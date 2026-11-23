نازیلا گلستان و احمد پورمندی در رادیو پاراگراف اول، به بررسی تغییرات ساختاری خیابان پس از جنگ، نقش اپوزیسیون و لزوم ائتلاف‌های مدنی در دی‌ماه ۱۴۰۴ می‌پردازند.

تحلیل‌گران مسائل ایران در برنامه رادیویی پاراگراف اول، دگردیسی فضای معترضان در دی‌ماه ۱۴۰۴ را با تاکید بر تنگ‌شدن امکان حضور جمعی و تغییر در ضرب‌آهنگ سیاسی بررسی کردند. نازیلا گلستان و احمد پورمندی با اشاره به فاصله میان معترضان و نیروهای سیاسی، نتیجه گرفتند که خیابان دیگر تنها صحنه بروز خواسته‌ها نیست، بلکه به رسانه‌ای برای بازتاب اخبار تبدیل شده است.

تغییر ماهیت خیابان پس از اعتراضات دی‌ماه

نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی و روزنامه‌نگار مستقر در فرانسه، معتقد است که فضای ظهور و امکان حضور جمعی روزبه‌روز تنگ‌تر شده و این امر ناشی از خشونت‌های مرگبار زمستان ۱۴۰۴ است. او توضیح می‌دهد که معترضان در دی‌ماه ۱۴۰۴ با شرایطی متفاوت نسبت به پیش از جنگ چهل‌روزه مواجه بودند و حضور آن‌ها بیش از آنکه امتداد یک رخداد سیاسی مستقیم باشد، به خبری رسانه‌ای تبدیل شد. گلستان این تغییر را با تجربه جنبش زن، زندگی، آزادی پیوند می‌زند و می‌گوید حکومت با تلاش برای خاموش کردن صدای آن جنبش، راه را برای تداوم این الگو هموار کرد. با این حال، او اشاره می‌کند که جریان سلطنت‌طلب به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، با پیوند زدن خود به دولت اسرائیل و حمایت از جنگ، باعث ایجاد اختلال در مسیر اعتراضات مردمی و تأثیر بر عاملیت سیاسی جامعه شده است. این رویکرد موجب شده است که نیروهای سیاسی دیگر به همان سرعت و ضرب‌آهنگ پیشین نسبت به تحولات خیابانی پاسخ ندهند و پرسش‌هایی درباره نسبت خیابان با کنشگران اجتماعی شکل بگیرد.

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مقایسه تجربیات تاریخی و شکاف اپوزیسیون

احمد پورمندی، تحلیل‌گر مسائل ایران از اعضای مجمع کنگره آزادی ایران، با تکیه بر تجربه انقلاب بهمن ۵۷، استدلال می‌کند که خیابان به‌تنهایی بدون پشتیبانی بخش‌های دیگر جامعه نمی‌تواند به تغییر پایدار منجر شود. او یادآوری می‌کند که تظاهرات گسترده آن دوره در پیوند با اعتصاب‌های بازار، صنعت نفت، مطبوعات و همچنین اعلام بی‌طرفی ارتش شکل گرفت و حکومت دچار شکاف درون‌ساختاری شد. در مقابل، پورمندی معتقد است که در دی‌ماه ۱۴۰۴ چنین پشتوانه‌ای وجود نداشت؛ نه اعتصاب‌های مؤثری شکل گرفته بود و نه زمینه‌ای برای گفت‌وگو و تضمین امنیت معترضان فراهم بود. از نظر او، فراخوان تصرف مراکز حکومتی در روزهای ۲۰ و ۲۱ دی، در این شرایط یک خطای جدی بود که می‌توانست معترضان را به مسیری پرهزینه بکشاند. پورمندی همچنین به نقش بخشی از جامعه اشاره می‌کند که در آن مقطع انتظار حمله خارجی را داشتند و تصور می‌کردند مداخله خارجی می‌تواند مسیر تحولات را تغییر دهد. او اپوزیسیون را مسئولیت‌پذیر دانسته و خواستار بررسی دلیل ناتوانی در ایجاد صدای مستقل در برابر تبلیغات رسانه‌ای و وعده‌های مداخله خارجی شده است.

سرکوب ساختاری و تهدید بمب اتم

نازیلا گلستان تحلیل می‌کند که جریان‌های نومحافظه‌کار آمریکایی، راست افراطی اسرائیل و تندروهای ایرانی، با ایجاد انتظارات غیرواقعی، نقش منفی در شکل‌گیری شرایط کنونی داشته‌اند. گلستان تحولات اجتماعی پس از جنبش زن، زندگی، آزادی را نشانه انسداد سیاسی نمی‌داند، بلکه آن را حاصل دگرگونی جامعه ایران می‌خواند که دیگر پذیرای رهبری فردی و ایدئولوژیک نیست. او بر ضرورت شکل‌گیری ائتلاف‌های فراگیر مدنی و سیاسی تأکید می‌کند و هشدار می‌دهد که تغییر نظام سیاسی بدون تحول در شیوه حکمرانی، لزوماً به دموکراسی منجر نمی‌شود. از سوی دیگر، احمد پورمندی تأکید می‌کند که حکومت دیگر صرفاً پس از پایان اعتراضات برای نمایش قدرت به خیابان نمی‌آید، بلکه خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک را با صرف هزینه و سازمان‌دهی مستمر در اختیار گرفته است. او استفاده حکومت از احساسات ملی و میهنی برآمده از جنگ برای تثبیت این حضور را نکوهش می‌کند. در پایان، پورمندی با اشاره به موضوع وسوسه بمب اتم به عنوان راه نجات یا خطای راهبردی برای جمهوری اسلامی، به بررسی راهکارهای برون‌رفت از این بن‌بست می‌پردازد.

پیشنهادات برای آینده و راهکارهای مدنی

نازیلا گلستان راه برون‌رفت از وضعیت فعلی را در شکل‌گیری یک جایگزینی فراگیر، مستقل و متکی بر نیروهای داخل کشور می‌بیند که زمینه گفت‌وگوی ملی را فراهم کند. او نقش ایرانیان خارج از کشور را بازتاب صدای مردم می‌داند، نه دعوت به جنگ یا اتکا به دولت‌های خارجی. گلستان بر مطالباتی چون حفظ پرچم ایران، آزادی زندانیان سیاسی و دسترسی آزاد به اینترنت پافشاری می‌کند و معتقد است جایگزینی تاج با عمامه به‌تنهایی آزادی به ارمغان نمی‌آورد. احمد پورمندی نیز درس‌گرفتن از جنبش‌های پیشین، سازمان‌دهی صحیح خیابان و برخورداری از پشتیبانی اجتماعی را ضروری می‌داند. او نسبت به فراخوان‌های بی‌پشتوانه و تبدیل خیابان به میدان رویارویی هشدار داده و پیشنهاد می‌کند که پرهیز از برخورد تنگ‌نظرانه با فرصت‌های گفت‌وگو در ساختار قدرت، امروز یک ضرورت است. با این وجود، هر دو تحلیل‌گر اتفاق نظر دارند که بدون درک عمیق از تغییرات ساختاری جامعه و ایجاد پشتوانه‌های اجتماعی گسترده، هرگونه اقدامی در خیابان می‌تواند با هزینه‌های جبران‌ناپذیری همراه باشد و نیازمند بازتعریف کامل استراتژی‌های کنشگری سیاسی است.