بررسی ابعاد مختلف تقابل ایران و آمریکا بر سر غنی‌سازی اورانیوم، امنیت دریانوردی در خلیج فارس و تاثیرات بحران‌های داخلی و منطقه‌ای بر ثبات منطقه.

در فضای پرتنش فعلی روابط بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بار دیگر در آستانه یک رویارویی استراتژیک قرار گرفته‌اند که محورهای اصلی آن حول محور امنیت تنگه هرمز و حقوق هسته‌ای می‌چرخد.

بهنام سعیدی، دبیر اول کمیسیون امنیت ملی مجلس، با صراحت اعلام کرده است که حق غنی‌سازی اورانیوم و حاکمیت بر تنگه هرمز از خطوط قرمز عبورناپذیر ایران در هرگونه مذاکره با واشینگتن است. از دیدگاه مقامات ایرانی، هرگونه توافقی که این دو رکن اساسی را نادیده بگیرد، محکوم به شکست خواهد بود.

در مقابل، خواسته‌های ایران تنها به پذیرش این حقوق محدود نمی‌شود، بلکه بازگرداندن دارایی‌های بلوکه‌شده در بانک‌های خارجی و لغو کامل تحریم‌های اولیه و ثانویه به عنوان پیش‌شرط‌های حیاتی برای هرگونه گشایش دیپلماتیک مطرح شده است. این در حالی است که گزارش‌های دریافتی از کانال ۱۲ اسرائیل نشان می‌دهد دونالد ترامپ بر خروج کامل اورانیوم غنی‌شده از خاک ایران پافشاری می‌کند و این موضوع را شرط اصلی هرگونه امضای توافق جدید می‌داند.

اگرچه برخی ارزیابی‌ها حاکی از انعطاف نسبی ایران در مورد انتقال ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی به یک کشور ثالث است، اما هنوز توافق دقیقی بر سر مقصد این مواد حساس حاصل نشده و همین مسئله به عنوان یکی از گره‌های کور مذاکرات باقی مانده است. در کنار چالش‌های هسته‌ای، امنیت دریانوردی در خلیج فارس به یکی از نقاط حساس تبدیل شده که تاثیرات مستقیم بر اقتصاد جهانی دارد.

بحران‌های اخیر در تنگه هرمز باعث شده است تا شرکت‌های کشتیرانی بزرگ دنیا، از جمله مرسک، با احتیاط بیشتری عمل کنند. مدیرعامل این شرکت تصریح کرده است که بازگشت کشتی‌هایش به مسیرهای دریای سرخ و خلیج فارس تنها در صورتی میسر است که آرامش نسبی به تنگه هرمز بازگردد. تنش‌ها زمانی شدت یافت که کره جنوبی گزارشی از انفجار در یکی از کشتی‌های باری تحت مدیریت شرکت اچ‌ام‌ام منتشر کرد.

در حالی که دونالد ترامپ این حادثه را مستقیماً به حملات جمهوری اسلامی نسبت داد، سفارت ایران در سئول هرگونه دخالت سپاه پاسداران را تکذیب کرده و تاکید نمود که امنیت عبور از این تنگه استراتژیک در گرو پایبندی تمامی کشتی‌ها به مقررات وضع شده توسط ایران است. با این حال، گزارش‌های العربیه حاکی از آن است که در پشت پرده، گفتگوهایی برای دستیابی به تفاهمی دوجانبه در جریان است تا محاصره آمریکا در ازای بازگشایی تدریجی مسیرهای عبور در تنگه هرمز کاهش یابد و گشایشی در وضعیت کشتی‌های متوقف شده ایجاد شود.

در لایه‌های داخلی و منطقه‌ای نیز، فشارها بر جمهوری اسلامی افزایش یافته است. گزارش‌های نت‌بلاکس نشان می‌دهد که قطع گسترده اینترنت در ایران به روز شصت و نهم خود رسیده است و این وضعیت نه تنها منجر به رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری میان کارگران شده، بلکه باعث بازتوزیع ثروت به نفع گروه‌هایی گشته که با ساختار حکومتی همسو هستند.

در همین راستا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با هشدار شدید به افرادی که را پیاده‌نظام دشمن نامیده، اعلام کرد که هرگونه اقدام برای مخدوش کردن وحدت ملی با برخورد سخت قضایی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، در سطح منطقه‌ای، بحرین با سلب عضویت سه نماینده مجلس خود که با تصمیم پادشاه در مورد لغو تابعیت حامیان ایران مخالفت کرده بودند، سیگنال‌های سیاسی مهمی را ارسال کرد.

در این میان، تحلیل师انی چون حسین آقایی معتقدند که کشورهای عربی و اسرائیل ترجیح می‌دهند ایران از طریق دیپلماسی تسلیم خواسته‌های آمریکا شود، اما اگر این مسیر به بن‌بست برسد، احتمال فشار برای اقدامات نظامی افزایش خواهد یافت. این زنجیره از اتفاقات نشان می‌دهد که ایران در محاصره‌ای از فشارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی قرار دارد و هرگونه تصمیم در مورد تنگه هرمز و اورانیوم می‌تواند سرنوشت منطقه را تغییر دهد





