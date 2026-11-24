محمد تقوی درباره برتری استقلال مقابل العین و شکست تراکتور گفتگو کرد. همچنین داوری سابق درباره فساد انتصابی و عدم شفافیت در تیم‌سازی داوری ایران سخن گفت.

محمد تقوی ، بازیکن پیشین تیم ملی و عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، در ارزیابی خود از نتایج اخیر لیگ برتر و رقابت‌های آسیایی، استقلال را در بهترین فرم نمایشی خود در چند هفته اخیر دیده است. این کارشناس فوتبال با تمایز قائل شدن بین عوامل فنی و شرایط جسمانی، عملکرد آبی‌پوشان تهران را تحسین و در مقابل، شرایط بدنی تراکتور را عامل اصلی شکست سنگین این تیم دانست.

شجاعت استقلال در برابر صدرنشین لیگ قهرمانان

استقلال در دیدار مقابل العین امارات، بهترین عملکرد چهار پنج بازی اخیر خود را ارائه داد. تقوی معتقد است که حضور در خانه حریف و شروع شجاعانه بازی از دقیقه اول، نشان‌دهنده روحیه بالای بازیکنان آبی‌پوش است. این تیم تا دقیقه ۷۵ توانست حریف صدرنشین را تحت فشار قرار دهد و به اهداف تاکتیکی خود برسد، هرچند که گل خوردن و برابری نتیجه ۱ بر ۱، پایان دهنده فشار آبی‌پوشان بود.

Also read اختلاف در نهادهای امنیتی اسرائیل بر سر ضرورت حمله به ایران

افت عملکرد استقلال در دقایق پایانی را به تعویض بازیکنان کلیدی مانند قلی‌زاده، رزاق، اسماعیلی و اسلامی مرتبط می‌داند. تقوی اشاره می‌کند که ورود بازیکنانی با توان بدنی کمتر، تعادل تیم را بر هم زد. با این حال، دروازه‌بان استقلال به عنوان بهترین بازیکن میدان شناخته شد که با واکنش‌های عالی، تیم را از نتیجه بدتری نجات داد و موقعیت‌های خطرناحریف را خنثی کرد.

خستگی سفر و فشار جسمانی در شکست تراکتور

شکست سنگین تراکتور را نمی‌توان تنها با معیارهای فنی و فوتبالی تحلیل کرد. این تیم ۲۰ ساعت در مسیر سفر بوده است و ورود بلافاصله به زمین بازی، بدون توجه به علم بدنسازی و پزشکی ورزشی، غیرمنطقی است. تقوی تأکید می‌کند که نادیده گرفتن این حجم از خستگی، نشان‌دهنده عدم شناخت کافی از شرایط سخت رقابت‌های حرفه‌ای است.

تراکتور تا دقیقه ۴۴ نیمه نخست مقاومت کرد و اجازه باز شدن دروازه را نداد. اما با افزایش فشار سفر، تمرکز بازیکنان کاهش یافت. صحنه خطا روی مهدی طارمی نمونه‌ای از این عدم تمرکز بود. تقوی استدلال می‌کند که افت بدنی شدید در میانه میدان، نتیجه مستقیم خستگی است و مقایسه تراکتور با تیمی که یک ساعت پرواز داشته، کاملاً ناعادلانه و خارج از اصول ورزشی است.

از دیدگاه تقوی، کسب نتیجه با خوردن پنج گل به جای ده گل، در چنین شرایطی موفقیتی بزرگ محسوب می‌شود. او معتقد است اگر اخراج بازیکن تراکتور رخ نمی‌داد، این تیم می‌توانست نتیجه بهتری کسب کند. انتقادات رسانه‌ای به این تیم بدون در نظر گرفتن شرایط سفر، از نظر این کارشناس فاقد درک صحیح از مسایل ورزشی است.

افشاگری‌های داوری سابق درباره روابط و فساد

بهزاد عالیقدر، داور سابق لیگ برتر که اکنون در کانادا فعالیت می‌کند، از تماس‌های مشکوک برای دستکاری نتایج در ایران پرده برداشت. او روایت می‌کند که یکی از اعضای کمیته داوران با او تماس گرفت و خواستار توجه ویژه به بازی خاصی بود. این تماس که با لحن تهدیدآمیز و غیرمستقیم انجام شد، نشان‌دهنده تلاش برای نفوذ در روند داوری مسابقات داخلی است.

عالیقدر تغییرات ناگهانی در ابلاغ‌های داوری را نیز تأیید کرد. او بیان می‌کند که داورانی که برای بازی‌های خاصی انتخاب می‌شدند، بدون دلیل موجه حذف و به جای آن‌ها افراد دیگر تعیین می‌شدند. این الگو پس از روشن شدن پرونده‌های دو سال پیش، به عنوان بخشی از توطئه‌های پشت پرده برای کنترل نتایج شناسایی شد.

انتصابات شخصی و ضعف سیستم پشتیبانی داوری

انتخاب داوران بین‌المللی در ایران بر اساس روابط شخصی و بدون ملاک ارزیابی مشخص انجام می‌شود. عالیقدر معتقد است که چیدمان مسابقات تا ۵۰ درصد بر اساس رانت و تا ۵۰ درصد به دلیل ناچاری برای جلب آرای روسای هیات‌ها در انتخابات آینده صورت می‌گیرد. در این سیستم، داوران به ابزاری برای رضایت مجموعه‌های فدراسیونی تبدیل شده‌اند. تکرار نام یکسان داوران در لیگ برتر، نشان‌دهنده یک چرخه بسته و اشتباه از بیخ و بن است که فقط به داوران بین‌المللی اجازه اشتباه می‌دهد.

در زمینه زیرساخت‌ها، عالیقدر تأکید می‌کند که در ۱۵ سال گذشته هیچ پشتوانه‌سازی جدی در داوری ایران انجام نشده است. فقدان داورانی با قدرت فنی بالا برای ورود به فهرست بین‌المللی، یک مشکل ساختاری است. همچنین، استفاده از کمک‌داور ویدیویی (VAR) در ایران آن‌قدر پرچالش و دشوار شده که حتی داوران سطح المپیک و ام‌ال‌اس از صحبت درباره آن امتناع می‌ورزند، که این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم در این بخش نیز هست.