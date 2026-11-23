منچستریونایتد با باخت ۴ بر ۰ مقابل لیورپول و اخراج لنی یورو در منطقه سقوط ماند؛ در کنار آن، مورینیو درباره حضور همزمان امباپه و اسپی و فشار هواداران سخن گفت.

تیم فوتبال منچستریونایتد در آغاز رسمی دوران مربیگری مائوریسیو پوچتینو با شکستی سنگین و غیرمنتظره ۴ بر صفر مقابل لیورپول در آنفیلد متوقف شد. این نتیجه تاریخی که نشان‌دهنده شروعی سخت برای سرمربی آرژانتینی است، منچستریونایتد را در منطقه سقوط لیگ برتر انگلستان نگه داشت و پرسشی جدی درباره آینده تیم ایجاد کرد.

جزئیات دراماتیک شکست منچستریونایتد در آنفیلد

لنی یورو در دقیقه هشتم مسابقه و پس از تشخیص داور مبنی بر توقف الکساندر ایساک در خارج از محوطه جریمه، با دریافت کارت قرمز مستقیم اخراج شد و تیمش را با یازده بازیکن در شرایط دشوار قرار داد. دومینیک سوبوسلای از پشت ضربه آزاد، توپ را به گوشه پایین سمت چپ دروازه فرستاد و لیورپول را پیش انداخت.

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در ادامه ریو انگوموها از سمت چپ توپ را ارسال کرد و فلوریان ویرتس با ضربه‌ای والی و هوشمندانه از زاویه‌ای دشوار گل دوم لیورپول را به ثمر رساند. تنها نکته مثبت برای منچستریونایتد در نیمه نخست، عدم دریافت گل‌های بیشتر بود، هرچند بازگشت به بازی در این شرایط بسیار دشوار به نظر می‌رسید.

تداوم هجوم لیورپول و گل‌های ریو انگوموها

در آغاز نیمه دوم، اگرچه لیورپول از شدت حملات خود کمی کاست، اما با ادامه فشار توانست امیدهای بازگشت منچستریونایتد را از بین ببرد. ریو انگوموها با استفاده از پاس بردلی بارکولا گل سوم را وارد دروازه کرد و پیروزی میزبان را تثبیت نمود.

لیورپول در دقایق پایانی با گل چهارم رنج هواداران میهمان را بیشتر کرد. ویکتور مونیوس با استفاده از پاس دقیق فلوریان ویرتس به پشت خط دفاعی حریف، توانست توپ را وارد دروازه کند تا نتیجه نهایی ۴ بر صفر به نفع میزبان قطعی شود.

وضعیت جدول و چالش‌های پیش روی پوچتینو

منچستریونایتد اکنون تنها یک امتیاز با قعر جدول فاصله دارد، در حالی که لیورپول در جایگاه چهارم جدول لیگ برتر انگلیس قرار گرفته است. این عملکرد نشان داد که مائوریسیو پوچتینو برای بالا کشیدن تیمش در جدول، با کار دشواری پیش رو است و باید درباره مسائل پیش آمده چاره‌اندیشی کند.

این نخستین بار از سال ۱۹۳۷ است که منچستریونایتد در میان سه تیم انتهای جدول، به آنفیلد می‌رود و در همان تاریخ نیز تیم مقابل لیورپول بود و در پایان فصل به دسته پایین‌تر سقوط کرد. اگرچه این روند کنونی غیرقابل تصور به نظر می‌رسد، اما عملکرد امروز حقایق تلخی را روشن کرد.

واکنش مورینیو به ترکیب رئال و فشار هواداران

ژوزه مورینیو، سرمربی رئال مادرید، در واکنش به احتمال حضور هم‌زمان امباپه و کیمبال مبیته در ترکیب اصلی، با طنز گفت که اگر چنین کند باید وارد زمین شده و یکی از بازیکنان حریف را بزند. او افزود که ویژگی‌های بازیکنان کناری رئال برای سیستم کلاسیک ۴ بر ۴ مناسب نیست.

مورینیو با وجود فرصت‌های محدود برای کیمبال مبیته، از این مهاجم تمجید کرد و گفت که تاریخ فوتبال پر از بازیکنانی مانند اوست که بدون حضور دائمی در بازی، تعیین‌کننده هستند. او تاکید کرد که اسپی می‌داند در حال پیشرفت است و احترام سرمربی و هواداران را دارد.

سرمربی رئال مادرید درباره دشواری بازی در شرایط فعلی گفت که بهترین حالت پس از وقفه بازی‌های ملی، بازی در روز یکشنبه است، اما به دلیل لیگ قهرمانان چنین امکانی برای تیم‌ها وجود نداشت. او افزود که بازیکنان تحت فشار بودند، اما سه امتیاز کسب شده برای رئال مادرید طلا بود.

مورینیو به تلویزیون رئال مادرید گفت که بازی کردن در شرایطی که تماشاگران ورزشگاه خود علیه شما هستند، بسیار دشوارتر از بازی با حمایت هواداران است. او اشاره کرد که اگر خارج از خانه هواداران حریف علیه شما باشند، می‌تواند انگیزه‌بخش باشد، اما در خانه شرایط پیچیده‌تر است.