بررسی آخرین وضعیت مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا با میانجی‌گری قطر، تأثیر انتخابات ایالات متحده بر سیاست‌های خارجی و شروط پیچیده هر دو طرف برای پرهیز از درگیری نظامی گسترده.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روشن‌ترین نشانه‌های خود را مبنی بر امکان جلوگیری از آغاز درگیری‌های گسترده جدید با ایران از طریق دیپلماسی ارائه داده است. این اطمینان‌بخشی‌ها پس از شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه صورت گرفته و نشان‌دهنده تلاش برای تغییر مسیر تنش‌ها در خاورمیانه است.

ترامپ روز یکشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه سی‌ان‌ان تأکید کرد که اگر تهران در مسیر دستیابی به توافقی درباره برنامه هسته‌ای خود و همچنین بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت کند، احتمال ازسرگیری حملات نظامی آمریکا به شدت کاهش می‌یابد. وی احتمال وقوع چنین حملاتی را در این شرایط "بسیار بعید" عنوان کرد و این موضع را به عنوان یک سیگنال مهم برای تهران ارسال نمود.

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جزئیات و مکانیسم مذاکرات محرمانه و شرایط پیش‌کسوت

ایران و ایالات متحده در حال انجام مذاکراتی کاملاً محرمانه هستند که هدف نهایی آن‌ها جلوگیری از بازگشت جنگ تمام‌عیار در منطقه است. این گفت‌وگوها می‌تواند زمینه‌ساز آغاز مذاکرات گسترده‌تری در آینده شود، اما همچنان با موانع جدی و موضعات محتاطانه از سوی واشنگتن روبرو است. امیدها به دستیابی سریع به توافق، به دلیل اظهارنظرهای اخیر مقامات آمریکایی با تردید همراه شده است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه در بیانیه‌ای صریح اعلام کرد که "نمی‌تواند بگوید در آستانه یک پیشرفت مهم و قطعی هستیم". این اظهارنظر نشان‌دهنده شکاف عمیق در انتظارات دو طرف است. با وجود افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک از زمان انتخابات میان‌دوره‌ای، هر دو طرف و همچنین قطر که نقش میانجی را بر عهده دارد، از انتشار جزئیات دقیق این گفت‌وگوها خودداری کرده‌اند.

مواضع ذی‌نفعان، دیدگاه‌های رقابتی و نقش انتخابات

شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات، بُعد تازه‌ای به این فرآیند دیپلماتیک اضافه کرده است. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، پس از انتخابات اعلام کرد که جنگ یکی از دلایل اصلی شکست این حزب بوده است. ترامپ در برنامه "۶۰ دقیقه" با ارزیابی ونس مخالفتی نداشت و پذیرفت که رأی‌دهندگان آمریکایی از جنگ خوششان نمی‌آمد، اما همزمان از تصمیم خود برای حمله به ایران به شدت دفاع کرد.

ترامپ افزود که اگر بار دیگر با چنین تصمیمی روبه‌رو شود، پاسخ او "قاطعانه بله" خواهد بود. در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه با اشاره به نتایج انتخابات گفت که رأی‌دهندگان آمریکایی انتخاب خود را انجام داده‌اند و اکنون زمان آن است که کاخ سفید انتخاب خودش را انجام دهد. این مواضع متضاد نشان‌دهنده پیچیدگی شرایط است.

هر دو طرف همچنان با اصرار بر منافع خود، با چالش‌های جدی روبرو هستند. ترامپ بر موقعیت نظامی آمریکا اطمینان دارد، در حالی که ایران بارها تهدید کرده است که در صورت حمله مجدد، دامنه جغرافیایی جنگ را گسترش خواهد داد. این وضعیت باعث شده است تا انتظارات جامعه جهانی از یک راه‌حل دیپلماتیک، با احتیاط شدید دنبال شود.

تأثیرات واقعی، چالش‌های اقتصادی و گام‌های بعدی

واشنگتن در حال بررسی کاهش محدودیت‌های تحریمی است؛ اقدامی که می‌تواند به تهران برای کاهش فشار شدید اقتصادی بر جمعیت این کشور کمک کند. تورم در ایران به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان، تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا با دشواری فزاینده‌ای برای فروش نفت خام خود در بازارهای جهانی روبه‌رو است. این فشار اقتصادی، انگیزه‌ای برای ایران جهت یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک فراهم می‌کند.

قطر در حال میانجی‌گری بین دو طرف است و سندی چارچوبی را در اختیار آن‌ها قرار داده که واشنگتن و تهران در حال اعمال اصلاحات بر آن هستند. این روند از چند هفته و احتمالاً چند ماه قبل آغاز شده، اما طی روزهای اخیر و در پی افزایش نگرانی‌ها از حملات مجدد، شدت گرفته است. انتظار می‌رود ترامپ روز دوشنبه در واشنگتن با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر قطر، دیدار کند.

تاکنون هیچ‌یک از دو طرف حاضر نشده است از مطالبات خود عقب‌نشینی کند. مارکو روبیو پیش از عزیمت به پاریس برای شرکت در نشست وزرای خارجه گروه هفت، گفت که دو طرف همچنان فاصله زیادی با توافق دارند. او اظهار داشت که مطالبات ایران نه‌تنها غیرقابل‌قبول هستند، بلکه برخی از آن‌ها به‌طرز شگفت‌آوری افراطی، مضحک و واقعا غیرواقع‌بینانه‌اند.

ایران نگران است که واگذاری اهرم‌های فشار، زمینه حمله مجدد آمریکا و اسرائیل را فراهم کند. اگر ایران پس از بازگشایی تنگه هرمز و واگذاری کنترل اورانیوم غنی‌شده خود هدف حمله قرار گیرد، در موقعیتی آسیب‌پذیرتر قرار خواهد گرفت. همچنین، انصارالله یمن در ماه سپتامبر با حمله به باب‌المندب، نفوذ بالقوه تهران بر یک آبراه دیگر را افزایش داده‌اند که این مسئله موازنه قوا را پیچیده‌تر کرده است.