محمد مهاجری در تحلیلی سیاسی، تلاشهای اخیر برای استیضاح وزیر ارتباطات را یک اقدام تسویهحساب با مردم و محاسبه سیاسی دانست و با اشاره به شکست انتخابات ۱۴۰۳، هویت تندروانی را که فاقد گفتمان منسجم هستند و در حال مانعتراشی هستند، مشخص کرد.
محمد مهاجری در مورد تلاشهای اخیر برای استیضاح وزیر ارتباطات گفت که این کار خود exhibit محاسبه سیاسی و تسویهحسی با مردم است. وی با اشاره به شکست سعید جلیلی در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ بیان کرد که حامیان او تلاش میکنند فضای سیاسی را همچنان ملتهب و پرچالش نگه دارند و از هر فرصتی برای ایجاد تنش استفاده میکنند.
مهاجری معتقد است این جریان تندرو فاقد گفتمان منسجم برای ارتباط با بدنه اجتماعی است وtek از شکست در کسب ریاستجمهوری ناامید نماندهاند و حالا با استیضاح وزیر ارتباطات میخواهند مانعتراشی کنند. او همچنین اشاره کرد که دولت در تلاش برای رفع انسداد اینترنت است و مردم عمدتاً از فیلترشکن استفاده میکنند.
مهاجری با اطمینان گفت که این افراد هرگز حاضر نیستند با مردم در سطح عادی توضیح دهند و از واکنش عمومی هراس دارند، بنابراین از روشهایی مثل استیضاح برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده میکنند. وی معتقد است استیضاح وزیر برای ایشان سودمند خواهد بود، زیرا افکار عمومی متوجه میشوند او در پی اجرای مطالبه مردم و ایستادگی در برابر انسدادخواهان بوده است
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