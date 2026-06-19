روزنامه القدس العربی در تحلیل خود از نتایج جنگ اخیر، استراتژی جدید بازدارندگی ایران را تشریح کرده که با توافق اسلام‌آباد به مرحله اجرا درآمده است. این استراتژی ایران را به قدرت اول تهاجمی در برابر اسرائیل تبدیل کرده و شکاف در روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی را آشکار ساخته است.

به گزارش مشرق، تحلیل جدید روزنامه القدس العربی از نتایج جنگ اخیر میان آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نشان می‌دهد که تهران موفق شده است معادله بازدارندگی منطقه‌ای جدیدی را تحمیل کند که مرزهای راهبردی آن از دریای سیاه تا بالکان، مدیترانه شرقی، دریای سرخ، شاخ آفریقا، خلیج فارس و دریای خزر امتداد دارد.

این استراتژی که در دوازده ماه گذشته تدوین شده، ایران را از آخرین خط دفاعی به اولین خط تهاجمی در برابر اسرائیل تبدیل کرده است. به گفته این تحلیل، توافق اسلام‌آباد که به تازگی میان تهران و واشنگتن منعقد شده، اولین تجسم ملموس این استراتژی جدید به شمار می‌رود و شامل پایان دادن به جنگ در همه جبهه‌ها، به‌ویژه لبنان، لغو محاصره دریایی و بازگشایی ایمن تنگه هرمز است.

این توافق که قرار است در ژنو امضا شود، تنها آغاز یک سفر است و نه پایان آن. ایران با ترکیب اراده مقاومت، دیپلماسی زیرکانه و قدرت نظامی توانسته است به دستاوردهای چشمگیری دست یابد. از جمله این دستاوردها می‌توان به عدم چشم‌پوشی از حقوق اساسی ملی، حفظ دستاوردهای جنگی و عدم پذیرش محدودیت‌های آینده بر اراده و استقلال خود اشاره کرد.

تحلیلگران بر این باورند که امتیازات کسب شده توسط ایران، مانند پایان تحریم‌ها و دسترسی به دارایی‌های مسدود شده، نشان‌دهنده تحمیل اراده سیاسی تهران به واشنگتن از طریق قدرت نظامی است. این موفقیت نه تنها در برابر آمریکا و اسرائیل، بلکه در برابر همه قدرت‌های مداخله‌گر در منطقه به دست آمده است. شکاف عمیق میان آمریکا و رژیم صهیونیستی بر سر این توافق نیز قابل توجه است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ترامپ در تماسی تلفنی با نتانیاهو، او را به حماقت و نادانی در ارزیابی مدیریت درگیری در منطقه متهم کرده و خواستار پایان جنگ در لبنان و توقف حملات به بیروت شده است. این اختلافات نشان‌دهنده تغییر موازنه قدرت در منطقه است. ایران برای تثبیت این معادله جدید نیازمند اتحادهای سیاسی با کشورهایی مانند چین، روسیه، ترکیه و عربستان است تا از نفوذ اسرائیل در آسیای مرکزی و دریای سرخ جلوگیری کند.

استراتژی بازدارندگی ایران که مبتنی بر اصول عدالت، برابری و احترام متقابل است، چالش جدیدی برای هژمونی صهیونیستی در منطقه ایجاد کرده و مسیر روشن آینده را اراده مقاومت می‌داند





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