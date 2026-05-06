بررسی جامع حملات موشکی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان، فشارهای دیپلماتیک آمریکا در سازمان ملل، نوسانات بورس والاستریت، وضعیت وخیم زندانیان قزلحصار و چشمانداز مذاکرات ترامپ با ایران.
در حالی که منطقه خاورمیانه بار دیگر شاهد افزایش تنشهای نظامی است، گزارشهای دریافتی از سازمان حقوق بشر ی هانا حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران حملات موشکی گستردهای را علیه کمپ بالیسان، وابسته به حزب کومله کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق، ترتیب داده است.
این حملات تنها به یک مورد محدود نشده و گزارشها از تکرار حملات موشکی به این مرکز خبر میدهند. همزمان با این اقدامات، جمهوری اسلامی با بهرهگیری از توان پهپادی خود، کمپ زهویه سپی را که محل سکونت خانوادههای وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران در خاک اقلیم کردستان است، هدف قرار داد. اگرچه جزئیات دقیقی از میزان تلفات و خسارات جانی و مالی در دسترس نیست، اما این حملات نشاندهنده تداوم استراتژی فشار نظامی ایران در خاک عراق است.
در همین راستا، شبکههای خبری العربیه و الحدث گزارش دادند که جنگندههای آمریکایی موفق شدهاند دو پهپاد را در منطقه شقلاوه در استان اربیل سرنگون کنند که این موضوع نشاندهنده حضور فعال نظامی آمریکا برای کنترل وضعیت در این منطقه حساس است. در سطح دیپلماتیک، ایالات متحده تلاش میکند تا فشار بینالمللی بر ایران را افزایش دهد.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که سازمان ملل متحد باید به عنوان مکانی برای حل مسالمتآمیز مناقشات عمل کند و هشدار داد که اگر این سازمان نتواند تهدیدات مجرمانه ایران علیه کشتیرانی در تنگه هرمز را محکوم کند، با یک آزمون واقعی برای اعتبار خود مواجه خواهد شد. همچنین گزارش شده است که دولت دونالد ترامپ در همکاری با کشورهای بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر در حال تدوین قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل است تا از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز دفاع کند.
این تحرکات در حالی صورت میگیرد که بازارهای مالی جهانی به شدت تحت تاثیر اخبار سیاسی هستند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شاخصهای اصلی بورس والاستریت به رکوردهای تازهای دست یافتهاند. شاخص داوجونز با افزایش ۱.۵ درصدی به رقم ۷۳۶۴.۹۹ و شاخص نزدک با جهش ۲.۰ درصدی به ۲۵۸۳۸.۹۴ رسیدند. این رشد چشمپذیر در بازار بورس و همزمان کاهش قیمت نفت، نتیجه امیدهای تازه برای دستیابی به یک توافق صلح میان آمریکا و ایران است.
با وجود خوشبینی در بازارهای سرمایه، واقعیتهای اقتصادی برای مصرفکنندگان در ایالات متحده متفاوت است. شبکه سیبیاس گزارش داد که میانگین قیمت بنزین در آمریکا به ۴.۵۴ دلار در هر گالن رسیده که بالاترین سطح از تابستان ۲۰۲۲ است.
جالب اینجاست که قیمت بنزین معمولی از زمان آغاز درگیریها ۵۲ درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت نفت خام به دلیل امید به توافق کاهش یافته است؛ این تناقض نشاندهنده گسست میان بازارهای نفت خام و قیمت نهایی در پمپهای بنزین است. در مقابل، در داخل ایران نیز قیمت بنزین در بورس انرژی با رشد قابل توجهی روبرو شده و هر لیتر بنزین ویژه تا ۱۵ اردیبهشت ماه به قیمت ۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شده است که نشاندهنده فشار تورمی شدید در بخش انرژی است.
در جبهه داخلی و حقوق بشری، گزارشهای تکاندهندهای از زندان قزلحصار کرج منتشر شده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که زندانیان این مرکز با خشونتهای سیستماتیک مأموران و کمبود شدید اقلام ضروری مواجهاند. گزارشها حاکی از آن است که در واحد چهار این زندان، زندانیان با لولههای پلیاتیلن مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفتهاند و زندانبانانی با سابقه بدرفتاری به این واحد منتقل شدهاند.
در واحد سه نیز وضعیت معیشتی به شدت وخیم شده و هزینه حداقلی هر زندانی به هفتهای هفت میلیون تومان رسیده است، در حالی که آب معدنی و داروهای ضروری نایاب شده است. بخش بزرگی از این زندانیان، محکومان مواد مخدر هستند که تحت فشار اقتصادی به این راه افتادهاند و اکنون در سایه اعدام و دوری از خانوادههایشان به سر میبرند.
یکی از زندانیان در اظهاراتی تلخ اشاره کرد که آنها قربانی بیکاری و شرایط بد اقتصادی بودهاند و اکنون در سختترین شرایط انسانی قرار دارند. در نهایت، چشمانداز مذاکرات میان تهران و واشینگتن با اظهارات دونالد ترامپ رنگ تازهای گرفته است. ترامپ در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرد که هیچ ضربالاجلی برای مذاکره با ایران وجود ندارد اما تاکید کرد که دستیابی به توافق بسیار محتمل است.
او همچنین اشاره کرد که در ۲۴ ساعت گذشته گفتگوهای بسیار خوبی با مقامهای جمهوری اسلامی داشته است. با این حال، متخصصان امنیتی مانند دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علوم و امنیت بینالمللی، هشدار میدهند که هرگونه توافق پایدار باید شامل خروج کامل ۱۰ تن اورانیوم غنیشده از ایران باشد و تنها محدود کردن ذخایر با غنای بالا کافی نخواهد بود.
این تضاد میان خوشبینی سیاسی ترامپ و سختگیریهای فنی متخصصان، آینده روابط دو کشور را در هالهای از ابهام قرار داده است
ایران ایالات متحده حقوق بشر تنشهای نظامی اقتصاد جهانی