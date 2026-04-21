پس از ادعای ترامپ مبنی بر تمدید آتش‌بس با ایران، تحلیلگران ضمن رد وجود چنین درخواستی از سوی تهران، به بررسی اهداف پشت پرده واشنگتن، از جمله بن‌بست نظامی و تلاش برای حفظ فشار اقتصادی از طریق تنگه هرمز پرداخته‌اند.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در اقدامی غیرمنتظره و از طریق انتشار پستی در شبکه اجتماعی اختصاصی خود، مدعی شد که آتش‌بس با جمهوری اسلامی ایران را تا زمان مشخص شدن نتایج نهایی گفتگوهای جاری تمدید کرده است. این اعلامیه در حالی صادر شد که بررسی‌های میدانی و گزارش‌های منابع آگاه حاکی از آن است که ایران هیچ‌گونه درخواستی برای تمدید توافق آتش‌بس به طرف آمریکایی ارائه نداده بود. این رویکرد یک‌جانبه و مبهم ترامپ ، که فاقد تعیین هرگونه بازه زمانی مشخص برای پایان این وضعیت است، گمانه‌زنی‌های تحلیلگران و ناظران سیاسی را در چند لایه مختلف به جریان انداخته است.

در تحلیل نخست، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این اقدام نشان‌دهنده شکست استراتژیک واشنگتن در میدان نبرد است. ترامپ با آزمودن تمامی سناریوهای نظامی و امنیتی، اکنون به این نتیجه رسیده است که تداوم تقابل مستقیم هیچ دستاورد ملموس یا استراتژیکی برای کاخ سفید به همراه نخواهد داشت. در واقع، خروج از گرداب جنگ برای او به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده است تا از هزینه‌های بیشتر و تبعات شکست مطلق جلوگیری کند. با این حال، نباید از احتمال یک بازی فریبکارانه غافل شد. تاریخ رفتار دولت‌های ایالات متحده و اقدامات ایذایی متحدان منطقه‌ای آن‌ها مانند رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که ممکن است این آتش‌بس اعلامی، پوششی برای تجدید قوا و یا زمینه‌سازی برای اقدامات تروریستی هدفمند باشد. مقامات ایرانی با هوشیاری کامل نسبت به این سناریو، هیچ‌گونه خوش‌بینی ساده‌لوحانه‌ای نسبت به نیت‌خوانی‌های واشنگتن ندارند.

از سوی دیگر، سناریوی خطرناکی وجود دارد که طی آن ممکن است آمریکا به دنبال خروج یک‌جانبه از معرکه باشد اما اسرائیل را به بهانه ادعاهای نقض آتش‌بس در لبنان درگیر جنگ نگه دارد. تهران پیش‌تر هشدارهای صریح و شفافی را به طرف‌های غربی ارسال کرده و تأکید کرده است که واشنگتن نمی‌تواند با فرار یک‌جانبه، مسئولیت‌های ناشی از رفتارهای سگ هار منطقه‌ای خود را سلب کند. افزون بر این، مسئله محاصره دریایی همچنان به‌عنوان نقطه ثقل منازعه باقی مانده است.

تا زمانی که سایه تهدید و محاصره دریایی علیه ایران برداشته نشود، تنگه هرمز در وضعیت بسته باقی خواهد ماند و ایران با اتکا به توانمندی‌های نظامی خود، اجازه نخواهد داد که اقتصاد کشور تحت تأثیر سیاست‌های تعلیقی آمریکا قرار گیرد. در شرایط کنونی، هرگونه تلاش برای حفظ سایه جنگ، به‌طور خودکار منجر به بسته ماندن جریان انرژی در تنگه هرمز خواهد شد و این پیامی است که طرف مقابل باید به‌خوبی آن را در محاسبات خود لحاظ کند.





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامپ آتش‌بس ایران و آمریکا تنگه هرمز تحولات نظامی سیاست خارجی

United States Latest News, United States Headlines