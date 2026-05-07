بررسی اثرات تحریم‌های بانکی چین، بحران کود و گرانی، گزارش‌های مربوط به سرکوب و تعدیل نیرو در ایران، همکاری‌های نظارتی با طالبان و آخرین تحولات نظامی در جبهه حزب‌الله و دیپلماسی بین‌المللی.

در فضای پیچیده سیاست‌های بین‌المللی و فشارهای اقتصادی، گزارش‌های اخیر بلومبرگ نشان‌دهنده تشدید محدودیت‌های مالی بر روی ایران است. اداره ملی تنظیم مقررات مالی چین در اقدامی که نشان از تسلیم در برابر فشارهای واشینگتن دارد، از بانک‌های فعال در این کشور خواسته است تا اعطای وام‌های جدید به پنج پالایشگاه خاص را که اخیرا به‌دلیل تسهیل در خرید نفت ایران مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، به‌طور موقت متوقف کنند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده در هفته‌های اخیر شبکه فروش نفت ایران و تمامی شرکت‌های مرتبط با آن را هدف حملات اقتصادی قرار داده است تا جریان درآمدی این کشور را مختل سازد. در همین راستا، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، از تبادل پیام‌های غیررسمی میان تهران و واشینگتن درباره یک طرح صلح احتمالی خبر داده است، هرچند تاکید کرده که هنوز پاسخ رسمی از سوی تهران ارسال نشده است.

از سوی دیگر، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، وزیر خارجه قطر، با نگاهی خوش‌بینانه اشاره کرده است که با وجود اختلافات عمیق در دیدگاه‌های دو طرف، همچنان فرصت‌های قابل‌توجهی برای دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک وجود دارد تا تنش‌های فعلی کاهش یابد. در داخل کشور، وضعیت معیشتی و اجتماعی به شدت وخیم شده و گزارش‌ها از بحران‌های متعددی حکایت دارد.

مهدی حسین‌یزدی، رییس انجمن واردکنندگان سم و کود، از کمبود شدید و گرانی بی‌سابقه کود کشاورزی خبر داده است. او عوامل اصلی این بحران را جنگ‌های منطقه‌ای، تنش‌های موجود در تنگه هرمز و دشواری‌های واردات از کشورهای چین و هند می‌داند. عدم تخصیص ارز و پیچیدگی‌های ثبت سفارش در کنار رشد ۲.۵ برابری قیمت دلار و یورو در سال گذشته، منجر به افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت کودها شده است که این امر امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازد.

همزمان با این فشارهای اقتصادی، گزارشاتی از شهروندان حاکی از تشدید سرکوب‌ها و وضعیت امنیتی متشنج در مناطقی مانند نورآباد ممسنی است، جایی که صدور احکام اعدام برای معترکان و کمبود شدید بنزین و برق به یک رویه تبدیل شده است. در تهران نیز موج تعدیل نیرو در بخش‌های خصوصی و هتلداری، مانند هتل اسپیناس، افزایش یافته و بسیاری از متخصصان، به‌ویژه در حوزه نرم‌افزار و کامپیوتر، به‌دلیل قطع اینترنت و محدودیت‌های ارتباطی شغل خود را از دست داده‌اند و با بحران شدید معیشتی روبرو شده‌اند.

در سطح منطقه‌ای و امنیتی، همکاری‌های پنهانی و نظامی میان جمهوری اسلامی و طالبان وارد مرحله جدیدی شده است. گزارش‌های افغانستان‌اینترنشنال از توسعه یک اپلیکیشن نظارتی مشترک خبر می‌دهد که هدف آن رصد کاربران در افغانستان و قرار دادن دستگاه‌های متصل به اینترنت در معرض سامانه‌های جاسوسی ریاست عمومی استخبارات طالبان است. این همکاری نشان‌دهنده تلاش برای گسترش مدل نظارت دیجیتال در منطقه است.

در جبهه نظامی، ارتش اسرائیل کشته شدن احمد غالب بلوط معروف به مالک، فرمانده یگان رضوان حزب‌الله، را در حملات اخیر به ضاحیه بیروت تایید کرد. همچنین فرماندهانی چون محمدعلی بزی و حسین حسن رومانی نیز در این حملات از بین رفتند که این موضوع ضربه سختی به ساختار فرماندهی پدافند و نیروهای ویژه حزب‌الله وارد می‌کند.

در حالی که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، برای دیداری با پاپ لئو به واتیکان سفر کرده تا ابعاد دیپلماتیک روابط کاتولیک‌ها و سیاست‌های جهانی را بررسی کند، در داخل ایران مسعود پزشکیان از دیدار خود با رهبر جمهوری اسلامی خبر داده است، هرچند نبود تصاویر رسمی از این دیدارها همچنان باعث گمانه‌زنی‌های سیاسی متعددی در فضای داخلی و بین‌المللی می‌شود





