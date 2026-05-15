بررسی ابعاد جنگ اخیر میان آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، جزئیات آتشبس شکننده، تنشها بر سر تنگه هرمز، رایگیریهای جنجالی در کنگره آمریکا و دیدارهای دیپلماتیک ترامپ با رهبران جهانی برای جلوگیری از تسلیح هستهای ایران.
در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴، جهان شاهد آغاز یک رویارویی نظامی گسترده و بیسابقه بود؛ جنگی که توسط ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران به راه افتاد.
این حملات نظامی با شدت بسیار زیادی آغاز شد و در موج اول خود، منجر به حذف شماری از کلیدیترین و اصلیترین مقامات حکومتی در ایران، از جمله علی خامنهای گردید. این اتفاقات شوکهکننده، ساختار قدرت در تهران را با چالشی جدی مواجه کرد و فضای سیاسی منطقه را به شدت متلاطم ساخت.
پس از چهل روز درگیریهای شدید و ویرانگر، فشارها برای توقف خونریزی افزایش یافت و در نهایت، تهران و واشنگتن بر سر یک آتشبسی دو هفتهای به توافق رسیدند. با این حال، این صلح بسیار شکننده بود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در آخرین ساعات باقیمانده از این بازه زمانی، اعلام کرد که به دلیل درخواستهای متعدد از سوی برخی مقامات بلندپایه پاکستان، تصمیم گرفته است تا از سرگیری احتمالی حملات را به طور موقت متوقف کرده و مدت زمان آتشبس را تمدید کند. این اقدام نشاندهنده پیچیدگیهای دیپلماتیک و تاثیرپذیری تصمیمات واشنگتن از متغیرهای منطقهای در جنوب آسیا بود.
یکی از بحرانیترین نقاط این جنگ، کنترل بر تنگه هرمز بود که به دلیل جایگاه استراتژیکش در انتقال انرژی، به کانون تنش تبدیل شد. جمهوری اسلامی از ابتدای آغاز درگیریها، این آبراه حیاتی بینالمللی را مسدود کرد تا فشار اقتصادی بر کشورهای غربی و متحدان آمریکا وارد کند.
این اقدام نه تنها باعث افزایش قیمت جهانی نفت و ایجاد هرج و مرج در بازارهای مالی شد، بلکه منجر به بروز تنشهای شدید میان تهران و بسیاری از کشورهای دیگر گردید که امنیت انرژی خود را در خطر میدیدند. در همین حال، گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه ایران قصد دارد از کابلهای اینترنت زیر دریا در خلیج فارس برای درآمدزایی یا ایجاد اهرم فشار استفاده کند که این موضوع نگرانیهای جدیدی را در حوزه امنیت سایبری و ارتباطات جهانی ایجاد کرد.
در سوی دیگر، گزارشهای خبرگزاری رویترز حاکی از آن بود که عربستان سعودی نیز در واکنش به حملات احتمالی تهران، به صورت مخفیانه و بدون اعلام رسمی، اهدافی را در خاک ایران هدف قرار داده است که نشاندهنده گسترش دامنه درگیریها به یک جنگ نیابتی و مستقیم در سطح منطقهای است. در داخل ایالات متحده، فضای سیاسی به شدت دوقطبی شده بود.
مجلس نمایندگان که در آن جمهوریخواهان اکثریت را در اختیار داشتند، در یک رایگیری بسیار نزدیک و پرتنش، قطعنامهای را که توسط دموکراتها برای توقف جنگ ارائه شده بود، رد کرد. هدف دموکراتها این بود که کارزار نظامی دونالد ترامپ را محدود کرده و او را مجبور کنند تا برای ادامه جنگ مجوز رسمی از کنگره دریافت کند.
نتیجه رایگیری بسیار عجیب بود؛ ۲۱۲ رای موافق در برابر ۲۱۲ رای مخالف که به دلیل عدم دستیابی به اکثریت، طرح شکست خورد. این سومین بار در سال جاری بود که مجلس نمایندگان درباره اختیارات جنگی در قبال ایران رایگیری میکرد. در سنا نیز وضعیت مشابه بود و یک قطعنامه مرتبط با محدود کردن اختیارات رئیسجمهور با اختلاف تنها یک رای (۵۰ مخالف در برابر ۴۹ موافق) متوقف شد.
این نتایج نشان داد که اگرچه شکاف بین دو حزب عمیق است، اما ترامپ همچنان توانسته است حمایت لرزان اما کافی از حزب خود را برای پیشبرد استراتژیهای نظامیاش حفظ کند. دونالد ترامپ در مصاحبهای با شبکه فاکسنیوز، صراحتا اعلام کرد که صبر او در قبال ایران به پایان رسیده است و تاکید کرد که حکومت ایران باید سریعتر با واشنگتن به توافق برسد.
او به طور خاص بر موضوع خارج کردن اورانیوم غنیشده از خاک ایران تاکید کرد، هرچند در عین حال اذعان داشت که این اقدام ممکن است بیشتر جنبه نمایشی و تبلیغاتی داشته باشد تا یک ضرورت فنی مطلق. ترامپ معتقد بود که دست یافتن به چنین توافقی، وجهه سیاسی او را تقویت میکند. همزمان با این تنشها، ترامپ در سفری رسمی به پکن با شی جینپینگ، رهبر چین، دیدار کرد.
در این دیدار دو ساعته، موضوعات حساسی از جمله نفت، وضعیت تنگه هرمز، دسترسی آمریکا به بازارهای چین و مبارزه با مواد اولیه فنتانیل مورد بحث قرار گرفت. نکته کلیدی این دیدار، توافق چین و آمریکا بر سر این موضوع بود که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد و تنگه هرمز باید برای تردد جهانی باز بماند.
ترامپ پس از این دیدار تاکید کرد که هر دو قدرت بزرگ جهان خواهان پایان درگیریها در خاورمیانه هستند، اما این پایان مشروط به پذیرش شرایط واشنگتن توسط تهران است. در لایههای دیگر این بحران، تحولات اجتماعی و نظامی دیگری نیز در جریان بود. برای مثال، نمایش نمادهای ساواک در آلمان بار دیگر بحثهای داغی را درباره ترویج خشونت و گرایشهای اقتدارگرا در فضای سیاسی مرتبط با ایران به راه انداخت.
از سوی دیگر، تغییرات استراتژیک در استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا مشاهده شد؛ جایی که پس از دستور ترامپ برای خروج ۵۰۰۰ سرباز از آلمان، اکنون کاهش بیشتری در حضور نظامی ایالات متحده در اروپا در راه است. این تغییرات نشان میدهد که واشنگتن در حال بازتعریف اولویتهای امنیتی خود است و احتمالاً قصد دارد تمرکز نظامی خود را از اروپا به سمت مناطعات متلاطمتر در آسیا و خاورمیانه منتقل کند.
در نهایت، ترامپ با اشاره به اینکه ایرانیها اکنون آماده انجام کارهایی هستند که دو ماه پیش حاضر به انجام آن نبودند، پیشنهاد آتشبس ۴۵ روزه را گامی مهم اما ناکافی دانست و تاکید کرد که هدف نهایی او، پایان دادن کامل به این پرونده از طریق یک توافق جامع و سختگیرانه است
