بازار تیرآهن در ۱۶ آبان ۱۴۰۵ دچار ناهماهنگی شد؛ قیمت برخی محصولات ذوب‌آهن و فایکو کاهش و نرخ اهواز افزایش یافت. رکود ساختمانی قدرت فروشندگان را محدود کرده است.

قیمت‌های بازار تیرآهن در تاریخ شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد و نشان‌دهنده وضعیت ناهماهنگ میان تولیدکنندگان مختلف است. در این روز، بازار آهن در هفته دوم آبان ماه ۱۴۰۵ به سمت ثبات حرکت کرد، اما این ثبات با نوسانات قیمت در برندهای مختلف همراه بود. کاهش قیمت در برخی محصولات و افزایش در برندهای دیگر، شکاف میان استراتژی‌های قیمتی کارخانه‌ها را برجسته می‌کند. به نظر می‌رسد بازار تیرآهن بیش از آنکه تحت تأثیر یک جریان عمومی افزایشی یا کاهشی باشد، به شرایط عرضه و سیاست‌های قیمت‌گذاری هر کارخانه به صورت مجزا پاسخ می‌دهد. این وضعیت باعث شده تا نمی‌توان افزایش قیمت یک برند خاص را به کل بازار تعمیم داد.

ناهماهنگی تولیدکنندگان بزرگ فولادی

بررسی دقیق قیمت‌ها در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که افت قیمت برخی محصولات در کارخانه‌های ذوب‌آهن و فایکو، در تضاد با روند بازار بوده است. در مقابل، نرخ تیرآهن اهواز در این تاریخ افزایش یافته است. این تفاوت معنادار نشان می‌دهد که تولیدکنندگان بزرگ فولاد ایران، همچنان برای خروج از شرایط بحرانی و حفظ سهم بازار، از راهبرد‌های قیمتی متفاوتی استفاده می‌کنند. فشارهای هزینه‌ای بر تولیدکنندگان وجود دارد، اما تقاضای کافی برای تبدیل این فشارها به رشد فراگیر قیمت در بازار فراهم نیست و هر تولیدکننده بر اساس توان مالی و استراتژی داخلی خود عمل می‌کند.

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ضعف تقاضا و رکود در بخش ساخت و ساز

یکی از دلایل اصلی ناهماهنگی‌های قیمتی در روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ضعف تقاضای ساختمانی و احتیاط شدید خریداران است. خریداران در این بازه زمانی نسبت به خرید اقدام نکرده و این امر قدرت فروشندگان برای تثبیت قیمت‌های بالاتر را به شدت محدود کرده است. به نظر می‌رسد بازار تیرآهن نیز مانند بازار میلگرد درگیر یک رکود نسبی است که در آن فشارهای هزینه‌ای وجود دارد، اما تقاضای کافی برای تبدیل این فشارها به رشد فراگیر قیمت فراهم نیست. این رکود باعث شده تا تولیدکنندگان برای جذب خرید، مجبور به ارائه تخفیف‌های پنهان یا کاهش قیمت در برخی کالاهای خاص شوند.

قیمت تیرآهن ۱۴ ظفربناب در بازار

بر اساس آخرین قیمت‌های ثبت شده در بازار آهن در روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، قیمت تیرآهن ۱۴ ذوب‌آهن ظفربناب با عدد ۱۱۷ هزار و ۳۶۳ تومان در حال خرید و فروش است. این قیمت دقیق نشان‌دهنده سطح قیمتی کالاهای استاندارد و پرمصرف در این بازار است. وجود این قیمت ثابت در کنار نوسانات سایر برندها، نشان می‌دهد که کالاهای معتبر و شناخته شده‌تر، همچنان از ثبات نسبی بیشتری برخوردار هستند، اما حجم معاملات در این سطح قیمتی به دلیل رکود تقاضا محدود است. خریداران عمده در این تاریخ، با وجود نیاز به مصالح، به دلیل عدم اطمینان از آینده قیمت‌ها و وضعیت کلی اقتصاد، اقدام به خرید عمده نکرده‌اند.

وضعیت سایر شاخص‌های اقتصادی و بازارها

در کنار بازار تیرآهن، شاخص‌های دیگری نیز در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۵ تغییرات را تجربه کردند که می‌توان بر آن‌ها اشاره کرد. قیمت طلا ۲۴ عیار در همین تاریخ افزایشی بود و سکه امامی نیز به اوج قیمتی خود رسید. همچنین قیمت دلار مبادله‌ای و دلار حواله‌ای در بازار آزاد اعلام شد و قیمت سکه نیز به روزرسانی گردید. علاوه بر این، قیمت دام زنده و گوساله زنده نیز در بازارهای مربوطه اعلام شد. این نوسانات در بازارهای موازی، بر هزینه‌های ساخت و ساز و در نهایت بر قیمت تمام شده تیرآهن و سایر فولادها تأثیر غیرمستقیم می‌گذارد و می‌تواند در آینده نزدیک روند تقاضا را تحت تأثیر قرار دهد.