فهد وعد بازیکن الشمال از آمادگی تیم برای مقابله با استقلال در بصره صحبت کرد و بر لزوم پیروزی در چهارمین هفته لیگ نخبگان آسیا تأکید نمود.

مسابقات مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا با هیجان و انتظار فراوانی به چهارمین هفته خود رسید و در این میانه دو تیم قدرتمند استقلال تهران و الشمال قطر قرار است در ورزش گاه شهر بصره در کشور عراق به مصاف یکدیگر روندند.

این دیدار که یکی از مهم‌ترین بازی‌های هفته برای هر دو تیم محسوب می‌شود، مورد توجه گسترده رسانه‌ها و هواداران هر دو طرف قرار گرفته است. پیش از شروع این رقابت حساس، فهد وعد، یکی از بازیکنان کلیدی تیم الشمال، در نشست خبری حضور یافت و با بیان دیدگاه‌های خود نسبت به این رویارویی، نکات جالبی را درباره وضعیت آمادگی تیمش و انتظارات پیش از بازی مطرح کرد.

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تاکید بازیکن الشمال بر مصمم بودن برای پیروزی

وی تأکید کرد که بازیکنان الشمال کاملاً آگاه هستند که در برابر یک تیم بزرگ و قدرتمند قرار دارند اما با انگیزه بالا و مصمم به پیروزی وارد میدان خواهند شد. او گفت که هدف اصلی تیم، کسب سه امتیاز ارزشمند است تا مسیر موفقیت‌آمیز آغاز شده در رقابت‌های آسیایی ادامه یابد و تیم بتواند جایگاه خود را در جدول رده‌بندی تثبیت کند.

فهد وعد با اشاره به چالش‌های زمانی و لوجستیکی، توضیح داد که فرصت آماده‌سازی برای این بازی ایده‌آل نبوده است زیرا فاصله زمانی میان این مسابقه و آخرین دربی‌های لیگ قطر و همچنین دیدارهای گذشته در لیگ نخبگان آسیا بسیار کوتاه بوده است. با وجود این محدودیت زمانی، وی ابراز امیدواری کرد که سرمربی و کادر فنی موفق شده‌اند تا بازیکنان را برای ارائه بهترین عملکرد ممکن آماده کنند و تیم بتواند با وجود فشارهای زمانی، به نتیجه مطلوب دست یابد.

او همچنین با نزدیک دانستن سطح فنی دو تیم استقلال و الشمال، بر اهمیت تمرکز و تلاش حداکثری برای کسب پیروزی تأکید ورزید و اشاره کرد که نمی‌توان پیش از سوت آغاز مسابقه، برتری قطعی یکی از دو تیم را پذیرفت و همه چیز به نحوه اجرای تاکتیک‌ها و روحیه بازیکنان در لحظات کلیدی بازی بستگی خواهد داشت. بازیکن الشمال همچنین به موضوع برگزاری مسابقه در بصره و شرایط میزبانی در عراق اشاره کرد و اظهار داشت که تیم از قبل با شرایط خارج از زمین خود آشنا است و می‌کوشد تا با عملکرد خود باعث خوشحالی هوادارانشان شود.

اهمیت فرهنگی و ورزشی دیدار استقلال و الشمال

این دیدار نه تنها از نظر رقابتی بلکه از منظر فرهنگی و ورزشی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا تیم ایرانی در خاک عراق و در شرایطی که هواداران کمتری دارد، به میدان خواهد رفت.