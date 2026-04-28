ریچارد نفیو، پژوهشگر ارشد در مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا، در مقاله‌ای در نشریه فارین افرز استدلال کرده است که ایالات متحده باید به جنگ با جمهوری اسلامی پایان دهد، اما فشار حداکثری را حفظ کند تا در نهایت حکومت ایران تضعیف و از درون دچار فروپاشی شود. همچنین، فعالان حقوق بشر خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی بریتانیا شدند و گزارش‌های جدیدی از فعالیت‌های تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی در بریتانیا منتشر شده است.

ریچارد نفیو، پژوهشگر ارشد در مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا، در مقاله‌ای در نشریه فارین افرز استدلال کرده است که ایالات متحده باید به جنگ با جمهوری اسلامی پایان دهد، اما فشار حداکثری را حفظ کند تا در نهایت حکومت ایران تضعیف و از درون دچار فروپاشی شود.

نفیو، که در دولت بایدن معاون نماینده ویژه در امور ایران بود و در دولت اوباما در شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه آمریکا فعالیت می‌کرد و به‌عنوان معمار تحریم‌ها شناخته می‌شود، در مقاله خود ابتدا به تناقض‌ها در مواضع دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته است که این مواضع از دعوت اولیه به قیام مردم ایران و تغییر رژیم، تا عقب‌نشینی از این هدف و تمرکز بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متغیر بوده است.

به‌نوشته نفیو، اگرچه ترامپ مدعی است با حذف رهبران قبلی به نوعی تغییر رژیم دست یافته، اما این برداشت نادرست است، زیرا رهبران جدید، که عمدتا از سپاه پاسداران هستند نه‌تنها میانه‌روتر نیستند، بلکه به همان اندازه یا حتی بیشتر تندرو، سرکوبگر در داخل و تهاجمی در خارج هستند. او تاکید کرده که تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند تغییر رژیم از طریق جنگ و بمباران بسیار دشوار و پرهزینه است و می‌تواند به بی‌ثباتی گسترده منجر شود، همان‌طور که در عراق و لیبی رخ داد.

با این حال، به باور نفیو، ادامه جنگ نیز راه‌حل مناسبی نیست. در عوض، تغییر واقعی باید از داخل ایران و به‌دست مردم آن رخ دهد؛ مردمی که در سال‌های اخیر بارها در اعتراض به سرکوب و مشکلات اقتصادی به خیابان‌ها آمده‌اند. بنابراین، سیاست آمریکا باید به‌گونه‌ای باشد که این فشار داخلی حفظ و حتی تقویت شود.

شماری از فعالان حقوق بشر با انتشار طوماری عمومی خواستار حمایت همگانی برای قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی بریتانیا شدند و نسبت به فعالیت‌های این نهاد در داخل و خارج از ایران هشدار دادند. در این پیام آمده است که سپاه پاسداران بیش از چهار دهه نقشی محوری در بازداشت، شکنجه و اعدام صدها هزار نفر در ایران داشته و فعالیت‌های آن به خارج از مرزهای این کشور، از جمله بریتانیا، نیز گسترش یافته است.

به‌گفته این فعالان، این نهاد در عملیات‌هایی مانند ارعاب، آدم‌ربایی و نفوذ در سطح بین‌المللی نقش داشته است. بر اساس این بیانیه، بریتانیا تنها کشور اروپایی است که هنوز سپاه پاسداران را به‌عنوان یک سازمان تروریستی معرفی نکرده، موضوعی که به‌گفته فعالان، در شرایط افزایش نگرانی‌ها و بحث‌های عمومی، نیازمند توجه فوری است.

در این درخواست به نگرانی‌های امنیتی در خاک بریتانیا اشاره شده و آمده است که نهادهای امنیتی این کشور چندین طرح مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی کرده‌اند که می‌تواند امنیت جوامع، مخالفان و نهادهای عمومی را تهدید کند. همچنین به تأثیر تنش‌های بین‌المللی بر امنیت اجتماعی و استفاده از شبکه‌های نفوذ برای تبلیغات و جذب نیرو، به‌ویژه در میان جوانان، اشاره شده است.

فعالان با اشاره به افزایش بازداشت‌ها و تحقیقات اخیر در بریتانیا، هشدار داده‌اند که سطح تهدید در حال افزایش است و تاخیر در اقدام دولت نگرانی‌ها را تشدید کرده است. آنها در این بیانیه خواستار قرار دادن فوری سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی بر اساس قانون تروریسم ۲۰۰۰، مسدودسازی دارایی‌های مرتبط در بریتانیا و تعطیلی نهادهایی شده‌اند که به ‌فته آنان به‌عنوان مراکز جذب یا تبلیغات فعالیت می‌کنند.

شیوا محبوبی، سخنگوی کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران، از شهروندان خواسته است با مطالعه دادخواست و تماشای ویدیو مرتبط، در افزایش آگاهی عمومی درباره این موضوع مشارکت کنند. جیسون فارل، دبیر بخش داخلی اسکای نیوز در گزارشی اعلام کرد، یک کانال تلگرامی که ادعا می‌کند با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط است، در حال جذب افراد در بریتانیا برای انجام فعالیت‌های مجرمانه و تروریستی است.

براساس این گزارش، پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی نقش این نیروهای نیابتی یا اراذل اجاره‌ای در حملات اخیر، از جمله مجموعه‌ای از آتش‌سوزی‌های عمدی در لندن علیه مراکز متعلق به جامعه یهودیان و رسانه‌های فارسی‌زبان است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این شبکه‌ها نوجوانان و افراد دارای سوابق کیفری را از طریق شبکه‌های اجتماعی هدف قرار می‌دهند و به آنها مبالغی بین ۵۰۰ تا دو هزار پوند برای انجام وظایفی مانند فیلم‌برداری از ساختمان‌ها، افراد یا اهداف خاص پیشنهاد می‌کنند.

در گزارش اسکای‌نیوز گفته شده است که در بعضی از این کانال‌ها، فرآیند جذب از طریق چت‌بات‌هایی به زبان‌های انگلیسی و عبری انجام می‌شود که به‌گفته کارشناسان امنیتی، مشابه روش‌های عملیاتی سرویس‌های اطلاعاتی روسیه است. یک گروه سایبری/عملیاتی به نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» (HAYI) مسئولیت برخی از این حملات را در کانال‌های تلگرامی وابسته به گروه‌های شبه‌نظامی همسو با جمهوری اسلامی بر عهده گرفته است. این گروه هم اکنون تحت بازرسی پلیس قرار دارد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حال بررسی این حادثه است. یک منبع دیپلماتیک فرانسوی به العربیه گفت: ما با کشورهای خلیج فارس برای یافتن یک راه‌حل دائمی در برابر چالش ناشی از جمهوری اسلامی همکاری می‌کنیم. این اظهارات در حالی است که رهبران شورای همکاری خلیج فارس در نشست جده، آخرین تحولات منطقه به‌ویژه تنش‌ها و حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای عضو شورا و اردن را بررسی کردند.

امارات متحده عربی اعلام کرد از اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت) از سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، خارج می‌شود. پیش‌بینی می‌شود خروج سومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک از آن، نفوذ این سازمان بر میزان عرضه جهانی نفت را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد





