شیرین احمدنیا و نفیسه آزاد ریشه‌های خشونت علیه زنان را در تضاد ارزش‌ها می‌دانند. بررسی آمار ۳۸ قربانی در مهرماه و لزوم مشارکت مردان برای تغییر.

در آستانه بیست و پنجم نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ، بحث‌ها درباره علل پدیده قتل‌های ناموسی و خشونت‌های جنسیتی در ایران با شدت بیشتری دنبال می‌شود. " شیرین احمدنیا"، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران و " نفیسه آزاد"، فعال حقوق زنان و دارای مدرک دکتری جامعه‌شناسی، اخیراً در پلتفرم " خبرآنلاین" و در چارچوب کمپین یک میلیون امضا، به واکاوی عمیق ریشه‌های این پدیده‌ها پرداخته‌اند. تحلیل‌های آنان نشان می‌دهد که برای مقابله موثر با خشونت، نباید صرفاً بر دوش زنان بار گذاشت.

آمار تکان‌دهنده و نقش مردان در تغییر

گزارش تازه روزنامه شرق حاکی از آن است که از ابتدای شهریور تا پایان مهر ماه سال جاری، حداقل ۳۸ زن و کودک در ۲۸ پرونده‌ای که اخبار آن‌ها در رسانه‌ها منتشر شده، به قتل رسیده‌اند. میانگین این آمار نشان می‌دهد که به طور متوسط کمتر از هر دو روز یک قربانی جان خود را از دست داده است. بررسی دقیق‌تر این پرونده‌ها نشان می‌دهد که ۱۳ نفر از کشته‌شدگان کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال بوده‌اند و در بیشتر موارد، عامل قتل همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده بوده است. شیرین احمدنیا با تأکید بر اینکه تغییر در زندگی زنان نیازمند همراهی فعالانه مردان است، بر لزوم ورود مردان به عرصه پیشگیری و مقابله با خشونت تاکید کرده است.

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تضاد ارزش‌ها در استان‌های مرزی و پایتخت

شیرین احمدنیا، که نخستین زن رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران بوده است، در تحلیل خود هشدار می‌دهد که نباید میانگین‌های آماری سطح تحصیلات زنان گول‌زننده باشد. اگرچه سطح تحصیلات ارتقا یافته، اما در استان‌های دور از پایتخت و مناطق مرزی، ارزش‌های سنتی و پدرسالارانه به شدت حاکم است. در این جوامع، زن همچنان به عنوان موجودی وابسته قلمداد می‌شود که سرنوشت او تحت کنترل پدر، شوهر یا برادران تعریف می‌شود. احمدنیا به نرخ ۱۷ تا ۱۸ درصدی کودک‌همسری در کشور اشاره کرده و یادآور می‌شود که تصورات دختران پایتخت‌نشین نباید واقعیت جامعه مردسالار ایران را پنهان کند.

هویت‌یابی جدید دختران و هزینه‌های جانی

علی‌رغم سنت‌گرایی، تغییرات شتابنده‌ای در ارزش‌ها و هویت‌یابی دختران در حال وقوع است. دسترسی به عرصه‌های آموزشی جدید و حتی اعزام دختران از استان‌های دوردست به دانشگاه، آن‌ها را در معرض استقلال مالی و ارزش‌های نوین قرار داده است. این دختران مسیر متفاوتی را برای حق انتخاب همسر و زندگی خود متصورند، اما همان لحظه با ساختارهای سنتی و سرکوب‌های شدید مواجه می‌شوند. افرادی که جسارت هنجارشکنی دارند، تحت مجازات‌های غیررسمی یعنی اراده جمعی خانواده و طایفه قرار می‌گیرند و یکی از هزینه‌های سنگین این مواجهه، بروز قتل‌های ناموسی است.

نفیسه آزاد: حلقه مفقوده تحلیل جنسیت مرد

نفیسه آزاد نیز در این بحث‌ها بر شکاف تحلیلی موجود در بررسی خشونت علیه زنان در ایران تاکید کرده است. وی معتقد است که ما نمی‌دانیم مرد ایرانی خشمگین است، گیج است یا چه سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است. عدم مطالعه کافی بر روی جنسیت مرد و تغییرات آن، یکی از حلقه‌های مفقوده در تحلیل خشونت در ایران محسوب می‌شود. این دیدگاه نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر قربانیان و نادیده گرفتن پویایی‌های جنسیتی مردان، مانع از درک کامل مکانیسم‌های خشونت‌زا می‌شود.

پوشاندن قتل به نام خودکشی در تمام طبقات

خشونت علیه زنان رابطه مستقیمی با طبقه اقتصادی ندارد و در تمامی طبقات اجتماعی قابل مشاهده است. شیرین احمدنیا هشدار می‌دهد که نباید سوءتفاهم ایجاد شود که طبقات پایین صرفاً مرتکب قتل ناموسی می‌شوند و طبقات بالا خالی از خشونت هستند. شیوه‌های اعمال خشونت و مقابله با اراده استقلال‌طلبانه زنان متناسب با سطوح مختلف اجتماعی متفاوت و متنوع است. او همچنین به نکته‌ای مهم اشاره کرده است که بسیاری از خودکشی‌هایی که در اخبار شنیده می‌شوند، در واقع قتل‌های خانوادگی بوده‌اند که به نام خودکشی پوشانده و منتشر می‌شوند. پرونده اخیر سقوط منجر به مرگ سوگند صیادی، دانش‌آموز ۱۶ ساله در کرمانشاه که از سوی پدرش تحت خشونت قرار داشته، در کنار همسرکشی‌های اخیر در خوی، بحث درباره خشونت علیه زنان را پررنگ‌تر کرده است.