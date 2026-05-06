در راستای تلاشهای مستمر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت بحرانهای ارزی و کاهش نوسانات شدید در بازار آزاد، استراتژی جدیدی برای توزیع ارز در بین اقشار مختلف جامعه اتخاذ شده است.
بر اساس گزارشهای دریافتی، بانک مرکزی تصمیم گرفته است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای بانکی، نرخ دلار سهمیهای را به صورت روزانه به سه بانک عامل شامل بانک ملت، بانک تجارت و بانک صادرات ابلاغ نماید. هدف اصلی از این اقدام، ایجاد یک پل ارتباطی میان نرخهای رسمی و نرخهای بازار آزاد است تا از این طریق، فشار تقاضا در بازار غیررسمی کاهش یافته و ثباتی نسبی در قیمتها ایجاد شود.
نکته قابل توجه در این سازوکار آن است که نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی، تفاوت بسیار اندکی با قیمتهای بازار آزاد دارد و معمولاً در بازه ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان ارزانتر از نرخ جاری بازار است که این امر باعث میشود متقاضیان ترغیب شوند تا به جای مراجعه به دلالان، از مجاری قانونی و بانکی برای تامین نیازهای ارزی خود استفاده کنند. در خصوص جزئیات اجرایی این طرح، بانک مرکزی مقرر نموده است که اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال که مقیم ایران هستند، بتوانند با ارائه مدارک شناسایی معتبر و کارت ملی به شعب منتخب بانکهای مذکور مراجعه کرده و سالانه تا سقف هزار دلار دریافت نمایند.
مکانیسم تعیین قیمت برای این نوع ارز به گونهای طراحی شده است که توازنی میان دو نقطه قیمتی ایجاد کند؛ به این ترتیب که کف قیمت بر اساس نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلا تعیین میشود و سقف آن بر اساس نرخ لحظهای بازار آزاد است. در نتیجه، نرخ نهایی که به معاونتهای ارزی بانکهای عامل ابلاغ میگردد، در واقع میانگین وزنی یا میانگین سادهای از این دو نرخ است.
برای درک بهتر این موضوع میتوان به نمونهای اشاره کرد که در آن قیمت دلار در مرکز مبادله ۱۴۶ هزار و ۲۷۶ تومان و در بازار آزاد بین ۱۸۳ تا ۱۸۵ هزار تومان بود؛ در چنین شرایطی، نرخ سهمیهای ۱۷۹ هزار تومان تعیین شد که حدود ۵۰۰۰ تومان ارزانتر از بازار بود و در اختیار متقاضیان قرار گرفت. از منظر عملیاتی و زمانی، بانک مرکزی یک برنامه دقیق را برای ابلاغ نرخها در نظر گرفته است تا از هرگونه ابهام یا نوسانات لحظهای در ساعات اداری جلوگیری شود.
طبق دستورالعملهای ابلاغی، نرخ توافقی هر روز در ساعت ۱۱ صبح به بانکهای عامل اعلام میگردد. طبق اظهارات معاونین ارزی در شعب بانکهای مربوطه، این نرخ اعلامی تا پایان وقت اداری یعنی ساعت ۱۳:۳۰ کاملاً ثابت باقی میماند و هیچ تغییری در آن ایجاد نمیشود.
این ثبات قیمتی در بازه زمانی کوتاه، به بانکها اجازه میدهد تا با اطمینان کامل و بدون نگرانی از تغییرات سریع بازار، عملیات فروش دلار سهمیهای را به مشتریان انجام دهند و موظف هستند تا لحظه پایان ساعت کاری، همان نرخ ساعت ۱۱ صبح را اعمال کنند. این رویکرد نه تنها باعث شفافیت در معاملات میشود، بلکه مانع از ایجاد صفهای طولانی یا رفتارهای هیجانی در متقاضیان میگردد.
در تحلیل نهایی این اقدام میتوان گفت که ورود بانکها به چرخه فروش ارز به اشخاص حقیقی، گامی در جهت رسمیسازی بخشی از تقاضای ارز است. با اینکه تفاوت قیمت بین دلار سهمیهای و بازار آزاد اندک است، اما همین اختلاف gering میتواند در مقیاس کلان، اثرات روانی مثبتی بر بازار داشته باشد و سیگنالی به دلالان ارز ارسال کند که دولت و بانک مرکزی در حال کنترل تدریجی جریان نقدینگی ارزی هستند.
همچنین، محدود کردن مقدار دریافت به هزار دلار در سال، مانع از تبدیل شدن این طرح به ابزاری برای سودجویی و رانت شود و اطمینان حاصل گردد که ارز در اختیار افرادی قرار میگیرد که واقعاً به آن نیاز دارند. با این حال، موفقیت بلندمدت این طرح در گروی تداوم عرضه ارز و هماهنگی کامل میان بانک مرکزی و بانکهای عامل است تا اعتماد مردم به سیستم بانکی برای تامین نیازهای ارزی تقویت شود و وابستگی به بازارهای موازی به حداقل برسد
