این گزارش به بررسی خسارات وارده به پایگاههای آمریکایی بر اساس تصاویر ماهوارهای، مواضع کشورهای منطقه نظیر بحرین و امارات، و استراتژیهای متناقض دونالد ترامپ میان مذاکره و بمباران شدید میپردازد.
در جریان تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه ، گزارشهای متناقضی درباره میزان خسارات وارده به زیرساختهای نظامی ایالات متحده منتشر شده است. بر اساس تحلیلهای جامع خبرگزاری واشینگتنپست که بر پایه بررسی تصاویر ماهوارهای و دادههای تصویری مستقل انجام شده، حملات جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در منطقه خساراتی بسیار گستردهتر از آمارهای رسمی اعلام شده توسط پنتاگون وارد کرده است.
این گزارش تایید میکند که دستکم ۲۲۸ سازه و قطعه تجهیزاتی در ۱۵ پایگاه نظامی مختلف در خاورمیانه آسیب دیده یا بهطور کامل نابود شدهاند. از میان این اهداف، آشیانههای هواپیما، محل استقرار نیروهای نظامی، انبارهای ذخیره سوخت، تجهیزات راداری حساس، سیستمهای ارتباطی و تجهیزات پدافند هوایی قرار دارند.
نکته قابل توجه این است که دولت ایالات متحده با درخواست از شرکتهای بزرگ ارائهدهنده تصاویر تجاری ماهوارهای، انتشار تصاویر این مناطق را محدود یا به تعویق انداخته است تا از افشای ابعاد واقعی خسارات جلوگیری کند. در مقابل، رسانههای وابسته به ایران بهطور منظم تصاویری با وضوح بالا منتشر میکنند تا بر موفقیت عملیاتهای خود تاکید کنند، در حالی که همزمان شهروندان عادی داخل ایران را به دلیل ارسال تصاویر خرابیها به خارج از کشور، متهم به جاسوسی کرده و بازداشت میکنند.
این وضعیت نشاندهنده یک جنگ اطلاعاتی شدید است که در آن هر طرف سعی دارد روایت خود را از پیروزی یا شکست تحمیل کند، اما واقعیت میدانی نشان میدهد که برخی پایگاهها برای استقرار عادی نیروها ناامن شده و فرماندهان آمریکایی مجبور به تخلیه بخشی از نیروهای خود شدهاند. در سطح دیپلماتیک و منطقهای، کشورهای عربی واکنشهای شدیدی به اقدامات ایران نشان دادهاند.
وزارت خارجه بحرین در بیانیهای رسمی، همبستگی تزلزلناپذیر خود را با امارات متحده عربی اعلام کرد و حمایت کامل خود را از تمامی اقدامات مشروع این کشور برای حفظ حاکمیت ملی و تامین امنیت و ثبات منطقه ابراز داشت. بحرین در این بیانیه، اتهامات و اظهارات ایران را که بر استقلال تصمیمگیری ملی امارات تاثیر میگذارد، بهطور قاطع رد کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا به مفاد حقوق بینالملل، بهویژه احترام به حاکمیت کشورهای همسایه و عدم دخالت در امور داخلی آنها پایبندی نماید.
همچنین بر لزوم توقف هرگونه خصومت و تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز مطابق با قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل تاکید شد. از سوی دیگر، تنشها تنها به سطح کشورهای عربی محدود نشده و ارتش اسرائیل نیز از مجروح شدن شدید یکی از سربازان خود در اثر برخورد یک پهپاد انتحاری خبر داده است.
این زنجیره از حوادث نشان میدهد که منطقه در یک وضعیت بحرانی قرار دارد و هرگونه خطای محاسباتی میتواند منجر به گسترش جنگ به ابعادی غیرقابل کنترل شود، در حالی که ایالات متحده از طریق فرماندهی مرکزی یا سنتکام، با اعزام هواپیماهای ترابری سنگین سی-۱۷ گلوبمستر سعی دارد لجستیک و تدارکات نظامی خود را برای مواجهه با هرگونه سناریوی احتمالی تقویت کند. در مورد رویکرد شخصی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مشاهده میشود که وی میان استراتژی فشار حداکثری و احتمال مذاکره در نوسان است.
ترامپ در مصاحبه با شبکه پیبیاس اشاره کرد که احتمال دارد پیش از سفر او به پکن برای دیدار با شی جینپینگ، توافقی با ایران حاصل شود، اما همزمان هشدار داد که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، ایالات متحده باید به بمباران شدید و گسترده بازگردد. این رویکرد دوگانه در حالی است که ترامپ با انتشار نمودارهایی در شبکه اجتماعی تروت سوشال، سعی دارد کارایی نظامی خود را به رخ بکشد؛ او مدت زمان جنگ در ایران را تنها شش هفته ذکر کرده و آن را با جنگهای طولانیمدت آمریکا در افغانستان، عراق و ویتنام مقایسه کرده است تا نشان دهد میتواند در زمان کوتاهی به اهداف خود برسد.
با این حال، سیاستهای سختگیرانه او تنها با مخالفتهای داخلی و خارجی روبرو نشده، بلکه حتی با نهادهای مذهبی مانند واتیکان نیز دچار اصطکاک شده است. پاپ لئو، اولین پاپ آمریکایی، به منتقد سرسخت جنگ ایران و سیاستهای ضد مهاجرتی ترامپ تبدیل شده است که این امر منجر به ایجاد تنش میان کاخ سفید و واتیکان گشته است. دیدار روبیو با دیپلماتهای ارشد واتیکان و نخستوزیر ایتالیا در رم، نشاندهنده تلاشهای دیپلماتیک برای مدیریت این شکافهای ایدئولوژیک است.
در نهایت، تحلیلگرانی مانند نیوت گینگریچ معتقدند که فشارهای اقتصادی فزاینده، جمهوری اسلامی را به لبه پرتگاه کشانده است و این فشارها ممکن است در نهایت منجر به پذیرش شرایط آمریکا در میز مذاکره شود، هرچند که تاریخچه روابط دو کشور نشان میدهد رسیدن به یک توافق پایدار بسیار دشوار است
