بررسی پدیده نفوذ و سوءمدیریت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور و تأثیر آن بر نارضایتی عمومی و اهداف دشمن در شرایط جنگ‌افروزی

مسئله نفوذ در ساختارهای مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور، یکی از چالش‌های جدی و حساس است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. کسانی که این پدیده را توهم توطئه می‌نامند، در بهترین حالت ساده‌لوح هستند و در بدترین حالت، خودشان جزو نفوذ ی‌ها محسوب می‌شوند.

نفوذ می‌تواند در هر جای سیستم و هر منصبی رخ دهد، اما یکی از سخت‌یاب‌ترین مکان‌ها برای شناسایی نفوذی‌ها، اطرافیان مقامات مسئول به‌ویژه تصمیم‌سازان ارشد هستند. این افراد ظاهری موجه دارند اما از طریق واسطه‌های متعدد و مشورت‌های غلط و حساب‌شده، تأثیر مخربی بر تصمیمات نهایی می‌گذارند. با این حال، چون مشاور باید حرف بزند تا مشورت دهد، می‌توان با تحلیل مشورت‌ها و آدرس‌هایی که می‌دهد، او را شناسایی و به دام انداخت.

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تشخیص نفوذی‌ها در اطراف Manfredانان

هیچ‌کس منکر مشکلات اقتصادی در شرایط محاصره و جنگ نیست، اما نکته حائز اهمیت، عجله عجیب و مشکوکی است که در تصمیم‌گیری‌های غلط و پی‌درپی دیده می‌شود. دشمن صراحتاً اعلام کرده است که از طریق ایجاد مشکلات اقتصادی قصد دارد مردم را عصبانی کند تا زمینه برای جنگ‌افروزی مهیا شود. بنابراین، چنین اقداماتی باید بسیار مشکوک تلقی گردد.

دشمن جرقه آشوب‌ها را در حوزه اقتصاد و معیشت قرار داده است و شاهدیم که به‌صورت ناگهانی خبرهایی از سهمیه‌بندی بنزین و نان منتشر می‌شود. هنوز مردم از شوک این اخبار خارج نشده‌اند که افزایش چندباره قیمت روغن موتور و تایر رسانه‌ای می‌شود و در همین ایام خبر قطعی برق و گاز نیز می‌رسد.

بدون اغراق، تمام این گران‌سازی‌ها و قطع و وصل کردن‌ها به‌صورت ناگهانی و با فاصله زمانی کم اعلام شده‌اند و گاهی پس از اوج گرفتن اعتراضات، مسئولی برای توضیح آمده است. مردم شرایط را خوب می‌فهمند اما درک این موضوع برای همه دشوار است که چرا تصمیمات ناگهانی و به‌ظاهر نادرست اتخاذ می‌شود. چه کسی به رئیس‌جمهور پیشنهاد داد فیلم تاریکی منتشر کند؟ چه کسی باعث شد نرخ خرید تضمینی گندم دیر اعلام شود و کشاورز را سرگردان کند؟

محاصره و سوءمدیریت در اقتصاد

چرا مطالبات سال گذشته پرداخت نشد و بیمه محصول گندم‌کاران نادیده گرفته شد؟ همه این موارد به کمبود گندم در میانه محاصره دشمن ختم می‌شود. ممکن است اختلاف نظر میان اعضای شورا یا وزرا باعث تأخیر شده باشد، اما قطعاً این موضوع سوءمدیریت است. خسارات سوءمدیریت در این شرایط کم از خسارات نفوذی و جاسوس نیست و نابخشودنی است.

ما به دنبال اثبات اتهام نیستیم، بلکه پرسش این است که چرا در شرایطی که دشمن اقتصاد را مقدمه جنگ تعریف کرده، سیاست‌هایی اجرا می‌شوند که دقیقاً در مسیر خواست دشمن قرار دارند.