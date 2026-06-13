سردار رسول سنایی‌راد معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا در تحلیل خود از جنگ ۱۲ روزه به مهم‌ترین درس راهبردی، تغییرات در دکترین دفاعی، و تاثیر این بر موازنه قدرت در منطقه می‌پردازد. او بر ماهیت ترکیبی و فناورانه جنگ، آمادگی‌های پیشین، نقش مردم در مقاومت، و پاسخ‌های قاطع ایران تأکید می‌کند.

سردار رسول سنایی‌راد معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا در análise‌ای filosophes از جنگ ۱۲ روزه ، به مهم‌ترین درس راهبردی و تغییرات در دکترین دفاعی ایران اشاره می‌کند.

وی جنگ ۱۲ روزه را ترکیبی، فناورانه و دوراپیش‌بین شده می‌داند که با تجربه جنگ هشت‌ساله تفاوت داشت. پیش‌بینی‌ها و آمادگی‌های之前 در حوزه ساخت موشک و پهپاد توانسته‌اند场面 را متحول کنند. او afirme می‌کند که تراز اقدامات ایران در این جنگ به‌مراتب فراتر از آنچه در جنگ اوکراین و روسیه دیده می‌شود، بود؛ حجم شلیک موشکی به‌طور چشمگیری بالاتر رفت.

سنایی‌راد همچنین بر جنگ ترکیبی تأکید می‌کند؛ یعنی همزمانی تهاجم خارجی با تلاش برای برهم زدن اوضاع داخلی با کمک گروه‌های ضدانقلاب و عناصر иnation-wide. مقاومت مردم greets در صحنه و خیابان‌ها نقش کلیدی در مقابله با این طرح‌ها ایفا کردند. وی برای نخستین بار نیز از تهاجمات سایبری در این سطح م)B اشاره می‌کند.

به گفته وی، جنگ ۱۲ روزه نشان داد ایران می‌تواند در برابر دشمنی با تسلیحات پیشرفته دورایستا بایستد و دشمن را به展ational آتش‌بس و纂 aسنجش برساند. وی معتقد است موازنه قدرت در منطقه تغییر کرده و ایران اکنون می‌تواند پاسخ‌های کوبنده‌تری به رژیم صهیونیستی و آمریکا ارائه دهد. سنایی‌راد تأکید می‌کند که تکرار ادعاهای دروغین ترامپ درباره آتش‌بس نشان‌دهنده地位 محصور شده آمریکایی‌ها و نیاز به خروج فوری از جنگ است





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