنهادهای ارائه‌شده توسط میانجیگران را درباره آینده برنامه هسته‌ای خود بررسی می‌کند. این خبر که پنج‌شنبه ۱۴ آبان منتشر شد، حاکی از تغییر رویکرد تهران پس از هفته‌ها اصرار بر مواضع سخت‌گیرانه است. این روزنامه آمریکایی تأکید کرد که آمادگی نمایش‌داده‌شده از سوی تهران برای ازسرگیری مذاکرات، نشانه موفقیت نسبی تلاش‌های قطر برای جلوگیری از بازگشت به جنگ تمام‌عیار در منطقه محسوب می‌شود.

مکانیسم مذاکرات غیرمستقیم و نقش میانجیان

بر اساس این گزارش، مقام‌های ایرانی مواردی را که به‌صورت "پیشنهادهای مشخص" توصیف شده‌اند، در دست بررسی قرار داده‌اند. اگرچه جزییات دقیق این پیشنهادات هنوز فاش نشده است، اما منابع گزارش‌دهنده تأیید می‌کنند که واشینگتن و تهران تا صبح پنج‌شنبه همچنان در حال ارزیابی آخرین پیشنهادهای میانجیگران برای رفع اختلافات باقی‌مانده بودند. قطر به‌عنوان میزبان اصلی تلاش‌های دیپلماتیک عمل کرده و در یک هفته گذشته میزبان دو دور گفت‌وگو در تهران و دور سوم در دوحه بوده است.

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علاوه بر این، دو مقام آگاه به نیویورک‌تایمز اعلام کرده‌اند که گفت‌وگوهای اخیر میان مقام‌های قطری و جمهوری اسلامی همچنین در ارمنستان نیز برگزار شده است. این چندرسانه‌ای بودن کانال‌های ارتباطی نشان‌دهنده تلاش گسترده میانجیان برای ایجاد فضای مناسب جهت پیشبرد مذاکرات هسته‌ای است. پنج مقام نام‌برده در این گزارش، از جمله یک مقام آمریکایی و دو مقام جمهوری اسلامی، به دلیل حساسیت بالای موضوع مذاکرات، ترجیح دادند نامشان فاش نشود.

مواضع رسمی در تقابل با اخبار درز کرده

انتشار این گزارش در حالی صورت گرفت که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در روزهای گذشته هرگونه مذاکره درباره مساله هسته‌ای را به‌طور رسمی رد کرده بودند. در ۱۱ آبان، یکی از مقامات تأکید کرد که گفت‌وگوها با میانجیگران قطری هنوز به موضوع هسته‌ای نرسیده است و ورود به این بحث بدون "تحقق مطالبات ایران" را از لحاظ عقلی غیرممکن خواند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز به درخواست فوری نیویورک‌تایمز برای اظهارنظر پاسخی نداد.

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نیز در دیدار با عاصم منیر، رییس ستاد کل ارتش پاکستان در تهران که در ۲۸ مهر برگزار شد، اعلام کرد که همه مواد هسته‌ای غنی‌شده در ایران باقی خواهد ماند. او بیان داشت که همه مردم و مسئولان ایران یکپارچه و یکصدا به این نتیجه رسیده‌اند که تا اعتمادسازی از سوی آمریکا صورت نگیرد، مذاکره‌ای در کار نخواهد بود و آغاز این اعتمادسازی، تحقق شروط ایران است.

با وجود این مواضع علنی، منابع نیویورک‌تایمز ادعا کرده‌اند که محسن رضایی در مذاکرات غیرعلنی انعطاف بیشتری برای گفت‌وگو درباره موضوع هسته‌ای نشان داده است. به گفته این منابع، محسن رضایی همراه با عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف با مقامات قطری مذاکره کرده است. همچنین سه منبع این روزنامه جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، را از حامیان اصلی تلاش‌های قطر برای جلوگیری از تشدید درگیری نظامی معرفی کردند.

واکنش دونالد ترامپ و تحولات دیپلماتیک منطقه

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، ۱۳ آبان در مصاحبه‌ای کوتاه با فایننشال‌تایمز با ابراز رضایت نسبی از وضعیت تقابل با جمهوری اسلامی، از ادامه مذاکرات غیرمستقیم درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران خبر داد. او همچنین تصریح کرد که از باقی ماندن ذخایر اورانیوم در ایران راضی نیست و سرنوشت این مواد یکی از موضوعات اصلی گفت‌وگو با تهران است. به نوشته نیویورک‌تایمز، سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا همچنان یکی از موانع اصلی دستیابی به توافق نهایی محسوب می‌شود.

ترامپ خواستار دست کشیدن ایران از این ذخایر شده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی با انتقال آن به خارج از کشور مخالفت می‌کنند. تهران در دورهای قبلی مذاکرات، پیشنهاد کاهش غنای این مواد در داخل کشور و تحت نظارت بازرسان بین‌المللی را مطرح کرده بود. از سوی دیگر، منسوب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هرگونه "امتیاز دادن" به واشینگتن را در سالگرد اشغال سفارت آمریکا رد کرد و درباره امید بستن به تغییرات حزبی در آمریکا هشدار داد.

سفر غیرمنتظره محسن رضایی به مسکو و پیام‌های پنهان

روزهای اخیر با فعالیت‌های دیپلماتیک پر فراز و نشیبی برای جمهوری اسلامی همراه بوده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، پنج‌شنبه ۱۴ آبان علاوه بر دیدارهای دیپلماتیک، در تماس‌های جداگانه با وزیران امور خارجه عربستان سعودی، قطر، پاکستان، ترکیه، کویت و قبرس درباره تحولات منطقه و ابتکارهای دیپلماتیک برای حفظ ثبات گفت‌وگو کرد.

همزمان، خبرگزاری روسی اینترفاکس پنج‌شنبه ۱۴ آبان از دیدار محسن رضایی و ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه در کاخ کرملین خبر داد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های جمهوری اسلامی، محسن رضایی در این دیدار پیام مجتبی خامنه‌ای، رهبر غایب از انظار حکومت، را به ولادیمیر پوتین تحویل داد. این سفر سه روز پس از تماس تلفنی محسن رضایی و ولادیمیر پوتین انجام شد که در آن بر ادامه همکاری‌های راهبردی بر اساس نقشه راه رهبران دو کشور تاکید شده بود.

خبرگزاری رویترز نیز به‌نقل از کرملین این دیدار را تایید کرد و نوشت تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی پوتین، و ایگور کوستیوکوف، رییس اطلاعات نظامی روسیه، در هیات روسی حضور داشتند. با احتساب این پیام، دست‌کم دو مورد ارسال پیام مجتبی خامنه‌ای به ولادیمیر پوتین از زمان رسیدن او به رهبری در اسفند ۱۴۰۴ علنی شده است. مورد قبلی هفتم اردیبهشت، هنگام دیدار عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با ولادیمیر پوتین در سن‌پترزبورگ آشکار شد و رییس‌جمهوری روسیه در آن زمان خواستار انتقال مراتب قدردانی و آرزوی سلامتی به رهبر جمهوری اسلامی شده بود.