گزارش جدید شرکت نظرسنجی جی ال پارتنرز نشان می‌دهد عدم مشارکت ۳۵ درصد از هواداران دونالد ترامپ در انتخابات ۳ نوامبر، عامل اصلی شکست جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا بوده است.

شرکت نظرسنجی جی ال پارتنرز گزارش تحلیلی خود را درباره عوامل تعیین‌کننده در نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر در ایالات متحده منتشر کرد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که حدود ۳۵ درصد از شهروندانی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ به دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا رای داده بودند، در انتخابات اخیر پای صندوق‌های رای حاضر نشده‌اند. این مشارکت پایین به عنوان عامل اصلی شکست جمهوری‌خواهان در کسب اکثریت کنگره شناسایی شده است.

آمار تفکیکی رای‌دهندگان و دلایل عدم مشارکت

گزارش تهیه شده بر پایه مصاحبه با ۱۰۰۰ رای‌دهنده ثبت‌نام‌شده در روز انتخابات و بیش از ۳۰ هزار نفر در طول کارزار انتخاباتی تنظیم شده است. آمارهای تفکیکی این پژوهش نشان می‌دهد که در میان حامیان سال ۲۰۲۴ ترامپ، ۴۶ درصد از افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی، ۳۹ درصد از ساکنان مناطق روستایی و ۴۴ درصد از شهروندان بالای ۶۵ سال در انتخابات ۳ نوامبر شرکت نکرده‌اند. حضور پایین این اقشار، نقش کلیدی در شکست جمهوری‌خواهان داشته است.

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تحلیل جیمز جانسون درباره اکثریت مجلس

جیمز جانسون، مدیر بنیان‌گذار شرکت جی ال پارتنرز، در ارزیابی نتایج این گزارش اظهار داشت که حتی اگر یک رای‌دهنده نیز نظر خود را تغییر نداده بود، جمهوری‌خواهان باز هم اکثریت خود را در مجلس سنا و مجلس نمایندگان از دست می‌دادند. این تحلیل نشان می‌دهد که مسئله اصلی، عدم حضور رای‌دهندگان قدیمی بوده است نه تغییر گرایش آن‌ها به سمت رقبا.

نقش دموکرات‌ها و مسائل اقتصادی جامعه

این گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند که حدود ۷۰ درصد از افزایش آرای دموکرات‌ها، نه به دلیل تغییر گرایش حزبی رای‌دهندگان، بلکه در نتیجه تفاوت در میزان مشارکت انتخاباتی رقم خورده است. مسائلی همچون هزینه‌های زندگی و اقتصاد در صدر دغدغه‌های رای‌دهندگان قرار داشته و این موضوع بر روند مشارکت عمومی تأثیر مستقیم گذاشته است.

تأثیرات بلندمدت بر سیاست‌گذاری‌های آینده

عدم مشارکت گسترده در میان پایه‌های رأی‌دهنده جمهوری‌خواهان، پیامدهای عمیقی برای استراتژی‌های آینده این حزب خواهد داشت. تحلیل‌گران بر این باورند که احزاب باید با تمرکز بر انگیزش رای‌دهندگان وفادار خود، از تکرار چنین شکست‌هایی در انتخابات بعدی جلوگیری کنند. این درس‌آموخته‌ها می‌تواند شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید و اصلاح روش‌های کمپین‌های انتخاباتی را در پی داشته باشد.

مقایسه با تحولات سیاسی جهانی اخیر

در حالی که تحولات سیاسی در آمریکا بر روی مشارکت رای‌دهندگان تمرکز دارد، اخبار دیگر نشان‌دهنده تنش‌های جهانی است. سپاه پاسداران ایران از هدف قرار دادن رادار آمریکا در بحرین خبر داده است و گاردین گزارش داده که ارتش اسرائیل میلیون‌ها تصویر فلسطینیان را برای شناسایی چهره به سامانه ابری آمازون منتقل کرده است. این رویدادها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک همزمان با تحولات داخلی آمریکاست.