مطالعه‌ای درباره مواضع گروه‌های سیاسی ایران نسبت به مذاکره با قدرت‌های جهانی، با تمرکز بر انتقادات وارد بر رویکردی که مذاکره را همیشه نشانه‌ی تساوی می‌داند و ضرورت تلفیق جنگ و گفتگو در سیاست.

روزنامه جوان در مقاله‌ای تحلیلی به بررسی مواضع گروه‌هایی می‌پردازد که از بن‌بست مذاکره با دشمن انتقاد می‌کنند و آن را نماد تسلیم قلمرو می‌دانند.

این گروه‌ها معتقدند مذاکره نمی‌تواند مانند جنگ جاری باشد و همزمانی بین دو رخداد ناپذیر است. با این حال، نویسنده با استناد به تجربیات تاریخی مانند پایان جنگ هشت‌ساله که بدون مذاکره به اوج نرسید، و همچنین سیاست‌های ایالات متحده در دوره ترامپ، بر این نکته تأکید می‌کند که در دنیای واقعی سیاست، تلفیق جنگ و گفتگو امری اجتناب‌ناپذیر است.

ترامپ با وجود تهدیدات نظامی، در نهایت به مذاکره تن می‌داد و حضور شخصی‌اش در امضای توافق نشان‌دهنده داشتار بودن جنگ و مذاکره در یک مسیر است. این نگاه响应 به این است که حتی اگر احتمال موفقیت مذاکره کم باشد، عدم امتحان کردن آن می‌تواند هزینه‌ی بیشتری به بار آورد. سیاست ابزار مدیریت دشمن است نه دفع مطلق آن.

گروه‌های مخالف مذاکره اغلب از شناخت کامل ابعاد جنگ و رموز سیاسی فresident افت می‌کنند و با مقایسه‌ی اشتباه جنگ کنونی با جنگ هشت‌ساله، از پیشرفت‌های ممکن در عرصه‌ی دیپلماسی غافل می‌مانند. در نهایت، تأکید می‌شود که باید به رهبری و مذاکره‌کنندگان اعتماد کرد تا مانع ایجاد هرج‌ومرج سیاسی شوند و دشمن سواری ندهند





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مذاکره جنگ ترامپ برجام سیاست خارجی رهبری

United States Latest News, United States Headlines