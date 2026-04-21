در پی اعلام آمار کمتر از ۲ درصدی ترک خدمت پرستاران در بحران اخیر، مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری بر لزوم اصلاحات ساختاری، بهبود نظام پرداخت و حمایت‌های معیشتی از کادر درمان تاکید کردند.

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری وزارت بهداشت در نشستی که با حضور مدیران ارشد پرستاری دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران برگزار شد، به تحلیل شاخص‌های ماندگاری کادر درمان در بحران‌های اخیر پرداخت. خورشید وسکویی با تاکید بر اینکه در نظام‌های سلامت استاندارد جهانی، همواره نرخ ۵ تا ۱۰ درصد ترک خدمت به عنوان یک شاخص طبیعی و قابل پیش‌بینی در نظر گرفته می‌شود، تصریح کرد که در جریان بحران‌های سخت اخیر، این آمار در کشور به کمتر از ۲ درصد کاهش یافته است.

این کاهش چشمگیر نشان‌دهنده تعهد بی‌بدیل، ایثار و روحیه جهادی جامعه پرستاری است که با وجود تمامی فشارهای کاری و تنش‌های محیطی، سنگر خدمت را رها نکرده‌اند. وی این آمار را گواهی بر این حقیقت دانست که بدنه پرستاری ایران در سخت‌ترین آزمون‌های تاریخ معاصر، وفاداری خود را به سوگند حرفه‌ای ثابت کرده است. در همین راستا، احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری نیز با قدردانی از ایثارگری پرستاران، خواستار نگاه ویژه‌تر مسئولان به زیرساخت‌های رفاهی این قشر شد. نجاتیان اظهار داشت که صرف قدردانی کلامی کافی نیست و باید این ایثارگری در قالب سیاست‌گذاری‌های کلان، همچون اصلاح نظام پرداخت کارانه، بهبود استانداردهای رفاهی و تقویت ساختارهای حمایتی نمود پیدا کند. وی تاکید کرد که تجربیات کسب شده در بحران‌های اخیر باید به عنوان نقشه راهی برای نوسازی و بازسازی نظام مدیریت پرستاری مورد استفاده قرار گیرد تا علاوه بر حفظ سرمایه‌های انسانی، انگیزه شغلی برای نسل جوان پرستاری افزایش یابد. در ادامه این نشست، خدیجه مرادبیگی مدیرکل دفتر توانمندسازی معاونت پرستاری وزارت بهداشت به تشریح ابعاد حمایتی و مدیریتی در این ایام پرداخت. وی با اشاره به حضور داوطلبانه پرستاران بازنشسته و کادر درمانی که فراتر از شیفت‌های موظفی در مراکز حاضر شدند، گفت که این فرهنگ ایثار در لایه‌های مختلف پرستاری نهادینه شده است. مرادبیگی ضمن اشاره به اهمیت نقش مدیران پرستاری در مدیریت چالش‌های خانوادگی پرستاران، از تلاش مترون‌ها برای ایجاد تعادل بین مسئولیت‌های حرفه‌ای و نیازهای خانوادگی همکاران، به ویژه مادران دارای فرزند خردسال تقدیر کرد. وی همچنین در خصوص دستورالعمل بازتوزیع که در اسفندماه ابلاغ شده است، هشدار داد که نقص در اطلاع‌رسانی و آموزش این دستورالعمل در برخی مراکز درمانی، باعث شده است تا بهره‌مندی از این امتیازات با کندی صورت گیرد. وی از مدیران دانشگاه‌ها خواست با فوریت نسبت به برگزاری دوره‌های توجیهی و تبیین دقیق این آیین‌نامه اقدام نمایند تا حق هیچ پرستاری در فرآیند بازتوزیع ضایع نشود. این نشست با تاکید بر تداوم پایش وضعیت معیشتی پرستاران و ضرورت حفظ روحیه آنان در شرایط سخت به پایان رسید





