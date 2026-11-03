بررسی دیدگاه‌های الکس وطن‌خواه و محسن صلح‌دوست درباره بحران منطقه، نقش چین و روسیه و آینده برنامه هسته‌ای ایران در سایه تنش‌های اخیر.

گفت‌وگوی اخیر برنامه رادیویی پاراگراف اول با دو کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، نگرانی‌ها درباره احتمال درگیری نظامی جدید بین ایران و ایالات متحده را بازتاب داد. الکس وطن‌خواه پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه و بنیاد جیمزتاون و محسن صلح‌دوست استادیار دانشگاه شی‌آن جیائوتونگ-لیورپول، هر دو بر این باورند که وضعیت فعلی یک بن‌بست راهبردی است که در آن هیچ‌یک از طرفین آمادگی یا توانایی دستیابی به یک برتری قاطع را ندارند. این تحلیل‌ها در آستانه نگرانی‌های جدی درباره آغاز موج جدیدی از حملات و تلافی‌های منطقه‌ای مطرح شده است.

تحلیل بن‌بست راهبردی و فقدان استراتژی

الکس وطن‌خواه معتقد است که هر دو کشور ایران و ایالات متحده در یک موقعیت شکست‌خورده قرار گرفته‌اند. به گفته او، اگر هدف واقعی واشینگتن تغییر نظام سیاسی ایران بود، این موضوع را شفاف اعلام می‌کرد. اما دولت دونالد ترامپ فاقد چنین راهبرد مشخصی است و در عوض، چرخه‌ای از حملات متقابل شکل گرفته است. این وضعیت باعث شده تا طرفین علی‌رغم آگاهی از فرسایش متقابل، به دلیل ملاحظات سیاسی حاضر به مذاکره جدی نباشند. محسن صلح‌دوست نیز با اشاره به ابهام در اهداف احتمالی جنگ، معتقد است که تغییر مداوم مواضع مقامات آمریکایی نشانه سردرگمی راهبردی است. او وضعیت کنونی را بیشتر یک آتش‌بس موقت می‌داند تا یک توافق پایدار.

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موانع دیپلماتیک و نقش قدرت‌های جهانی

برای خروج از این بن‌بست، مشارکت قدرت‌های بزرگ در میانجی‌گری ضروری به نظر می‌رسد. الکس وطن‌خواه نقش عمان، قطر و پاکستان را مثبت ارزیابی می‌کند اما معتقد است این کشورها وزن ژئوپلیتیکی لازم برای تضمین توافق نهایی را ندارند. از سوی دیگر، محسن صلح‌دوست نگاهی بدبینانه‌تر به نقش روسیه و چین دارد. او استدلال می‌کند که روسیه ممکن است از مسئله ایران به عنوان اهرمی در مذاکرات خود با غرب استفاده کند. همچنین بعید است چین حاضر شود اعتبار خود را برای میانجی‌گری در این بحران به خطر بیندازد. الکس وطن‌خواه بر این باور است که پکن با حفظ منافع اقتصادی و دوری از تقابل لفظی، در حال گسترش موقعیت خود است.

شرایط امکان‌پذیر برای مذاکرات و توقف درگیری

الکس وطن‌خواه اصرار تهران بر خروج کامل آمریکا از منطقه و پرداخت غرامت را غیرواقع‌بینانه می‌داند. به گفته او، مذاکره بر سر موارد مشخص‌تری مانند توقف حملات، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد، امکان‌پذیرتر است. محسن صلح‌دوست نیز تأکید می‌کند که تعامل کشورهای منطقه با تهران به معنای فاصله گرفتن آن‌ها از آمریکا نیست. هدف اصلی عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، افزایش استقلال امنیتی و جلوگیری از حملات تلافی‌جویانه به زیرساخت‌های حیاتی است. شکل‌گیری پیمان دفاعی مشترک با ایران به دلیل تعهدات ناتو و روابط واشینگتن با این کشورها، عملاً ناممکن ارزیابی می‌شود.

پیامدهای احتمالی فروپاشی و آینده منطقه

بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که ورود نیروهای زمینی آمریکا به ایران بعید است. مخالفت گسترده افکار عمومی آمریکا و فاصله گرفتن بخشی از جمهوری‌خواهان از ترامپ، محدودیت‌های جدی ایجاد کرده است. الکس وطن‌خواه اظهارات باراک اوباما درباره قدرت وتوی ایران بر تنگه هرمز را در چارچوب رقابت‌های داخلی آمریکا ارزیابی می‌کند. محسن صلح‌دوست نیز نسبت به همکاری راهبردی تهران با مسکو هشدار می‌دهد و معتقد است مسکو ایران ضعیف‌تر را ترجیح می‌دهد. در نهایت، هر دو کارشناس توافق دارند که فروپاشی جمهوری اسلامی و تضعیف دولت مرکزی می‌تواند پیامدهایی بسیار زیان‌بارتر از درگیری‌های کنونی داشته باشد و امنیت کل منطقه را به مخاطره بیندازد.