گزارش جامع درباره آمار جرایم در آلمان که نشاندهنده کاهش کلی جرم و در عین حال افزایش نگرانیها در حوزههای خشونت جنسی، کلاهبرداریهای رایانهای و مباحث پیرامون مهاجرت است.
آمارهای جدید پلیس آلمان درباره وضعیت امنیتی و نرخ جرایم در این کشور نشاندهنده تغییرات محسوسی در الگوهای رفتاری و قانونی است. بر اساس گزارش رسمی پلیس فدرال ، در سال گذشته میلادی مجموع جرایم ثبتشده در این کشور با کاهشی ۵.۶ درصدی به رقم پنج و نیم میلیون مورد رسیده است که این موضوع از دیدگاه برخی مقامات، ناشی از اصلاحات قانونی از جمله قانونی شدن محدود مصرف ماریجوانا دانسته شده است. با وجود این کاهش کلی، جزئیات آمار بیانگر تضادهای نگرانکنندهای در حوزههای خاص است.
به طور مشخص، جرایم خشونتآمیز با ثبت ۲۱۲ هزار و ۳۰۰ مورد، کاهش اندکی را تجربه کردهاند اما در نقطه مقابل، جرایم مرتبط با آزار و تعرضات جنسی با رشدی ۸.۵ درصدی مواجه شده و به بیش از ۱۴ هزار مورد رسیده است. هولگر مونش، رئیس پلیس فدرال جنایی، این افزایش را نه صرفاً به معنای بالا رفتن آمار جرم، بلکه ناشی از افزایش شجاعت و تمایل قربانیان برای گزارشدهی و طرح شکایت میداند. در همین راستا، در جرایم خشنتری مانند قتل، آدمکشی و همچنین سرقتهای منازل و کلاهبرداریهای سایبری، روند صعودی نگرانکنندهای به چشم میخورد که دولت را به سمت بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی برای تحلیل دادههای کلان سوق داده است. از سوی دیگر، منتقدان و جرمشناسان معتقدند که آمار پلیس تنها بازتابدهنده بخش آشکار جرایم است و بسیاری از جنایات به ویژه در حوزه سوءاستفاده از کودکان یا خشونتهای خانگی، به دلیل ماهیت پنهان و شرم ناشی از آن، هیچگاه به مراجع رسمی گزارش نمیشوند. این ضعف ساختاری در ثبت جرایم باعث شده تا برخی صاحبنظران، اعداد و ارقام رسمی را گمراهکننده بدانند، بهویژه آنکه تنها حدود ۳۰ درصد از مظنونین در نهایت محکوم میشوند. بحثهای پیرامون امنیت در آلمان به عرصههای سیاسی نیز کشیده شده است، به طوری که صدراعظم آلمان در سخنرانی اخیر خود در بوندستاگ، ارتباطی میان مهاجرت و افزایش جرایم علیه زنان برقرار کرده که این موضعگیری با واکنشها و هشدارهای کارشناسان نسبت به خطر تقویت کلیشههای منفی علیه مهاجران روبهرو شده است. این مباحث در حالی مطرح میشود که جامعه آلمان با فشارهای اقتصادی و اجتماعی پیچیدهای دست و پنجه نرم میکند و تقابل میان ارقام آماری و واقعیتهای میدانی به یکی از چالشهای اصلی دستگاههای قضایی و انتظامی تبدیل شده است. با نگاهی به گذشته، در سال ۲۰۲۴ آمار جرایم خشونتآمیز به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسیده بود که در آن زمان بحثهای زیادی را در فضای عمومی ایجاد کرد. اگرچه امسال با کاهشی جزئی در این نرخ روبهرو هستیم، اما تنوع و پیچیدگی جرایم مدرن، ضرورت بازنگری در روشهای نظارتی را بیش از پیش نمایان کرده است. استفاده از هوش مصنوعی و گسترش اختیارات پلیس، رویکرد جدیدی است که الکساندر دوبرینت، وزیر کشور، بر آن تأکید دارد تا بتواند از این طریق سرعت شناسایی و پیشگیری از وقوع جرم را افزایش دهد. با این حال، تحلیلگران اجتماعی معتقدند که کاهش یا افزایش جرایم تنها در گرو اقدامات پلیسی نیست و ریشههای آن را باید در تغییرات فرهنگی، وضعیت معیشتی و رفتارهای جمعی جامعه جستجو کرد. در نهایت، آنچه در آمار پلیس آلمان منعکس شده، تصویری ناقص اما ضروری از امنیتی است که به شدت تحت تأثیر عوامل متغیر اجتماعی قرار دارد و نمیتوان آن را بدون توجه به جرایم پنهان و زمینههای سیاسی و اقتصادی جامعه به طور دقیق تحلیل کرد
