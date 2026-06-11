بررسی جزئیات حمله آمریکا به مخازن آب در منطقه سیریک، تحلیل نوع بمب‌های مورد استفاده بر اساس گزارش نیویورک تایمز و واکنش‌های شدید دیپلماتیک ایران به این جنایت جنگی.

گزارش‌های تحلیل شده از رسانه‌های بین‌المللی و داخلی حاکی از آن است که در بامداد روز چهارشنبه، حملات هوایی گسترده‌ای توسط ایالات متحده در سواحل جنوبی ایران و در نزدیکی تنگه هرمز صورت گرفته است.

بر اساس تحلیل‌های روزنامه نیویورک تایمز، هدف این حملات تاسیسات حیاتی تامین آب آشامیدنی در منطقه سیریک بوده است. همزمان با این عملیات، فرماندهی مرکزی ایالات متحده در پیام رسمی خود تایید کرد که با استفاده از مهمات دقیق پرتاب شده از جنگنده‌های نیروی هوایی و دریایی، ضرباتی را در نزدیکی تنگه هرمز وارد کرده است.

در پی این حملات، گزارش‌های رسمی از سوی مقامات محلی ایران منتشر شد که نشان می‌دهد ساختمان‌های ذخیره آب هدف قرار گرفته و در نتیجه آن، جریان آب برای بیش از ۲۰ هزار نفر از ساکنان شهر کوهستک و ده روستا در اطراف بخش بمانی به‌طور کامل قطع شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که دمای هوا در این منطقه گرمسیر در هفته جاری به بیش از ۱۰۰ درجه فارنهایت رسیده و بحران کم‌آبی برای مردم منطقه را دوچندان کرده است.

در بررسی‌های فنی و ماهواره‌ای که توسط نیویورک تایمز انجام شده، تصاویری از صبح نهم ژوئن نشان می‌دهد که دو سازه کوچک با لوله‌های آبی‌رنگ در روستای بمانی وجود داشته است. این ویژگی‌های ظاهری و محل استقرار سازه‌ها بر روی تپه‌ای در حاشیه منطقه مسکونی، کاملا با توصیفات عبدالحمید حمزه پور، رئیس اداره آب استان، مطابقت دارد. او تایید کرده است که دو مخزن ذخیره‌ای که در اثر حمله نابود شده‌اند، دقیقا همین سازه‌ها بوده‌اند.

بررسی‌های تکمیلی بر روی ویدئوهای منتشر شده توسط رسانه‌های دولتی ایران نشان می‌دهد که سقف ساختمان کوچک‌تر به‌طور کامل فروریخته و در سقف ساختمان بزرگ‌تر، سوراخی کوچک و دقیق ناشی از اصابت بمب مشاهده می‌شود. پژوهشگران پورتال مهمات منبع‌باز با تحلیل قطعات پراکنده در محل حادثه، نوع سلاح مورد استفاده را بمب GBU-39 شناسایی کردند.

این بمب که یک گلایدر هدایت‌شونده کوچک در کلاس ۲۵۰ پوندی است، با نوع خسارات مشاهده شده در محل، یعنی ایجاد سوراخی تمیز در سقف با انفجار محدود در اطراف آن، کاملا همخوانی دارد. این موضوع نشان می‌دهد که حمله احتمالاً به‌صورت بسیار دقیق و هدفمند برنامه‌ریزی شده بود، زیرا در اطراف این ساختمان‌های دورافتاده هیچ زیرساخت نظامی یا صنعتی دیگری مشاهده نمی‌شود. واکنش‌های دیپلماتیک ایران به این اقدام بسیار تند بوده است.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، این حمله را ادامه تجاوزات آمریکا علیه ایران دانست و تاکید کرد که هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی آب در سیریک هرمزگان که به ۲۰ هزار نفر خدمات‌رسانی می‌کرد، یک جنایت جنگی آشکار و نقض فاحش حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین‌المللی است. او اشاره کرد که نابودی دو مخزن آب با ظرفیت ۲۵۰۰ متر مکعب در اوج گرمای تابستان، اقدامی غیرانسانی است.

در همین راستا، کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، این حمله را وحشیگری بی‌سابقه در تاریخ توصیف کرد و اظهار داشت که حتی بربرها در حملات خود به شهرها، منابع آبی را هدف قرار نمی‌دادند. علاوه بر تاسیسات آب، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در جزایر قشم، جاسک و بندرعباس منتشر شده و فرمانداری سیریک اعلام کرد که یک پرتابه آمریکایی به لنج باری حامل کالاهای اساسی در دریای عمان اصابت کرده است.

در مقابل، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا تنها به تایید آگاهی از گزارش‌های مربوط به خسارت در این تاسیسات بسنده کرد و از ارائه جزئیات بیشتر در مورد هدف عملیات خود خودداری نمود. طبق قوانین حقوق بین‌الملل، هدف قرار دادن عمدی زیرساخت‌های غیرنظامی که برای بقای مردم ضروری هستند، می‌تواند به عنوان جنایت جنگی در دادگاه‌های بین‌المللی پیگرد شود





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حمله آمریکا به ایران زیرساخت‌های آب تنگه هرمز جنایت جنگی استان هرمزگان

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