جان بولتون مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ شکست حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندوره‌ای را نشانه‌ای از پایان تسلط دونالد ترامپ بر حزب دانسته و پیش‌بینی می‌کند که پویایی سیاسی آمریکا در دو سال آینده به شدت تغییر خواهد کرد.

جان بولتون ، مشاور امنیت ملی پیشین دولت دونالد ترامپ ، با انتشار بیانیه‌ای صریح نسبت به پیامدهای سیاسی انتخابات میاندوره‌ای روز سه‌شنبه کنگره ایالات متحده هشدار داده است. وی در تحلیل خود به صراحت اعلام کرده است که تسلط دونالد ترامپ بر حزب جمهوریخواه شکسته شده و این سیاستمدار توانایی بازگرداندن آن را از دست داده است. بولتون اشاره می‌کند که پویایی‌های سیاسی در دو سال آینده به‌ویژه با نزدیک شدن به تصمیم‌گیری درباره نامزدی حزب جمهوریخواه برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸، به شدت متفاوت از گذشته خواهد بود.

پیروزی گسترده دموکرات‌ها در کنگره و ایالت‌ها

نتایج نهایی انتخابات میاندوره‌ای کنگره ایالات متحده نشان‌دهنده یک شکست سنگین برای حزب جمهوریخواه و پیروزی قاطع دموکرات‌ها در هر دو مجلس است. طبق آمار ثبت شده، دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان با اختلاف پنجاد کرسی به پیروزی رسیدند و در سنا نیز هفت کرسی را تغییر داده و حداقل پنجاه و چهار کرسی را تصاحب کردند. این دستاورد تاریخی به معنای بازپس‌گیری کنترل کامل کنگره از سوی حزب دموکرات است و تأثیر مستقیمی بر تعادل قدرت در واشنگتن دارد.

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علاوه بر پیروزی در کنگره، دموکرات‌ها موفق شدند پنج فرمانداری ایالتی را نیز تصاحب کنند. این پیروزی‌ها در ایالت‌هایی اتفاق افتاده که دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۴ توانسته بود آن‌ها را به نفع خود تغییر دهد. با این فتح‌های جدید، فرمانداری بیست و نه ایالت در اختیار دموکرات‌ها قرار گرفته است که رقمی بی‌سابقه در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود و نشان‌دهنده تغییر شگرف در اراده رأی‌دهندگان آمریکایی است.

در ایالت تگزاس که همیشه یکی از دژهای اصلی جمهوری‌خواهان محسوب می‌شد، دموکرات‌ها پس از سه دهه انتظار موفق شدند همزمان فرمانداری و یک کرسی سنا را به دست آورند. همچنین در ایالت کانزاس، برای نخستین بار در نود و چهار سال اخیر، یک نامزد دموکرات به عنوان فرماندار انتخاب شد. این رویدادهای تاریخی در ایالت‌های استراتژیک، نقش کلیدی در شکل‌گیری تحلیلی داشته‌اند که بولتون ارائه داده است.

تحلیل جان بولتون از شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان

جان بولتون در تشریح دلایل این شکست اشاره کرد که دونالد ترامپ بارها در طول کارزار انتخاباتی اعلام کرده بود که این رأی‌گیری تماماً بر سر شخص خودش و سیاست‌های اوست. او انتخابات را به یک همه‌پرسی درباره عملکرد دولت خود تبدیل کرده بود و این استراتژی باعث شد نتایج دقیقاً عکس انتظارش رقم بخورد. بولتون تأکید می‌کند که این نتیجه نشان می‌دهد کشور دونالد ترامپ را رد کرده و این موضوع سیاست ایالات متحده را در دو سال آینده تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مشاور سابق ترامپ همچنین خاطرنشان کرد که این نتایج لزوماً به معنای اعطای یک حکم مثبت به دموکرات‌ها نیست، زیرا آن‌ها چشم‌انداز وحدت‌بخشی مشخصی ارائه نکرده‌اند. بولتون یادآوری کرد که در انتخابات میاندوره‌ای سال ۱۹۹۴ نیز جمهوری‌خواهان پیروز شده بودند، اما بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت، در سال ۱۹۹۶ دوباره انتخاب شد. این مقایسه تاریخی نشان می‌دهد که شکست در کنگره لزوماً به معنای پایان کامل دوره ریاست جمهوری نیست.

چالش‌های پیش رو برای ترامپ و آینده حزب

با وجود پیروزی دموکرات‌ها، جان بولتون تأکید کرد که دونالد ترامپ همچنان حق وتو دارد و دموکرات‌ها تعداد اعضای لازم در کنگره برای لغو وتوی او را ندارند. این محدودیت قانونی به معنای آن است که ترامپ می‌تواند همچنان در برابر قوانین تصویب شده مقاومت کند، اما از نظر سیاسی و ایدئولوژیک، نفوذ او در حزب جمهوریخواه به شدت کاهش یافته است. بولتون پیش‌بینی می‌کند که هرچه به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ نزدیک‌تر شویم، تنش‌های داخلی در حزب جمهوریخواه بر سر نامزدی بیشتر خواهد شد.

گزارش‌های تحلیلی منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی نیز این روند را تأیید می‌کنند. گاردین اعلام کرده است که جنگ با ایران به شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان دامن زده و دونالد ترامپ پس از این شکست انتخاباتی با دو سال دشوار روبه‌روست. همچنین مجله آتلانتیک نیز نتایج انتخابات میاندوره‌ای را آغاز پایان تسلط سیاسی ترامپ بر آمریکا دانسته است. این هم‌سوایی نظرات تحلیلی، صحت تحلیل بولتون را تقویت کرده و چشم‌انداز آینده سیاست آمریکا را تاریک‌تر نشان می‌دهد.

در نهایت، تحلیل جان بولتون نشان می‌دهد که حزب جمهوریخواه با یک بحران هویت و رهبری مواجه شده است. تسلط پیشین دونالد ترامپ که سال‌ها محور فعالیت‌های این حزب بوده، اکنون با چالش‌های جدی روبرو شده و اعضای حزب ناچارند استراتژی‌های جدیدی را برای حفظ قدرت در آینده‌ای نزدیک بررسی کنند. این تغییرات پویایی‌های داخلی و خارجی سیاست ایالات متحده را در دو سال آینده شکل خواهد داد.