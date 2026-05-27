بررسی سیستم بحران‌سازی دائمی ترامپ و تحلیل لایه‌های ژئوپلیتیک، روان‌شناسی سیاسی و سناریوهای احتمالی پیش روی ایران در خرداد ۱۴۰۵

قدرت وقتی ساده روایت شود فریبنده است اما وقتی چندلایه روایت شود ترسناک و واقعی می‌شود. ما در خرداد ۱۴۰۵ نه درگیر یک بحران ساده بلکه درگیر سیستمی به نام بحران‌سازی دائمی هستیم.

در این سیستم ترامپ تنها رئیس‌جمهور آمریکا نیست او معماری روانی-سیاسی با روش آشوب به مثابه روش است. این یادداشت در چهار لایه ژئوپلیتیک فلسفه قدرت روان‌شناسی سیاسی و منطق جنگ مذاکره نوشته شده است. هدف پیش‌بینی صرف نیست بلکه درک مکانیسم این بازی پیچیده است. ترامپ به توافق پایدار اعتقاد ندارد او به ابهام دائمی در محاسبه هزینه طرف مقابل باور دارد.

در این الگو شما هرگز نمی‌دانید کدام تهدید جدی است و کدام تاکتیک چانه‌زنی. این مذاکره شما را با بی‌خوابی راهبردی خسته می‌کند نه با زور. تفاوت ترامپ با بوش پسر یا اوباما در همین جاست آنها به دنبال نظم بودند او به دنبال بی‌نظمی حساب‌شده. پاکستان دیگر صرفاً همسایه شرقی نیست با چابهار و گوادر وارد رقابت-مکملی شده است.

چین نیز وارد فاز ضامن بازدارندگی شده یعنی به ایران می‌گوید اگر آمریکا از توافق خارج شد ما خرید نفت را قطع نمی‌کنیم و خط اعتباری ویژه در اختیارت می‌گذاریم. این بازدارندگی اقتصادی هزینه کرنش آمریکا را کاهش می‌دهد. پیمان ابراهیم نفس‌گیر شده است جنگ غزه نشان داد عادی‌سازی بدون حل فلسطین ریسک امنیتی دارد. عربستان امروز محاسبه کرده عادی‌سازی کامل در ازای بازدارندگی نظامی صریح آمریکا علیه ایران کافی نیست آنها تضمین هسته‌ای می‌خواهند.

اسرائیل نیز به این جمع‌بندی رسیده که حمله به ایران بدون هماهنگی عربستان ممکن نیست. پیمان ابراهیم نه مرده نه زنده در کما به سر می‌برد. در ادبیات کلاسیک مذاکره ادامه جنگ با ابزارهای دیگر است. اما آنچه ترامپ اجرا کرده مذاکره به مثابه مجادله عمومی است هدف تضعیف مشروعیت طرف مقابل در افکار عمومی خودش است.

هر دور مذاکره یک نمایش هر پیشنهادی یک تله رسانه‌ای. ایران یا باید مذاکره را از سر ناچاری بپذیرد که ضعف نشان می‌دهد یا رد کند که جنگ‌طلب نشان می‌دهد. کرنش تاکتیکی همیشه بد نیست عقب‌نشینی در حاشیه برای حفظ مرکز گاهی هوشمندانه است. مثال واقعی ایران در ماجرای آزادسازی منابع بلوکه‌شده در قطر و عراق کرنش کرد پذیرفت پولها در صندوق محدود بماند اما در مقابل تحریم فروش نفت شکسته شد این کرنش زمان خرید.

روان‌شناسی سیاسی سه ویژگی در ترامپ تشخیص می‌دهد نامشروع‌سازی پیش‌دستانه از هر توافقی حتی اگر خودش آن را امضا کند بعداً آن را بدترین توافق تاریخ می‌نامد. بازی با گزینه جنگ به عنوان ابزار چانه‌زنی تهدید نظامی نه آخرین راه‌حل بلکه اولین ابزار مذاکره است. قطبی‌سازی داخلی آمریکا به سود سیاست خارجی انعطاف‌ناپذیر ترامپ می‌داند اگر دموکراتها سر کار بیایند توافق قبلی را برمی‌گردانند پس توافقی می‌سازد که حتی خودش به آن پایبند نباشد.

ترامپ مثل شطرنج‌بازی تعادل هراس را شبیه‌سازی می‌کند گام اول تهدیدی بزرگ مانند بمب‌باران تأسیسات هسته‌ای گام دوم پیشنهاد مذاکره بی‌قیدوشرط گام سوم اگر ایران بپذیرد در رسانه‌ها شکست ایران تبلیغ می‌شود اگر رد کند دلیل مشروعیت اقدام نظامی. ایران در بن‌بست دوگانه گرفتار می‌شود راه خروج تغییر قواعد بازی یعنی نه بله محض و نه نه محض بلکه بله اما با میانجی ثالث یا نه اما با پیشنهاد جدید.

بازیگران خط قرمز واقعی و نقاط گسل مشخص هستند ایران بسته شدن تنگه هرمز فقط در صورت تحریم صفر نفت حمله به نفت‌کش خارجی و غرق شدن آن آمریکا عبور آزاد کشتیرانی غرق شدن یک ناو آمریکایی به دست ایران اسرائیل رسیدن ایران به آستانه ۹۰ درصد غنی‌سازی هرگونه حمله ترکیبی سایبری هوایی بدون هماهنگی با واشنگتن چین اختلال در مسیر انرژی گوادر چابهار مداخله نظامی مستقیم آمریکا نه اسرائیل. سناریوی طلایی با احتمال ۳۵ درصد مذاکره غیرمستقیم از طریق عمان توافق موقت آزادسازی بخشی از دارایی‌ها حدود ۱۰ میلیارد دلار در برابر توقف غنی‌سازی ۶۰ درصد و عدم نصب سانتریفیوژهای جدید تنش کنترل‌شده ادامه می‌یابد اما جنگ رخ نمی‌دهد هر دو طرف به افکار عمومی خود می‌گویند پیروز شدیم.

سناریوی خاکستری با احتمال ۵۰ درصد ادامه فشار حداکثری ضعیف‌شده آمریکا درگیر جنگ اوکراین و رقابت با چین است پس توان کافی برای جنگ جدید ندارد ایران هم تحریم را مدیریت می‌کند اما رونق ندارد بدون جنگ بدون توافق. این تحلیل نشان می‌دهد که بحران‌سازی دائمی ترامپ یک استراتژی هدفمند است و ایران باید با هوشمندی و تغییر قواعد بازی از بن‌بست خارج شود





