لین تران تحلیلگر بازار با اشاره به کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا و تقاضای بالا، پیش‌بینی می‌کند قیمت هر اونس طلا به ۴۲۰۰ و سپس ۴۴۰۰ دلار برسد. رشد ۱.۹ درصدی قیمت طلا در پنج‌شنبه اخیر به ۴۱۳۴ دلار رسید.

لین تران ، تحلیلگر برجسته بازارهای مالی، پیش‌بینی کرده است که قیمت هر اونس طلا در گام‌های بعدی به ترتیب به ۴ هزار و ۲۰۰ دلار و سپس ۴ هزار و ۴۰۰ دلار خواهد رسید. این چشم‌انداز صعودی بر اساس دو عامل کلیدی شکل گرفته است: تداوم ورود سرمایه‌های سنگین به بازار طلا و کاهش چشمگیر بازدهی اوراق قرضه دولت ایالات متحده. تحلیلگران بازار معتقدند که این هم‌افزایی در عوامل اقتصادی می‌تواند ریل قیمت‌گذاری فلز زرد را در مسیری صعودی‌تر قرار دهد.

مکانیسم اثرگذاری کاهش سود اوراق قرضه بر طلا

کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا به طور مستقیم جذابیت نگهداری طلا را برای سرمایه‌گذاران نهادی و خرد افزایش می‌دهد. وقتی سود اوراق قرضه پایین می‌آید، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون سود مانند طلا کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، جریان نقدینگی به سمت بازارهای کالایی و به ویژه طلا سرازیر می‌شود. این ورود سرمایه باعث ایجاد تقاضای جدید در بازار شده و فشار تقاضا را بر عرضه محدود فلزات گرانبها وارد می‌کند.

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علاوه بر این، ضعف نسبی دلار آمریکا در برابر سبد ارزهای جهانی نیز از دیگر عوامل حمایت‌کننده از قیمت طلا است. تقاضا برای این فلز گران‌بها پس از تضعیف ارزش دلار به وضوح افزایش یافته است. با کاهش قدرت خرید دلار، خریداران بین‌المللی برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت طلا حرکت می‌کنند که این امر خود به خود قیمت جهانی آن را بالا می‌برد.

نقش داده‌های اشتغال و تصمیمات فدرال رزرو

انتظار بازار برای انتشار گزارش اشتغال ایالات متحده و ارزیابی دقیق‌تر مسیر آینده نرخ بهره توسط فدرال رزرو، از عوامل اثرگذار دیگر بر معاملات طلا در روزهای جاری است. تحلیلگران با دقت به این شاخص‌های کلان اقتصادی نگاه می‌کنند زیرا هر تغییری در انتظارات تورمی یا سیاست‌های انقباضی و انبساطی بانک مرکزی آمریکا می‌تواند نوسانات شدیدی در بازار ایجاد کند.

در معاملات روز پنج‌شنبه، قیمت طلای نقدی با رشد ۱.۹ درصدی به ۴ هزار و ۱۳۴ دلار و ۸۳ سنت رسید. این رقم بالاترین سطح قیمت را از ۲۲ اکتبر ثبت کرده است. این رشد قابل توجه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران با اعتماد به نفس بیشتری در حال ورود به بازار هستند و احتمالاً منتظر داده‌های جدید اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های بعدی خود هستند.

اهمیت تثبیت بالای ۴ هزار دلار برای روند صعودی

لین تران تأکید کرده است که تثبیت قیمت طلا بالاتر از مرز روانی و تکنیکالی ۴ هزار دلار برای تداوم روند صعودی بازار اهمیت زیادی دارد. عبور موفق از این سطح مقاومت و حفظ قیمت در آن vicinity، سیگنال قوی برای خریداران بیشتر خواهد بود. در غیر این صورت، ممکن است اصلاح قیمت‌ها موقتی و نوسانات هیجانی افزایش یابد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رویترز، شرایط فعلی بازار نشان می‌دهد که همگرایی عوامل ماکرواکonomic در حال شکل‌دهی یک چتر حمایتی قدرتمند برای طلا است. اگر ورود سرمایه‌ها با سرعت کنونی ادامه یابد و بازده اوراق قرضه روند نزولی خود را حفظ کند، رسیدن به اهداف ۴۲۰۰ و ۴۴۰۰ دلاری دور از ذهن نخواهد بود. معامله‌گران حرفه‌ای اکنون با استراتژی‌های هوشمندانه‌ای برای بهره‌برداری از این موج صعودی آماده می‌شوند.

بنابراین، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که طلا نه تنها به عنوان یک پناهگاه امن در دوران بی‌ثباتی، بلکه به عنوان یک دارایی پرسود با پتانسیل رشد قابل توجه در کالسکه سبد دارایی‌ها جایگاه خود را محکم کرده است. مراقبت از سطح حمایتی ۴ هزار دلار و واکنش بازار به داده‌های آینده، کلید موفقیت در این بازه زمانی است.