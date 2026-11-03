اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در رویداد مواجهه با آمریکا به بررسی ریشه‌های تاریخی تقابل با واشنگتن و اهمیت دیپلماسی هوشمند در صیانت از منافع ملی پرداخت.

اسماعیل بقایی ، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در جریان رویداد تخصصی با عنوان "مواجهه با آمریکا؛ دیروز، امروز، فردا" به واکاوی عمیق و تاریخی روابط دو کشور پرداخت و تأکید کرد که ریشه‌های خصومت‌های واشنگتن فراتر از اختلافات مادی و ژئوپلیتیک است. بقایی با اشاره به سوابق اقدامات خصمانه ایالات متحده، از جمله حمله تروریستی به هواپیمای مسافربری ایران و تحمیل تحریم‌های سنگین، خاطرنشان ساخت که نام‌گذاری ایران تحت عنوان "محور شرارت" در دوران ریاست جمهوری جرج بوش، تلاشی آگاهانه برای هدف قرار دادن مستقیم کشور به عنوان اولین اولویت تهاجمی بود.

نقاط عطف خصومت‌های واشنگتن و تأثیر آن‌ها

به گفته بقایی، اگرچه مسیر تهاجم در برخی مقاطع به سمت عراق منحرف شد، اما همواره لابی‌های قدرتمند و بخش قابل‌توجهی از هیئت حاکمه ایالات متحده در تلاش برای کشاندن جنگ به سمت ایران بودند. یکی از نقاط عطف این مواجهه‌های خونین، جنایت ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بود که تنها یک اقدام قتل‌عام معمولی نبود، بلکه هدف قرار دادن مستقیم یک قهرمان ملی و منطقه‌ای و تعرض به نمادهای حاکمیت ایران محسوب می‌شد.

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تفاوت‌های بنیادین در نگاه به انسان و جامعه

سخنگوی وزارت امور خارجه با تبیین عمق تمدنی تخاصم‌ها، تصریح کرد که اگر در دوره‌های دموکرات‌ها مفاهیمی نظیر حقوق بشر و آزادی برای توجیه فشارها به کار می‌رفت، اما ریشه نگاه آمریکا به ایران باید در سطحی کلان‌تر جستجو شود. این تقابل ریشه در دو نگاه بنیادین، متفاوت و ناسازگار نسبت به انسان، جامعه و فلسفه سیاست دارد که درک این تمایز ساختاری برای شفاف‌سازی مسیر دفاع از هویت و تمامیت ارضی کشور حیاتی است.

دیپلماسی ابزاری کارآمد در خدمت منافع ملی

بقایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر کارکرد ابزار دیپلماسی، خاطرنشان ساخت که آگاهی از ریشه‌های عمیق این تقابل به معنای مسدود کردن راه تعاملات سیاسی نیست. وی با عنوان یک دیپلمات تأکید کرد که دیپلماسی یک ابزار ضروری و کارآمد است که باید به صورت هوشمندانه و در کنار ابزارهای دفاعی، در خدمت صیانت از منافع ملی قرار گیرد و دیپلماسی مکمل میدان نبرد است.

رد ادعای خودبرترپنداری و تحقیرآمیز آمریکا

به گفته بقایی، منازعه میان ایران و ایالات متحده موضوعی مقطعی نیست و ملت ایران مسبب و آغازگر آن نبوده است، چرا که ایرانیان از همان ابتدا با حسن نیت و حتی برای ایجاد توازن در برابر نفوذ استعماری انگلیس به سمت تعامل با آمریکا حرکت کردند. نقطه کانونی تفاوت دیدگاه‌ها به خوی سلطه‌جو، ابزاری و خودبرترپندارانه آمریکا بازمی‌گردد؛ خصلتی که نه تنها در قبال ایران، بلکه در مواجهه با تمامی کشورها و متحدان اروپایی جریان دارد و برای ملت ایران پذیرفتنی نیست.

استواری بر موازین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد

وی با رد ادعای اینکه ایستادگی کشورمان صرفاً ناشی از غرور تاریخی است، بیان کرد که این رویکرد عزت‌طلبانه ریشه در عمق تمدنی و فرهنگ دینی ما دارد و کاملاً منطبق بر موازین بنیادین حقوق بین‌الملل است. موضع تهران بر اصولی استوار است که در کنفرانس سان‌فرانسیسکو در سال ۱۹۴۵ تدوین شد، از جمله برابری حاکمیت دولت‌ها و حق تعیین سرنوشت که دستاورد اجماع جهانی پس از تجارب تلخ دو جنگ جهانی بود، اصولی که واشنگتن با سرکوب حق تعیین سرنوشت ملت‌هایی مانند کوبا و ونزوئلا آشکارا پایمال می‌کند.