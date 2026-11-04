امیرعلی ابوالفتح درباره احتمال استفاده آمریکا از بمب مادر یا سلاح هسته‌ای علیه تاسیسات ایران و خطرات دوره گذار برنامه هسته‌ای تحلیل ارائه داد.

امیرعلی ابوالفتح ، کارشناس مسائل آمریکا و تحلیلگر سیاست خارجی، درباره سناریوهای نظامی علیه تاسیسات زیرزمینی ایران صحبت کرد. این تحلیلگر با اشاره به کوه کلنگ اعلام کرد که احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای توسط آمریکا اگرچه کم است، اما به هیچ وجه غیرممکن نیست.

تحلیل توان بمب مادر و تخریب زیرساخت‌ها

این کارشناس تأکید کرد که پرسش درباره استفاده از "مادر همه بمب‌ها" توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای هدف قرار دادن مجموعه‌های زیرزمینی مانند کوه کلنگ، سوال پیچیده‌ای است. این بمب به عنوان یکی از قدرتمندترین تسلیحات متعارف آمریکا شناخته می‌شود، اما آیا می‌تواند یک تأسیسات عمیق زیرزمینی را کاملاً نابود کند؟

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به گفته امیرعلی ابوالفتح، اگر هدف نابودی کامل یک سازه در عمق زمین باشد، ممکن است حتی قوی‌ترین بمب‌های متعارف نیز ناکارآمد باشند. در چنین حالتی، گزینه نظامی دیگر متمرکز بر هدف قرار دادن تونل‌ها و مسیرهای ورودی تأسیسات است. این اقدام لزوماً منجر به ویرانی کامل بخش‌های زیرزمینی نمی‌شود.

مقایسه با تاسیسات فردو و تاریخچه هسته‌ای آمریکا

این مسئله درباره تاسیسات فردو نیز مطرح بوده است. در یک حمله احتمالی، ممکن است ورودی‌ها و مسیرهای دسترسی هدف قرار بگیرند، اما این اقدام با نابودی کامل تأسیسات زیرزمینی تفاوت دارد. به همین دلیل گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای نیز شکل گرفته است.

امیرعلی ابوالفتح یادآوری کرد که آمریکا تنها کشوری در جهان است که تاکنون در جنگ از سلاح هسته‌ای استفاده کرده و این کار را دو بار انجام داده است. بنابراین نمی‌توان گفت کشوری که سابقه استفاده از چنین سلاحی را دارد، تحت هیچ شرایطی ممکن نیست بار دیگر به آن متوسل شود.

خطرات دوره گذار و بازدارندگی هسته‌ای

وی درباره بحث‌های داخلی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) هشدار داد. استدلال اصلی این است که کشور باید از نوعی بازدارندگی برخوردار باشد که احتمال حمله‌ای با اهداف وجودی را کاهش دهد. بسیاری معتقدند دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌تواند مانع وقوع جنگ شود.

اما مسئله فقط تأثیر نهایی سلاح نیست؛ بلکه باید به مسیری که برای دستیابی به آن طی می‌شود نیز توجه کرد. اگر کشوری تصمیم بگیرد ساخت سلاح هسته‌ای را آغاز کند، میان شروع این فرایند و دستیابی به سلاح، یک فاصله زمانی وجود دارد. این فاصله ممکن است چند هفته، چند ماه یا حتی چند سال باشد.

آسیب‌پذیری در برابر حمله پیشگیرانه اسرائیل و آمریکا

در این مدت، کشور هنوز سلاح هسته‌ای در اختیار ندارد، اما ممکن است به دلیل حرکت در این مسیر با خطر حمله نظامی مواجه شود. در چنین شرایطی، این احتمال وجود دارد که کشور پیش از دستیابی به سلاح هدف حمله قرار بگیرد و زیرساخت‌های مورد نیاز برای ادامه برنامه نیز آسیب ببینند.

امیرعلی ابوالفتح تاکید کرد که دستیابی به سلاح هسته‌ای ممکن است در این مرحله دشوار یا حتی ناممکن شود. بنابراین اگر قرار باشد درباره حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای تصمیم‌گیری شود، باید پاسخ داده شود که چگونه می‌توان از کشور در برابر واکنش احتمالی آمریکا و اسرائیل محافظت کرد.

جمع‌بندی استراتژیک و محاسبات امنیتی

تصمیم‌گیری درباره دستیابی به سلاح هسته‌ای، صرفا با در نظر گرفتن مزایای احتمالی آن در ایجاد بازدارندگی امکان‌پذیر نیست. اگر کشوری بخواهد به چنین ظرفیتی دست پیدا کند، باید واکنش احتمالی طرف مقابل و خطر حمله به زیرساخت‌های خود را نیز در محاسباتش لحاظ کند.

مسئله اصلی این نیست که سلاح هسته‌ای می‌تواند مانع جنگ شود یا خیر، بلکه این است که چگونه می‌توان از کشور در برابر خطرات دوره‌ای محافظت کرد که هنوز به چنین سلاحی دست پیدا نکرده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که نادیده گرفتن خطر حمله پیشگیرانه، محاسبات امنیتی را ناکامل می‌کند.