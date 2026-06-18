تحلیلگر آمریکایی تاکر کارلسون با مقایسه تفاهم‌نامه ایران و آمریکا با بحران سوئز، افول امپراطوری آمریکا را نشانه می‌گیرد و می‌گوید آمریکا با وجود بهترین ارتش جهان نتوانسته اراده خود را بر ایران تحمیل کند.

در تحلیل جدیدی از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، تاکر کارلسون تحلیلگر آمریکایی تأکید کرد که این توافق نشان‌دهنده پایان عملی امپراطوری آمریکا است. او این رویداد را با بحران سوئز سال ۱۹۵۶ که پایان امپراطوری بریتانیا را مشخص کرد، مقایسه نمود و گفت: روز جمعه ایالات متحده رسماً پذیرفت که ایران یک بازیگر تعیین‌کننده است و همین همه چیز را تغییر می‌دهد.

کارلسون توضیح داد که اگرچه ضعف امپراطوری بریتانیا از دهه ها پیش وجود داشت اما به دلیل حافظه عضلانی و هیبت تاریخی، این موضوع برای همگان آشکار نبود تا اینکه در بحران سوئز ثابت شد که انگلیس دیگر توان تحمیل اراده خود را ندارد و آمریکا در عمل جایگزین آن در خاورمیانه شد. بر اساس تحلیل او، با این توافق جدید آمریکا با وجود داشتن мощترین ارتش جهان، نتوانست بر سی‌ویکمین اقتصاد بزرگ جهان (ایران) اراده خود را تحمیل کند.

بنابراین این اتفاق مانند بحران سوئز برای بریتانیا، افول امپراطوری آمریکا را آشکار می‌سازد. سند تفاهم‌نامه پایان جنگ ایران و آمریکا بامداد پنجشنبه در کاخ ورسای فرانسه توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و در ایران توسط رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان به امضا رسید





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