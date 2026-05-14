بررسی فیلم جدید اصغر فرهادی در جشنواره کن و تحلیل تاثیرات دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ بر اقتصاد جهانی و امنیت انرژی چین در خاورمیانه.

فیلم جدید اصغر فرهادی با عنوان داستان‌های موازی که در محیطی کاملا اروپایی و در کشور فرانسه فیلمبرداری شده است، توانست توجه بسیاری از منتقدان و دوستداران سینما را در بخش مسابقه جشنواره کن به خود جلب کند.

این اثر که دومین تجربه فرهادی در فرانسه و سومین تجربه او در خارج از مرزهای ایران محسوب می‌شود، رویکردی متفاوت و جسورانه‌ای را در پیش گرفته است. فرهادی در این اثر به گونه ای عمل کرده است که حال و هوای فیلمسازان جریان اول اروپا مانند کریشتوف کیشلوفسکی و میشائل هانکه در تار و پود فیلم جاری است.

ارجاعات بصری و روایی به آثار کیشلوفسکی به ویژه در فیلم ده فرمان و فیلم‌های کوتاه درباره عشق و کشتن، به وضوح در صحنه‌های فیلم دیده می‌شود. موسیقی فیلم نیز با الهام از آثار آهنگساز همیشگی کیشلوفسکی، حس نوستالژیکی را ایجاد می‌کند که تماشاگر را به یاد فیلم آبی می‌اندازد.

اما فارغ از این ادای دین‌ها، ساختار فیلم همان سبک پیچیده و لایه لایه فرهادی است که مانند پوست کندن یک پیاز، حقیقت را ذره به ذره آشکار می‌کند و تماشاگر را در هر مرحله با برداشتی جدید روبه‌رو می‌سازد. روایت فیلم با شخصیت ایزابل هوپر، نویسنده‌ای که از پنجره خانه‌اش به زندگی اطرافیانش در استودیوی روبه‌رویی چشم می‌دوزد، آغاز می‌شود.

او بر اساس تخیلات خود داستانی از عشق و خیانت می‌نویسد که در ابتدا به نظر می‌رسد تنها یک رمان است و به طور موازی با واقعیت پیش می‌رود. اما با گذشت زمان و رخ دادن یک پیچ داستانی در ساعت اول فیلم، مرز میان تخیل نویسنده و واقعیت زندگی شخصیت‌ها از بین می‌رود.

فرهادی در اینجا سه جهان متمایز یعنی واقعیت، ادبیات و سینما را در کنار هم قرار می‌دهد و تماشاگر را به یک چشم‌چران تبدیل می‌کند که از طریق تلسکوپ شخصیت‌ها، خصوصی‌ترین لحظات آدم‌ها را می‌بیند. نکته قابل توجه این است که فرهادی برای اولین بار در آثارش ابایی از نمایش صحنه‌های صمیمانه و بوسه ندارد.

در نهایت، گره‌های داستان در نقطه‌ای به هم می‌رسند که هرچند سرنوشت برخی شخصیت‌ها مبهم باقی می‌ماند، اما غلبه ادبیات و قدرت داستان‌گویی بر تلخی‌های زندگی روزمره به عنوان پیام نهایی فیلم جلوه می‌کند. در کنار این تحولات فرهنگی، در عرصه سیاست جهانی نیز نشست‌های سرنوشت‌سازی در جریان است که تاثیرات عمیقی بر آینده کشورهای مختلف دارد. دیدار دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ به عنوان رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان، محوریت مسائل اقتصادی را در اولویت قرار داد.

با توجه به اینکه ایالات متحده و چین در مجموع نزدیک به چهل و سه درصد از اقتصاد کل جهان را در اختیار دارند، هرگونه تصمیم یا توافقی میان این دو قدرت می‌تواند موجات گسترده‌ای از تغییرات را در بازارهای جهانی ایجاد کند. هدف اصلی این دیدار، جلوگیری از تشدید تنش‌ها در نقاط حساس مانند تایوان و همچنین مدیریت رقابت در حوز‌های پیشرفته‌ای نظیر هوش مصنوعی و جنگ‌های تعرفه‌ای بود تا از بروز یک رویارویی مستقیم و مخرب جلوگیری شود و ثبات نسبی در اقتصاد جهانی برقرار گردد.

از سوی دیگر، تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که چین با چالش‌های داخلی جدی روبروست و هدف رشد اقتصادی سالانه خود را به پایین‌ترین سطح از دهه نود میلادی کاهش داده است. بر اساس گزارش‌های تحلیلی، پکن امیدوار بود از طریق افزایش صادرات، بخشی از رکود اقتصادی خود را جبران کند، اما تنش‌های جاری در خاورمیانه و تداوم جنگ‌های تجاری، این امیدها را کمرنگ کرده است.

خاورمیانه به دلیل نقش حیاتی در تامین انرژی و مسیرهای کشتیرانی، برای چین اهمیت راهبردی دارد. بسته شدن تنگه هرمز یا افزایش بی‌ثباتی در این منطقه می‌تواند ضربه‌ای مهلک به اقتصاد چین وارد کند.

بنابراین، اگرچه پکن تلاش می‌کند از ورود مستقیم به درگیری‌های نظامی دور بماند، اما نگرانی عمیقی در میان مقام‌های چینی در مورد امنیت انرژی و مسیرهای تجاری وجود دارد که آینده اقتصادی این کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن‌ها را مجبور به بازنگری در استراتژی‌های منطقه‌ای خود می‌کند





